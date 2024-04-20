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Новини Відео Війна
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Через два роки перебування на війні окупант у полоні вирішив розкаятися: "Здесь живут люди с большой буквы". ВIДЕО

Російський окупант Біткулов Тимур в Україні ще з 2022 року. У минулому росіянин був вчителем фізкультури, а вже потім - стрілком у 74-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як окупант потрапив у полон, та нині "розкаюється" - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Українські захисники вистежили групу російських загарбників та завдали удару по них із ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Бутусов Юрій (3589) полонені (2264)


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Топ коментарі
+52
Не вірте росіянину, ніде і ніколи!

Ні сьогодні, ні завтра, ні через сто чи тисячу років!
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20.04.2024 13:46
+19
Брехлива кацапська істота несе всяку нісенітницю і впевнений ,
що ми йому повіримо !!

Краще би ти здох , але для обміну згодиться 😟
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20.04.2024 13:52
+17
Полонені гітлерівці, виявлялося у свій час, всі як один ненавиділи Гітлера.
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20.04.2024 13:49
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Два роки в полоні і ще живий! Неподобство!!
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20.04.2024 13:42 Відповісти
Де ви почули що він два роки у полоні?
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20.04.2024 13:45 Відповісти
Два роки на війні, а не у полоні (у заголовку написано).
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20.04.2024 13:45 Відповісти
Не вірте росіянину, ніде і ніколи!

Ні сьогодні, ні завтра, ні через сто чи тисячу років!
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20.04.2024 13:46 Відповісти
Написано - "в минулому росіянин..."
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20.04.2024 14:18 Відповісти
Написано: " У минулому росіянин був вчителем фізкультури"!
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20.04.2024 14:33 Відповісти
Та я знаю! То така гра слів!
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20.04.2024 19:20 Відповісти
росіянином в минулому він стане тільки, коли запакуютьв чорний пакет, тоді і повірити йому можна.
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20.04.2024 22:49 Відповісти
Сподіваюсь що через такий час дане біосміття вимре як мамонти ...
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20.04.2024 14:35 Відповісти
Навіть якщо Ви повірите, що це таки сталось, запевняю - це буде черговою спробою росіян надурити Вас!
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20.04.2024 14:43 Відповісти
він брудний чурбан
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кацапи всі брудні чурбани і до слов"ян не мають жодного відношення
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20.04.2024 16:31 Відповісти
Два роки МАЛО!
Потрібно як євреїв - 40 років по пустелі водити, що би мозки провітрилися від лайна.
І то, немає гарантії що не залишиться осадок.
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20.04.2024 13:46 Відповісти
Українці, теж не ходили пустелею 40 років з одною торбою, а тисячі купляли мерседеси та ягуари, тому і вибрали приЗЕлемкуватого з слугами кварталу.
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20.04.2024 15:55 Відповісти
мерзенна наволоч ...
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20.04.2024 13:48 Відповісти
А В УКРАЇНІ ПРАВИТЬ ХТО ??

Герой-розвідник Роман Червінський вже не в'язень, а полонений офісної влади. Його залишили під вартою...Без закону, без нормального судового розгляду.

Пишуть, що він у СІЗО Кропивницького.
Попри те, що його мали звільнити сьогодні в 00:00, судді разом з прокурорами за зачиненими дверима, без присутності адвокатів вирішили і далі тримати його під вартою.

Дружина викликАла поліцію, аби з'ясувати, чому його тримають і що взагалі відбувається, але безрезультатно.

О 22.00 годині Романа Червінського вивезли з зали суду в невідомому напрямку.

Гидке і нице політичне замовлення призвело до знецінення прав людини, упослідженням правосуддя і насмішки над справедливістю.
Це повернення у радянський союз, коли з людиною могли робити що завгодно, але громадськість часто про це дізнавалась вже з архівів КДБ.

https://t.me/Sofiya_Fedyna/9175?single t.me/Sofiya_Fedyna/9175?single

https://t.me/Sofiya_Fedyna/9175?single Apr 20 at 05:09
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20.04.2024 14:39 Відповісти
Додам - саме заслуги Червінскього - ЦЕМАХ,і МОТРОЛА, ГІВІ...
А ця ница влада показує нам оцього рашиста , щоб погріти піаром самолюбство й не думали про ПРорашиствьку владу на Банковій?
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20.04.2024 14:42 Відповісти
Там має сидіти, на голих нарах, преЗЕдент голобородько, разом з своїми прислужками.
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20.04.2024 15:57 Відповісти
при владі брудна зелена пліснява
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20.04.2024 16:32 Відповісти
Слово влада, треба писати у лапках.

» Влада».
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20.04.2024 21:03 Відповісти
В Україні « править» Народ. Та меняе президентів коли це потрібно.
Довелено двома Майданами.

