Воїни 79 ОДШБр знищили понад 300 одиниць ворожої техніки РФ за пів року в боях на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади вже пів року ведуть бої за село Новомихайлівка Донецької області. Жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало всього півтори тисячі людей, почалась наприкінці осені. За цей час миколаївські десантники знищили там 314 одиниць техніки російських військ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники-аеророзвідники виявили замасковані позиції ворога на Харківщині та завдали по них влучних ударів. ВIДЕО