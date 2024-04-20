Вдалий штурм позицій ворога воїнами 110 батальйону 111 бригади ТРО у районі Часового Яру. ВIДЕО
Вчора, 19 квітня, бійці 110 окремого батальйону 111 бригади ТРО здійснили вдалий штурм позицій, раніше втрачених іншим підрозділом у районі Часового Яру на Донеччині.
Про це пише у фейсбуці воїн ЗСУ Олексій Герман, інформує Цензор.НЕТ.
"Результат: 12 кцп (кацапів. - Ред.) - забаранили, 1 офіцер та два кцп взяті у полон. Позиції під контролем ЗСУ", - зазначає він.
"Все залежить від підготовки бійців та командира. Для кцп дуже незручний вихід до Часів Яру, якщо буде потужне підкріплення, бк. З верогідністю 100% можна буде їх відкинути на попередні рубежі. Забув головне: в нашому підрозділі за результатами штурму лише 2-300 - легких. Бажаю хлопцям найшвидшого одужання", - додає Герман.
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"Недофортифікації" 2024 - такий саме державний злочин,
як "шашлики до вторгненням" 2022 та "контрнаступ на вуха" 2023.
Малоросія керує захистом України від мордору.
Так виглядає відповідальність за свій вибір.
Тепер цей брат службиста спецорганів "ДНР" - голова Антимонопольного комітету України, не якесь там хухри-мухри.
чи наших просраних сирським ?
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Воно, паскуда, тільки очима лупає, згідно регламенту КМУ із своїми члЄНами від приблуд95!! А гроші пішли, чималенькі з Українців, на інженерне обладнання!!
Тому, що не покарав Яценюк+Зубко, отих «трудяг з ОДА», які теж робили/ варили собі гроші, на інженерних спрорудах для захисників, упродовж з 2015-17 років!! Безкарність злодіїв, породжує КРИВАВІ злочини! Яценюк і Гройсман разом з віциками та держ секретарями, своєю бездіяльністю і породили сьогоднішнє продовження, нікчем-будівельників, після діяльності яких, військові власними руками риють та обладнують «лінію шмигалюкіна»….
І знову, сьогоднішній Уряд з дежсекретарями, «дивно» нікчемний та немічний…, сидять на посадах, виключно для роботи кадровикам, щоб вони у трудових, запис зробили за посади… Пенсію ж, треба нарахувати цим ПАХАРЯМ, за кров та смерть Українців з 2019 року!!
https://t.me/RostyslavS/3776 ухилянтів погрожує доєднати до свого підрозділу "Сухумі Ара" щоби не тільки депутати мочились з орками, а ще й ухилянти.
До речі, кажуть шо Стамбул-1 це не фейк. Думаю що фільм про Шуріка слід згадати(вони натворили ділов, і якщо попадуться, то сядуть, вихід ....... зробити щоб не було кому їх переслідувати, бо вся ця зграя, тільки тупо по відосікам собі довічне наговорила, тут і розслідувати не треба буде("буде" - це я сподіваюсь))