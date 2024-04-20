Танкісти 63-ї ОМБр допомогли піхоті захопити ворожий опорний пункт на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку танкісти 63-ї ОМБр з мінімальної відстані розносять російські позиції, після чого піхота зачищає опорний пункт.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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