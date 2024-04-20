Українські захисники вистежили групу російських загарбників та завдали удару по них із ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Воїни ЗСУ завдали удару по окупантах з ПТРК "Стугна" на Східному напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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