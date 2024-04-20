Піротехніки на Харківщині знищили КАБ-250, яка влучила у цивільне приміщення і не здетонувала, - ДСНС. ВIДЕО
На Харківщині знешкоджено 250-кілограмову керовану авіабомбу, яка не здетонувала.
Про це повідоми в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"В Золочівській громаді Харківської області піротехніки ДСНС вилучили та знищили керовану авіабомбу КАБ-250. Авіабомба поцілила у цивільне приміщення, де працювали люди. На щастя не здетонувала", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за допомогою спецтранспорту піротехніки вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Херована бомба...