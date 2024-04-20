Піротехніки на Харківщині знищили КАБ-250, яка влучила у цивільне приміщення і не здетонувала, - ДСНС. ВIДЕО

На Харківщині знешкоджено 250-кілограмову керовану авіабомбу, яка не здетонувала.

Про це повідоми в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"В Золочівській громаді Харківської області піротехніки ДСНС вилучили та знищили керовану авіабомбу КАБ-250. Авіабомба поцілила у цивільне приміщення, де працювали люди. На щастя не здетонувала", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за допомогою спецтранспорту піротехніки вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її.

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