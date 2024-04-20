Ми використаємо американську підтримку, щоб наблизити завершення цієї війни, яку Путін повинен програти, - Зеленський. ВIДЕО

У щоденному зверненні президент розповів про голосування Палати представників Сполучених Штатів за рішення про допомогу Україні. Зеленський подякував усім, хто виборював це рішення і працював над його підготовкою до голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

Сьогодні відбулось голосування Палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення Президенту Байдену будуть достатньо швидкими", - сказав Зеленський.

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"Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти", - зазначив президент.

Зеленський додав: "І я дякую всій команді України, кожному й кожній, хто працює і робить усе, щоб наблизити цей результат. Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, всім друзям України. Дякую моїй команді.

Світ обʼєднується заради України, коли українці обʼєднуються заради незалежності".

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