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Губернатори 6 російських регіонів скаржаться на нічну атаку дронів: у Брянській області горить енергооб’єкт, у Смоленській - атаковано об’єкт паливно-енергетичного комплексу. ВIДЕО

бєлгород

Влада шести російських регіонів поскаржилася на атаку невідомих дронів, є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міноборони РФ повідомляє, що засоби ППО за ніч нібито перехопили та знищили 50 українських безпілотників, зокрема: 26 - над територією Білгородської області; 10 - над територією Брянської області; 8 - над територією Курської області; 2 - над Тульською областю та по одному - над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей

Бєлгородська область

Минулої ночі над територією Бєлгородської області силами ППО були знищені три безпілотні літальні апарати.

За даними російських пабліків, біля міста Старий Оскіл пролунали вибухи й у небі було видно яскравий спалах.

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку БПЛА на село Істобне Губкінського міського округу.

Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння.

Пізніше Гладков повідомив, що в селі Пороз Грайворонського міського округу Бєлгородської області, внаслідок скидання двох вибухових пристроїв загорівся приватний житловий будинок.

Внаслідок інциденту загинули двоє мирних жителів - жінка, яка лежала з переломом шийки стегна, і чоловік, який доглядав за нею. Син загиблої встиг в останню мить вибігти з палаючого будинку.

Через атаку повністю згоріли приватний житловий будинок і сарай, ще один житловий будинок сильно пошкоджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Бєлгороді пролунала серія вибухів. ВIДЕО

Брянська область

Минулої ночі дрони також атакували Брянську область. Губернатор Олександр Богомаз повідомив, що над Вигоницьким районом знищено п'ять безпілотників. Внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Також Богомаз повідомив про знищення безпілотника літакового типу над територією Суземського району Брянської області. Постраждалих і руйнувань немає.

Курська область

Губернатор Роман Старовойт повідомив, що над областю російські сили ППО знищили п'ять безпілотників.

Відбій тривоги через небезпеку атак БПЛА було оголошено лише о 4:46 ранку.

Калузька область

Губернатор Владислав Шапша повідомив, що вночі в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА у районі електропідстанції було несуттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Постраждалих немає. Оперативні служби перебувають на місці та усувають пошкодження.

Також читайте: Курськ атакували безпілотники, по місту виникло кілька пожеж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Смоленська область

Губернатор Василь Анохін повідомив, що близько 2:00 в Кардимівському районі безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Внаслідок роботи сил ППО, літальні апарати було збито. Однак внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з паливно-мастильними матеріалами.

На місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я. Відомості щодо постраждалих уточнюються.

Рязанська область

За словами губернатора Павла Малкова, вночі засобами ППО і радіоелектронної боротьби над територією Рязанської області подавлені БПЛА.

За попередньою інформацією, постраждалих і матеріальних збитків немає.

Автор: 

росія (65162) дрони (4699) Бєлгород (504) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+38
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20.04.2024 07:52
+27
Привикайте, кацапи, ми ще не починали.
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20.04.2024 07:45
+22
Ну раз пошкодження несуттєві значить треба повторити.
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20.04.2024 07:54
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Привикайте, кацапи, ми ще не починали.
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20.04.2024 07:45 Відповісти
Невідомі? - може якісь ********
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20.04.2024 07:45 Відповісти
Кто-то ... ))
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20.04.2024 12:21 Відповісти
Там билі центри прінятія рєшєній і казарма с китайскімі найомнікамі
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20.04.2024 07:48 Відповісти
Патєрь нєт. Як завжди - кацап як не збреше, то вкраде.

