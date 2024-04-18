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Зеленський обговорив з віцеканцлером Німеччини Габеком російський ракетний терор. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів віцеканцлеру про посилення російського ракетного терору проти України.

"Важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону нашої країни сучасними системами західного виробництва. Дякую Німеччині та всьому німецькому суспільству за дуже вагому допомогу Україні протягом усього часу повномасштабної війни, у період усіх цих викликів. Рішення ФРН щодо підтримки нас новою системою Patriot важко переоцінити. Захист неба - наш пріоритет на сьогодні", - підкреслив він.

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Автор: 

Німеччина (7350) Зеленський Володимир (23810) Габек Роберт (78)


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Захід не може покрити потреби України та Ізраїлю в системах протиповітряної оборони, пише WSJ.

Київ спустошив свої арсенали, використовуючи дорогі ракети для боротьби з дешевими російськими безпілотниками. Тель-Авів робить ту саму помилку в конфлікті з Тегераном, а європейські країни вишиковуються в чергу за системами ППО для власної оборони.

Була велика черга на закупівлю систем ППО Patriot, які призначені для знищення балістичних ракет.

Наприклад, Швейцарія замовила п'ять батарей Patriot у 2022 році. Але пройде шість років, перш ніж він отримає свою першу батарею, і ще рік, щоб ввести її в експлуатацію, заявили в уряді. Крім того, ці системи коштують недешево. Кожна батарея Patriot, яка має 32 ракети, коштує близько мільярда доларів.
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18.04.2024 21:59 Відповісти
Київ давно з кулеметами бігав за Шахедами. Тому ті писарчуки статей руками навіть не знають про що пишуть. Патріоти тільки проти ракет використовували і то якщо можна було збити ракету стінгером Патріоти мовчали.
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18.04.2024 22:05 Відповісти
Хтось казав, що Кличко української незнає..хрипате ж без телесуфлера зовсім капець.

Доречі, а тикати віцеканслеру - то за протоколом?
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18.04.2024 22:06 Відповісти
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18.04.2024 22:58 Відповісти
Госпаді. Набридло. Воно серед трьох сосен заблукає. Обговорив... Шапіто.
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18.04.2024 22:11 Відповісти
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18.04.2024 22:52 Відповісти
так кожен може "обговорити". гаваруньі, блдь....
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19.04.2024 08:44 Відповісти
 
 