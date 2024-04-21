Зранку у Севастополі чули вибухи, Развожаєв каже, що "корабель відбив ракетну атаку". Була пожежа. ВIДЕО

Зранку 21 квітня в окупованому Севастополі лунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття "атаки" протикорабельної ракети на один з кораблів РФ у Севастополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Развожаєва.

За його словами, від уламків, що впали, сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".

Тим часом, у соцмережі поширюється відео, на якому, як стверджується, зафіксовано дим після ранкової атаки.

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Про жодні наслідки наразі достеменно невідомо.