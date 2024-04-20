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Ми використаємо американську підтримку, щоб наблизити завершення цієї війни, яку Путін повинен програти, - Зеленський. ВIДЕО

У щоденному зверненні президент розповів про голосування Палати представників Сполучених Штатів за рішення про допомогу Україні. Зеленський подякував усім, хто виборював це рішення і працював над його підготовкою до голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

Сьогодні відбулось голосування Палати представників Сполучених Штатів. Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення Президенту Байдену будуть достатньо швидкими", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США ухвалила допомогу Україні на понад $60 млрд

"Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти", - зазначив президент.

Зеленський додав: "І я дякую всій команді України, кожному й кожній, хто працює і робить усе, щоб наблизити цей результат. Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, всім друзям України. Дякую моїй команді.

Світ обʼєднується заради України, коли українці обʼєднуються заради незалежності".

Також читайте: Зеленський подякував Конкресу США за ухвалення допомоги Україні: Це збереже тисячі й тисячі життів

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604) США (22818)


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Топ коментарі
+14
Зеленський додав: ".... Дякую моїй команді". Джерело:
Вован, а за що дякувати "твоїй коМандє"? За те, що твій смотрящій Єрмак з"їздив у грудні 2023 в США на перемовини про затвердження допомоги Україні і після цього ми цю допомогу отримали лише через 4 місяці??? За це ти дякуєш твоїй "коМандє"??? З товоєй коМанди ефекту, як з козла молока, лише пики свої неголені піарити за державний кошт навчилися, курви брехливо-хитродупі...
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20.04.2024 21:50
+13
з тих 60-и лярдів допомоги тільки 7 чи 8 лярдів у вигляді дєнюжок прийде в Україну.. вся решта суми буде вкладена у ВПК США і Україні буде передана у вигляді зброї.
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20.04.2024 21:45
+10
А "наш" то як оживився!
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20.04.2024 21:40
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Зелохнескі всьо просрав і на щось ще надіється...
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20.04.2024 22:01 Відповісти
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20.04.2024 22:30 Відповісти
А "наш" то як оживився!
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20.04.2024 21:40 Відповісти
Та колумбійську гуманітарку походу, завезли..он як фонтанує сьогодні..
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20.04.2024 21:47 Відповісти
Та то просто каналізаційну трубу прорвало!
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20.04.2024 21:50 Відповісти
"Дякую моїй команді."
Дякуист, ты-поц N2 в своей говноманде!
... Забористая, видать, дурь...
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20.04.2024 22:13 Відповісти
Денюжки привалили, чтобы кормить своих жополизов. Может и армии что-то достанется.
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20.04.2024 21:41 Відповісти
з тих 60-и лярдів допомоги тільки 7 чи 8 лярдів у вигляді дєнюжок прийде в Україну.. вся решта суми буде вкладена у ВПК США і Україні буде передана у вигляді зброї.
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20.04.2024 21:45 Відповісти
Но все равно как зелибоба обрадовался. А то ручеек пересох.
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20.04.2024 21:47 Відповісти
Всі зраділи крім тебе,дурний кацап.
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20.04.2024 22:21 Відповісти
та він боїться на той ручеек навіть глянути. бо ті всі ручейки так будуть контролювати, що туди краще і не лізти.. і як там колись в інтерв'ю одному американському виданню говорив Вова - якщо крадемо, то крадемо свої. )
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21.04.2024 01:07 Відповісти
Офшори просють бабла!
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20.04.2024 21:49 Відповісти
Не совсем так! Денюшки USA - оружие армии,а денюшки из бюджета на армию - зє себе в фшор и немного отстегнет журнаГлиста - сраколизам большой зеленой сраки.
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20.04.2024 22:11 Відповісти
"і тут остапа понесло..."
нетряпка як ніхто знає як використовувати надані партнерами на допомогу Україні гроші - це саме те, що лякає тих хто надає.
мають досвід...
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20.04.2024 21:42 Відповісти
Ага.
Як у 2023-му використали заради піару про контрнаступ стрімким домкратом.

Походу тільки Залужний був проти такого совкового підходу. І за це його звільнили.

