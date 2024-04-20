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Новини Відео Війна
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Українські захисники вистежили групу російських загарбників та завдали удару по них із ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Воїни ЗСУ завдали удару по окупантах з ПТРК "Стугна" на Східному напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант горить живцем на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

ліквідація (3920) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+12
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20.04.2024 12:46
+5
👍 👍 👍.......
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20.04.2024 12:47
+4
шкода що не осколочним
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20.04.2024 12:51
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20.04.2024 12:46 Відповісти
👍 👍 👍.......
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20.04.2024 12:47 Відповісти
шкода що не осколочним
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20.04.2024 12:51 Відповісти
Якраз хотів сказать: з жиру бісяться?! Кумулятивним по піхоті молотять
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20.04.2024 12:58 Відповісти
Та главное успели зафиксить и попасть, всяко целым вряд ли кто ушёл.
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20.04.2024 13:23 Відповісти
Дай бог!
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20.04.2024 13:55 Відповісти
Я двух заметил стоящими на ногах. Если бы был осколочно-фугасный вариант было бы больше толка
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20.04.2024 20:50 Відповісти
Без вашої присутності, і наслідки інші…
сратєхі…
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20.04.2024 13:13 Відповісти
У КС осколковий ефект також присутній
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20.04.2024 14:41 Відповісти
...зає...мєчатєльно...
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20.04.2024 12:59 Відповісти
Респект !!!
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20.04.2024 13:01 Відповісти
Задня група московитів, перелякана, раптовій Телепортація, до кабздона і ківи, їх орків від сруськага міфа…
Тільки були, і уже на концерт квиток!!
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20.04.2024 13:11 Відповісти
Кумулятивний ********* не фугас -тому декілька орків дременули в посадку. Дорогий постріл.
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20.04.2024 13:13 Відповісти
Знаешь анкдот: И так нелохо (с)
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20.04.2024 13:26 Відповісти
Кумулятивним по скупченню це якби... але хай ці виродки знають, що нам для них нічого не жалко
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20.04.2024 15:24 Відповісти
Птичку жалко...как никак для того что едет, а не бегает...их не так много
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20.04.2024 18:30 Відповісти
Супер, дуже гарно!!!
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21.04.2024 10:25 Відповісти
 
 