Через два роки перебування на війні окупант у полоні вирішив розкаятися: "Здесь живут люди с большой буквы". ВIДЕО

Російський окупант Біткулов Тимур в Україні ще з 2022 року. У минулому росіянин був вчителем фізкультури, а вже потім - стрілком у 74-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як окупант потрапив у полон, та нині "розкаюється" - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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