Літаки свої вони самі збивають, кораблі тонуть через самозаймання, ракети падають через несправність. Кончені...
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20.04.2024 07:49 Відповісти
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20.04.2024 07:52 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.04.2024 12:42 Відповісти
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20.04.2024 07:54 Відповісти
Яка кирзова гидота!
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20.04.2024 08:24 Відповісти
Ну раз пошкодження несуттєві значить треба повторити.
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20.04.2024 07:54 Відповісти
белгородский окрург
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20.04.2024 07:55 Відповісти
Що там з голосуванням в США про допомогу ?
Щось не чутно ?
Мабуть знову відхилили ?
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20.04.2024 08:01 Відповісти
В них ше ніч .
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20.04.2024 08:04 Відповісти
сьогодні ввечері
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20.04.2024 08:05 Відповісти
в 8 вечера запасайся попкорном)
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20.04.2024 08:34 Відповісти
Зараз там 22.00
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20.04.2024 08:42 Відповісти
Це питання до єрмака, він літав до США, як ригоАНАЛИ з ВРУ до прутіна, чи не щодня…майже..
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20.04.2024 10:01 Відповісти
То не ми! У нас немає ні дронів ні ракет - американці з НАТО не дали! "Может, Зинка?"
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20.04.2024 08:05 Відповісти
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20.04.2024 08:15 Відповісти
Точно..гроза..прогневили Боженьку..от й отримуєте..
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20.04.2024 11:22 Відповісти
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20.04.2024 12:26 Відповісти
😎... Цитата року на болоті -
- "Ой, шеф, стою, е*ать, ну пять метров, вот они осколки, вот они все. Вот все горит, боекомплект взрывается, короче - все нормально. Трупы плавают..."))
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20.04.2024 08:16 Відповісти
Мені важко зрозуміти, навіщо Цензор повторює, тобто транслює, висери *********** губерів?
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20.04.2024 08:22 Відповісти
Україна потихенько починає підготовку до повної "ДЕРАШИЗАЦІЇ"
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20.04.2024 08:25 Відповісти
Деканибализации: очистки от мардовских людоедов - андрофагов.
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20.04.2024 09:26 Відповісти
А кацап, що знімав відео, здається задоволеним. Майже радісно коментує
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20.04.2024 08:30 Відповісти
Тільки не знає хто це зробив, "кто-то взорвал" каже
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20.04.2024 09:21 Відповісти
може він ненавидить лукойл чи *****?
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20.04.2024 09:51 Відповісти
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20.04.2024 08:42 Відповісти
у Смоленську нема НПЗ.
Щодо сьогодняшнього прильоту, то прилетіло по https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B053 НБ у Кадимово . До речі, там від нафтобази за двісті метрів знаходиться https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B052 ПС "Кадимово" 110/35/10 кВ, 26 MVA, яка живить https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B052 завод "Балтенергомаш" , що виробляє комплектні трансформаторні підстанції в бетонній оболонці.
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20.04.2024 15:25 Відповісти
Ranse mezdu samoj vojevali Kurskaja narodanaja respublika s Belgorodskoj,teper podkliucilis Smolenskaja ,Brianskaja respubliki.Bolse vsex postradala Smolenskaja.Eto vnutrenije razborki za zoni vlijanija
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20.04.2024 08:45 Відповісти
Таке відчуття що він радіє 🤭
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20.04.2024 09:06 Відповісти
Як казала скарабєєва почалося створення санітарної зони на рашистській території від белгорода до уралу
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20.04.2024 09:25 Відповісти
Ключова фраза: жертв немає....А в Україні щоденно десятки жертв.
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20.04.2024 09:38 Відповісти
треба все направляти на мацкву
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20.04.2024 09:47 Відповісти
Кацапи перелякалися дронів , а що буде з ними , як почнуть
летіти на іх дурнуваті голови ракети і каби ?
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20.04.2024 10:41 Відповісти
Я не чую суму в його голосі.
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20.04.2024 12:34 Відповісти
Уламкам респект ...
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20.04.2024 13:49 Відповісти
З лексікону руssні зникли "хлапкі" та "задімления" - шось почали підозрювати? Трєвожна якось...
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20.04.2024 14:08 Відповісти
 
 