А у параші править ху&ло. Диктатор та палач.
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20.04.2024 20:38 Відповісти
Полонені гітлерівці, виявлялося у свій час, всі як один ненавиділи Гітлера.
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20.04.2024 13:49 Відповісти
Тільки гітлерівці відновляли те, що розвалили..за кусень хліба. Аці - відпочивають, як у санаторії. Посилене харчування телевізор, клеять пакети й за це їм бабоо в євро капає..
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20.04.2024 13:56 Відповісти
Ну, бачте.. ті, хто втік після гітлера, не вертіли так званий "радбез оон" (і інші "міжнародні організації) на одному місці, а сиділи собі тихенько у Парагваї.

Але нічого. І на парашу час прийде, ще за нашого життя. Вічно вони не будуть такими упирями, як зараз.
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20.04.2024 14:12 Відповісти
Надіюся чорні пакети клеють?
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20.04.2024 15:59 Відповісти
Та якби ж! Подарункови пакети й коробки..цікаво, під яким брендом їх потім магази реалізовують..
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20.04.2024 16:05 Відповісти
Очень смешно, ага. Ты еще скажи что ты надеешься, что они их очень много клеят ...
Они в украинском плену, васёк ***!
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20.04.2024 17:15 Відповісти
Діаметрально протилежне воно буде варнякати, коли повернеться в рідні *****
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20.04.2024 13:49 Відповісти
Брехлива кацапська істота несе всяку нісенітницю і впевнений ,
що ми йому повіримо !!

Краще би ти здох , але для обміну згодиться 😟
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20.04.2024 13:52 Відповісти
Рузьгє фізрук Біткулов "прозрів" біля стіни у якій отвори від куль.
Щось давно про обміни нічого не чутно...
Кляті геї-москалі.
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20.04.2024 13:53 Відповісти
"Кацап коли спить - і тоді бреше.
Кацапове слово не варте й полови.
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
Москаль як не збреше, то вкраде.
Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий ікривавий...
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
Бреше кацап немов старий цап.
Бреше, як москаль!
Коли кацап бреше? Коли відкриває рот..."
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20.04.2024 13:53 Відповісти
Не вірю. Кацапу не можна вірити ні в якому разі! Віра в кацапа о мита кровʼю мільйонів українців. Кацапи брехливі, підлі і лицемірні люди. Крапка.
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20.04.2024 14:03 Відповісти
Ледь клавіатуру не залило моїми сльозами!
А на кого розраховане це відео?
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20.04.2024 14:13 Відповісти
На мишебратьєв. Повір, їх ще багато в Україні
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20.04.2024 14:21 Відповісти
Не вірте розкаянню УБИВЦІ з московії!! Як тільки обміняють їх, він ЗНОВУ прийде убивати Українців ! Це, московіти орки!!
Слава Україні!
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20.04.2024 14:19 Відповісти
Просто цей компостний хробак жити хоче і щоб його не посадили на бутилку
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20.04.2024 14:20 Відповісти
І нащо нам про блеяння якогось кацапа розказувати? Ще напишіть, що він вже й не такий поганий. Нащо нам шукати хароших русских? Так ми програємо війну. Тільки безмежна ненависть до тих нелюдей. Хороший русский - це мертвий русский.
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20.04.2024 14:33 Відповісти
Якою Ви вважаєте "зборою перемоги" ?
На Ваш розсуд ?
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20.04.2024 14:36 Відповісти
Найкраща зброя, демократія, її повернення це "посадка" самого з його кабінетами, оХвісом разом з усіма "радниками "оХвісу", самого найвеличнішого всіх верховних говнокомандувачів, ото наша зброя перемоги.
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20.04.2024 16:11 Відповісти
рашисти, творіння антихриста, в яких , за смерть інших людей-каяття відсутнє взагалі...
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20.04.2024 15:38 Відповісти
А сколько лет остальным потребуется, чтобы прозреть?
Вот один написал на ракете без взрывателя "чем смог, тем помог". А остальные - лупят по нас
Хотя тайных симпатиков тоже хватает. Не зря Пригожина поддержали
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20.04.2024 16:36 Відповісти
Только около 10 % населения в РФ морально на стороне Украины:

это потомки репрессированных и раскулаченных, часть потомков украинских переселенцев начала 20-го века, большая часть еврейской общины, значительная часть азербайджанской и грузинской общины.
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21.04.2024 08:48 Відповісти
Нафіга воно. Яке ще розкаяння.
Скільки вовка не годуй, він в ліс дивиться. Так і кацап.
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20.04.2024 17:46 Відповісти
ой )))))) ці лицемірні тварюки що завгодно скажуть
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20.04.2024 18:01 Відповісти
Гниди
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20.04.2024 19:43 Відповісти
Ніколи не пізно. Але це вже нічого не міняє.
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20.04.2024 21:23 Відповісти
Пішов я вилку шукати,лапшу з вух познімаю...
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21.04.2024 15:26 Відповісти
 
 