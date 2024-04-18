Оператори дронів "Хартія" нищать окупантів та ворожу техніку на лиманському напрямку. ВIДЕО

Нова підбірка кадрів роботи аеророзвідки і бомберів "Хартії" - ефективні та ефектні ураження техніки і особового складу противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.



"Кожного дня докладаємо зусиль з утилізації окупантів на Лиманському напрямку. Доєднуйся до лав 13 бригади НГУ "Хартія" - телефонуй на короткий номер 3333 або заходь на khartiia.org", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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