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Танкісти 63-ї ОМБр допомогли піхоті захопити ворожий опорний пункт на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку танкісти 63-ї ОМБр з мінімальної відстані розносять російські позиції, після чого піхота зачищає опорний пункт.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр вдарили по позиціях окупантів наземним дроном. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 63 ОМБр (101)


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Прямим пострілом з танкової гармати ... 👍👍👍
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20.04.2024 08:30 Відповісти
спочатку гатять в притул, а потім дали вийти оркам...
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20.04.2024 10:07 Відповісти
Танку треба постійно рухатись.Стабілізатор гармати т-64 дає до 80% попадань при швидкості танка до 35км/г..Вогонь с місця дуже небезпечен
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20.04.2024 13:11 Відповісти
 
 