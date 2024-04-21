Зранку у Севастополі чули вибухи, Развожаєв каже, що "корабель відбив ракетну атаку". Була пожежа. ВIДЕО
Зранку 21 квітня в окупованому Севастополі лунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття "атаки" протикорабельної ракети на один з кораблів РФ у Севастополі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Развожаєва.
За його словами, від уламків, що впали, сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".
Тим часом, у соцмережі поширюється відео, на якому, як стверджується, зафіксовано дим після ранкової атаки.
Про жодні наслідки наразі достеменно невідомо.
Топ коментарі
+24 vitaliymkua
показати весь коментар21.04.2024 11:17
+23 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар21.04.2024 11:20
+21 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар21.04.2024 11:15
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Так, власним корпусом мабуть...
Те ж саме по літаках , жодного кацапольота ЗСУ ще не збили , за всю війну .!! Те шо в них там падає то всьо тєхнічєскіє нєполадкі і помилки власної певео .
Врёте вы всё, Севастополь под защитой
Оце сова на глобусі - балтійський флот при обороні петропавліськ-камчатського під час кримської війни у поході другої тихоокенської ескадри (утворена 17 квітня 1904 року, перша, або простіше тихоокенська ескадра створена на два місяці пізніше 12 травня 1904 року) приймала участь (аврора) у цуісімській битві.
Кронштат, камчатка, крим, цусіма (тобто отримали 3,14Zди) - "что тебе снится, крейсер аврора - полний пісєц под мАсквой"
Потік свідомості для домашнього користування, бо звідки з'явилися у кацапів Рюриковичі треба ще з'ясувати.