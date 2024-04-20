УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12239 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 030 6

Воїни 79 ОДШБр знищили понад 300 одиниць ворожої техніки РФ за пів року в боях на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вже пів року ведуть бої за село Новомихайлівка Донецької області. Жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало всього півтори тисячі людей, почалась наприкінці осені. За цей час миколаївські десантники знищили там 314 одиниць техніки російських військ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції ворога на Харківщині та завдали по них влучних ударів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) Донецька область (8459) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого-собі маленьке село 1500 людей . На Львівщині маленьке село то 60 - 80 хат .
показати весь коментар
20.04.2024 16:56 Відповісти
Миколаївським десантникам величезна подяка за знищення
рашистських окупантів на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
20.04.2024 17:26 Відповісти
79 бригада ГЕРОИ НА ВЕКА!
показати весь коментар
20.04.2024 17:54 Відповісти
314 розчавлених тарганів! Навала триває
показати весь коментар
20.04.2024 18:12 Відповісти
Молодцы мужики!!!
"Никто крим нас"...!
показати весь коментар
20.04.2024 19:15 Відповісти
Вічна пам'ять героям - десантникам загинувшим захищаючи Україну. А ось цю кончену гниду, котра здала клістрони з ППО і рашистьски ракети на початку війни, тіки завдяки цієї зради, змогли нанести ракетний удар по базі 79-ки у Миколаїві і там загинуло - приблизно 250-300 військових - до суду, людського.
показати весь коментар
21.04.2024 09:19 Відповісти
 
 