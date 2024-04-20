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Піротехніки на Харківщині знищили КАБ-250, яка влучила у цивільне приміщення і не здетонувала, - ДСНС. ВIДЕО

На Харківщині знешкоджено 250-кілограмову керовану авіабомбу, яка не здетонувала.

Про це повідоми в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"В Золочівській громаді Харківської області піротехніки ДСНС вилучили та знищили керовану авіабомбу КАБ-250. Авіабомба поцілила у цивільне приміщення, де працювали люди. На щастя не здетонувала", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за допомогою спецтранспорту піротехніки вилучили та перевезли бомбу за межу населеного пункту та знищили її.

Дивіться: Піротехніки ДСНС знешкодили на Донеччині авіабомбу ФАБ-500. ФОТО

Автор: 

бомба (234) Харківщина (6054) ДСНС (5106)


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Я вот не понимаю для чего такие случаи афишировать? Что бы русня взрывали усовершенствовала?
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20.04.2024 13:15 Відповісти
а то они сами не знают что их хлам часто не детонирует)носитесь с той "секретностью" как черт с ладаном)
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20.04.2024 13:25 Відповісти
Шкода, що не було можливості відправити кацапам в москву
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20.04.2024 13:35 Відповісти
знешкоджено 250-кілограмову керовану авіабомбу, яка не здетонувала.

Херована бомба...
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20.04.2024 14:21 Відповісти
 
 