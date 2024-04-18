Зеленський обговорив з віцеканцлером Німеччини Габеком російський ракетний терор. ВIДЕО
Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.
Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів віцеканцлеру про посилення російського ракетного терору проти України.
"Важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону нашої країни сучасними системами західного виробництва. Дякую Німеччині та всьому німецькому суспільству за дуже вагому допомогу Україні протягом усього часу повномасштабної війни, у період усіх цих викликів. Рішення ФРН щодо підтримки нас новою системою Patriot важко переоцінити. Захист неба - наш пріоритет на сьогодні", - підкреслив він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Київ спустошив свої арсенали, використовуючи дорогі ракети для боротьби з дешевими російськими безпілотниками. Тель-Авів робить ту саму помилку в конфлікті з Тегераном, а європейські країни вишиковуються в чергу за системами ППО для власної оборони.
Була велика черга на закупівлю систем ППО Patriot, які призначені для знищення балістичних ракет.
Наприклад, Швейцарія замовила п'ять батарей Patriot у 2022 році. Але пройде шість років, перш ніж він отримає свою першу батарею, і ще рік, щоб ввести її в експлуатацію, заявили в уряді. Крім того, ці системи коштують недешево. Кожна батарея Patriot, яка має 32 ракети, коштує близько мільярда доларів.
Доречі, а тикати віцеканслеру - то за протоколом?