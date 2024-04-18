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Окупанти бігають навколо підбитої БМП, марно намагаючись втекти від дронів бригади "Азов". ВIДЕО

Російські окупанти марно намагались заховатись від FPV-дронів 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" поблизу Тернів на Кремінському напрямку

Відповідне відео опубліковане на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці бригади "Азов" скидами з дронів вночі ліквідують окупантів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Азов (777) дрони (4690)


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Топ коментарі
+18
Особенно второй сюжет, оператор дрона - реально виртуоз. Аплодирую!!
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18.04.2024 22:06
+17
Перед смертю потів? - потів - це добре
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18.04.2024 21:55
+14
Оператору дрона респект за майстерність.
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18.04.2024 22:25
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Перед смертю потів? - потів - це добре
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18.04.2024 21:55 Відповісти
Оператору дрона респект за майстерність.
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18.04.2024 22:25 Відповісти
"Танці" - ВВ
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18.04.2024 22:28 Відповісти
Померли стомленими.
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18.04.2024 21:59 Відповісти
А що бачу фпв в достатку. Можна навіть шоу влаштувати.
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18.04.2024 22:00 Відповісти
А одне без бетера!!! Це - твариноцид!!! А АЗОВ - СТАЛЬ!
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18.04.2024 22:02 Відповісти
Особенно второй сюжет, оператор дрона - реально виртуоз. Аплодирую!!
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18.04.2024 22:06 Відповісти
Дякую козаки Ви молодці так тримати!
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18.04.2024 22:08 Відповісти
Загон аленей.
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18.04.2024 22:17 Відповісти
Дякую за гарні вистави на ніч . Будемо і далі із бабою потроху одну пенсію дроноводам скидувать. Удачи та здоров'я нашим козакам.
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18.04.2024 22:24 Відповісти
Програли в "квача", а потім в жмурки дрон виграв , всіх кацапів зажмурив
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18.04.2024 22:26 Відповісти
что за крест?
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18.04.2024 22:27 Відповісти
Наш хрест. Ви ж не думали, сподіваюсь, що наша техніка невразлива?
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19.04.2024 08:40 Відповісти
Це ж треба так здохнути на чужій землі... Тварі мерзенні...
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18.04.2024 22:31 Відповісти
"... Люблю украiнську природу
гарячий борщ, холодну воду,
люблю налисники в сметанi,
ковбаски смаженi, рум'янi,
галушки з салом й часником,
і степ з ... загиблим москальом "
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18.04.2024 22:44 Відповісти
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18.04.2024 23:20 Відповісти
Браво! Вдале полювання! І головне, без жодного ризику для наших солдатів
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18.04.2024 23:21 Відповісти
Как в анекдоте про акулу и акуленка.
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18.04.2024 23:22 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!

Мобіки з московії, вдерлися в Україну, поубивати за гроші Українців…
А воно, он, як неловко у них вийшло…, аж захекалися, бо пакети треба їм мати …. Падлюки з боліт..
Слава Україні!!
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19.04.2024 00:38 Відповісти
РЕСПЕКТ
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19.04.2024 00:57 Відповісти
Ну, те що відчували наши пілоти - ясно - азарт.... а що відчували хробаки перед тим, як їх розчавлять...
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19.04.2024 07:09 Відповісти
Відчували що не привезуть унітаз до дому ...
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19.04.2024 08:47 Відповісти
Чому ці тварини не закривають люки?
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19.04.2024 07:28 Відповісти
Там все вигоріло, а під впливом великих температур метал деформується, мастило в підшипниках та муфтах вигорає і закоксовується ... Тому ці люки і не так просто закрити.
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19.04.2024 08:50 Відповісти
 
 