Танкісти 63-ї ОМБр допомогли піхоті захопити ворожий опорний пункт на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку танкісти 63-ї ОМБр з мінімальної відстані розносять російські позиції, після чого піхота зачищає опорний пункт.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всеволод Марчелло
показати весь коментар20.04.2024 08:30 Відповісти Мені подобається 2
Mikev V
показати весь коментар20.04.2024 10:07 Відповісти Мені подобається 7
✘
Влад Кашин
показати весь коментар20.04.2024 13:11 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль