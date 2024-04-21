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Зранку у Севастополі чули вибухи, Развожаєв каже, що "корабель відбив ракетну атаку". Була пожежа. ВIДЕО

Зранку 21 квітня в окупованому Севастополі лунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття "атаки" протикорабельної ракети на один з кораблів РФ у Севастополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Развожаєва.

За його словами, від уламків, що впали, сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".

Тим часом, у соцмережі поширюється відео, на якому, як стверджується, зафіксовано дим після ранкової атаки. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія скасувала паради на 9 травня у 5 областях та в Севастополі: боїться терактів та атак БПЛА, - росЗМІ

Про жодні наслідки наразі достеменно невідомо.

Автор: 

вибух (4450) корабель (1612) Крим (14139) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+24
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21.04.2024 11:17
+23
Декомунізація значить 😁👍
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21.04.2024 11:20
+21
"корабель відбив ракетну атаку"
Так, власним корпусом мабуть...
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21.04.2024 11:15
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"корабель відбив ракетну атаку"
Так, власним корпусом мабуть...
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21.04.2024 11:15 Відповісти
той випадок коли "загорілася суха трава " не підходить
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21.04.2024 11:23 Відповісти
Кормою так сказати, або по простонародному ракета прямо кораблю під хвіст.
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21.04.2024 11:28 Відповісти
Все збили, відбили, знищили коротше все згоріло.😝
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21.04.2024 11:49 Відповісти
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21.04.2024 11:17 Відповісти
Декомунізація значить 😁👍
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21.04.2024 11:20 Відповісти
децарінізація чи демонархізація )))
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21.04.2024 11:24 Відповісти
Децарізація спадщини від Ніколашки до василіча
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21.04.2024 11:25 Відповісти
Кто такой Васильевич?
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21.04.2024 16:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UUxo2XX9u4s У гуньдяя запитуй, він в курсі хто є ху
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22.04.2024 01:20 Відповісти
Фсьо! Нєкаму і нєкава спасать..)
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21.04.2024 12:00 Відповісти
Как они с этой хернёй против НАТО собрались воевать?
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21.04.2024 14:05 Відповісти
Старенькии був варяг
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21.04.2024 11:22 Відповісти
власний бортом відбив )) і втопились разом ))
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21.04.2024 11:23 Відповісти
Треба пам'ятати що - все що ЗСУ запускають по кацапах , відбивається і збивається . А дірки в корпусі кораблів і пожежі , то все виключно - від падіння уламків . !
Те ж саме по літаках , жодного кацапольота ЗСУ ще не збили , за всю війну .!! Те шо в них там падає то всьо тєхнічєскіє нєполадкі і помилки власної певео .
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21.04.2024 11:25 Відповісти
Так правду ж кажуть, бо від влучання дрону у літака 100% виникають технічні неполадки.
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21.04.2024 11:48 Відповісти
царський аналоговнєт
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21.04.2024 11:31 Відповісти
Аналоговнєт.............. фтарая армія галактікі.............
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21.04.2024 11:47 Відповісти
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22.04.2024 06:53 Відповісти
.
Врёте вы всё, Севастополь под защитой

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21.04.2024 12:03 Відповісти
Бойові під@раси.
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21.04.2024 12:37 Відповісти
Даже жаль немного. Уникальное корыто было. После войны можно было бы продать в какой то военно-морской музей за дикие бабки.
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21.04.2024 12:17 Відповісти
Дика музейна бабця ольга - поціновувачка корит, тобі мало "аврори"?
Оце сова на глобусі - балтійський флот при обороні петропавліськ-камчатського під час кримської війни у поході другої тихоокенської ескадри (утворена 17 квітня 1904 року, перша, або простіше тихоокенська ескадра створена на два місяці пізніше 12 травня 1904 року) приймала участь (аврора) у цуісімській битві.
Кронштат, камчатка, крим, цусіма (тобто отримали 3,14Zди) - "что тебе снится, крейсер аврора - полний пісєц под мАсквой"
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22.04.2024 02:41 Відповісти
Ничего не понятно, какой то поток сознания. Или пейте меньше или закусывайте Виталий.
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22.04.2024 10:06 Відповісти
Я тебе послав би в кільватер аби не рокомендація менше їсти і більше пити (чи навпаки ). Я таки мабуть дебіл, бо з різноманітних джерел інформації яких більш чим предостатньо (це про аврору) зрозуміти де балтика (з якої перлася аврора) і де камчатка (куди вона таки доперлася) потрібно стати біля мапи світу десь у пропорції 1:50 і прийде розуміння того, що розмаху рук (при зрості 185 см) не вистачає.
Потік свідомості для домашнього користування, бо звідки з'явилися у кацапів Рюриковичі треба ще з'ясувати.
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22.04.2024 21:14 Відповісти
************ ************ , город руских мудаков
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21.04.2024 12:24 Відповісти
"Комму нна?"
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21.04.2024 12:48 Відповісти
Звикайте, камні снеба, це тільки початок.
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21.04.2024 12:55 Відповісти
 
 