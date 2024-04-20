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Прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції ворога на Харківщині та завдали по них влучних ударів. ВIДЕО

Прикордонники-аеророзвідники виявили спостережний пункт ворога, а також бліндаж окупантів. Бійці завдали по них влучних ударів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр атакували групу спецназу РФ разом зі снайпером на околицях Бердичів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Харківщина (6054) знищення (7235)


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20.04.2024 15:39 Відповісти
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов!!…. Ось так, дорогі Українці…
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20.04.2024 15:44 Відповісти
А кто такой gorlis_gorsky, у него что, есть копии чеков или видео передачи денег?
"Журналисты Bellingcat раскопали информацию.."
Я был на официальном сайте Bellingcat, по поиску искал эту статью, ничего не нашел.
Так что ты своим вбросом лживой информации хотел сказать?
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21.04.2024 10:52 Відповісти
Сховалися кацапи у їзбе на кур'їх ножках, а тут прилетіла Баба Яга...
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20.04.2024 21:03 Відповісти
 
 