А Сирський виконає все...
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20.04.2024 21:42 Відповісти
заіпало вже гундосе чмо.... одне гарно - до 21.05
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20.04.2024 21:44 Відповісти
Не факт..
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20.04.2024 21:50 Відповісти
Так ,це питання відкрите ,судячі шо ОПа а гні пари з вуст
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20.04.2024 21:56 Відповісти
Щось це опудало "президента" роздякувалось не на жарт.
Мабуть товариш майор з ФСБ лаявся по телефону нехорошими останніми словами.
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20.04.2024 21:45 Відповісти
на цей раз ,без контролю з боку США , використаєш тюбик з вазеліном
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20.04.2024 21:46 Відповісти
телешмарафону он недостає фінасування - додадйом!
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20.04.2024 21:46 Відповісти
Вова, це не війна ***** проти тебе, це війна рашистської фашизації проти України.
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20.04.2024 21:46 Відповісти
Ну до завершення нам ше як до неба рачки - нам би іх здержати - бо лізуть по трупах
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20.04.2024 21:48 Відповісти
Зеленський додав: ".... Дякую моїй команді". Джерело:
Вован, а за що дякувати "твоїй коМандє"? За те, що твій смотрящій Єрмак з"їздив у грудні 2023 в США на перемовини про затвердження допомоги Україні і після цього ми цю допомогу отримали лише через 4 місяці??? За це ти дякуєш твоїй "коМандє"??? З товоєй коМанди ефекту, як з козла молока, лише пики свої неголені піарити за державний кошт навчилися, курви брехливо-хитродупі...
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20.04.2024 21:50 Відповісти
Курва Спартц голосувала проти навіть того щоб прийняти до розгляду.
https://clerk.house.gov/evs/2024/roll142.xml
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20.04.2024 21:52 Відповісти
Не дивно! Вона то всього і прохала,щоб зє з регентом і його ОПа не крали,не мародьорили всіляку допомогу!
А що отримала? Водоспад лайна + зє з регентом Єрмаком її послали неарними словами,замість подяки за авто,контейнери з гуманіторкой,спорядженя для ЗСУ яке вона привезла від американського народу!
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20.04.2024 22:19 Відповісти
Собача х*рня від тупого невігласа.
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20.04.2024 23:52 Відповісти
То втебе кошача херня від тупого ***********!
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21.04.2024 11:00 Відповісти
курва Зеленская возле Мрии в Гостомеле ржала и как то схавали
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20.04.2024 22:25 Відповісти
На піар цього конченого жлоба, держава витрачає мільярди гривень. При цьому проти антиросійської пропаганди у західних змі, держава Україна взагалі нічого не робить.
Щойно подивитися коментарі на провідних ютуб каналах Заходу і охєрев - Україна вже програла інформаційну війну росії, там суцільна методичка кремлі, що вкладається у мізки західній аудиторії.
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20.04.2024 22:08 Відповісти
Можливо це тому що сосія на пропаганду витрачає десятки мільярдів нафтодолларів і багато політиків та журналістів на кріптозарплаті?
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20.04.2024 22:25 Відповісти
Як же йому це остогидло. Така депресивна харя... Але мусить. Бо якщо відосити перестане, то про нього забудуть. Більше він нічого не зможе представити як "роботу" президента.
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20.04.2024 22:12 Відповісти
Хоть би не виділив додаткові кошти на бабломарафон
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20.04.2024 22:14 Відповісти
Тепер можна і асфальтом зайнятись, щоб на травень до шашликів поїхати?
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20.04.2024 22:18 Відповісти
Про оманські договорняки розкажи!
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20.04.2024 22:19 Відповісти
От мені теж цікаво. Усі піздять про оманьскі договорняки, нібито щось цікаве про них знають
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20.04.2024 22:57 Відповісти
Дозволить так само як у 2022-23 роках. Тобто ніяк.
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20.04.2024 22:19 Відповісти
Він вважає себе, щонайменше Ганнібалом чи Юлієм Цезарем, а може, взагалі, найвеличнішим полководцем світу
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20.04.2024 22:33 Відповісти
Це аналогічно тій допомозі, яку нам США надавали в 22-23 роках... щоб виграти війну у держави яка в війну вкладає 150 млрд. $ в рік потрібно вкладати принаймні стільки ж, якщо не вдвічі більше..., я не вірю що в США тупі і цього не знають, значить їх теперішній стан речей вповні влаштовує, українці потрохи дохнуть, ескалація мінімальна, СССР2 нема, все за#бісь...
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21.04.2024 00:19 Відповісти
США звісно подяка! А тобі окрема подяка, що заглядав путіну в очі, ми один народ, путін не нападе, це все міфи і штрашилки Заходу і США. Зараз дякуєш, падло!!!
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21.04.2024 07:03 Відповісти
Вєнька ЗЕлупенька, гнусявити різні заучені тексти це не мішки ворочати. Ти наркєша зі своїм ЗЕкодляком перестань красти і боротись з патріотами країни. А краще б ти гнусавий шакал сидів в тюрьмі.
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21.04.2024 08:06 Відповісти
******** зелёные.
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21.04.2024 12:06 Відповісти
Теперь в ПИ....раше надежда только на бениного Оманского Нарика и фсбэшника Елдака с резниковым, умеровым, кирюшкой которых вернули к корыту, Оманский договорняк должен быть выполнен....Украине нужно уберать Зе Кодлу и чем быстрее тем лучше....
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21.04.2024 12:25 Відповісти
Хто ми????
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21.04.2024 14:39 Відповісти
 
 