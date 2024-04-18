Зеленський обговорив з віцеканцлером Німеччини Габеком російський ракетний терор. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

Відео було опубліковане в телеграм-каналі президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів віцеканцлеру про посилення російського ракетного терору проти України.

"Важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону нашої країни сучасними системами західного виробництва. Дякую Німеччині та всьому німецькому суспільству за дуже вагому допомогу Україні протягом усього часу повномасштабної війни, у період усіх цих викликів. Рішення ФРН щодо підтримки нас новою системою Patriot важко переоцінити. Захист неба - наш пріоритет на сьогодні", - підкреслив він.

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