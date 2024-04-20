Прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції ворога на Харківщині та завдали по них влучних ударів. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники виявили спостережний пункт ворога, а також бліндаж окупантів. Бійці завдали по них влучних ударів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
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Слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов!!…. Ось так, дорогі Українці…
"Журналисты Bellingcat раскопали информацию.."
Я был на официальном сайте Bellingcat, по поиску искал эту статью, ничего не нашел.
Так что ты своим вбросом лживой информации хотел сказать?