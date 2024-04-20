Вдалий штурм позицій ворога воїнами 110 батальйону 111 бригади ТРО у районі Часового Яру. ВIДЕО

Вчора, 19 квітня, бійці 110 окремого батальйону 111 бригади ТРО здійснили вдалий штурм позицій, раніше втрачених іншим підрозділом у районі Часового Яру на Донеччині.

Про це пише у фейсбуці воїн ЗСУ Олексій Герман, інформує Цензор.НЕТ.

"Результат: 12 кцп (кацапів. - Ред.) - забаранили, 1 офіцер та два кцп взяті у полон. Позиції під контролем ЗСУ", - зазначає він.

"Все залежить від підготовки бійців та командира. Для кцп дуже незручний вихід до Часів Яру, якщо буде потужне підкріплення, бк. З верогідністю 100% можна буде їх відкинути на попередні рубежі. Забув головне: в нашому підрозділі за результатами штурму лише 2-300 - легких. Бажаю хлопцям найшвидшого одужання", - додає Герман.

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