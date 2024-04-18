Окупанти бігають навколо підбитої БМП, марно намагаючись втекти від дронів бригади "Азов". ВIДЕО
Російські окупанти марно намагались заховатись від FPV-дронів 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" поблизу Тернів на Кремінському напрямку
Відповідне відео опубліковане на телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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+18 Vladyslav Novikov
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+17 Валентин Коваль #587289
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гарячий борщ, холодну воду,
люблю налисники в сметанi,
ковбаски смаженi, рум'янi,
галушки з салом й часником,
і степ з ... загиблим москальом "
Мобіки з московії, вдерлися в Україну, поубивати за гроші Українців…
А воно, он, як неловко у них вийшло…, аж захекалися, бо пакети треба їм мати …. Падлюки з боліт..
Слава Україні!!