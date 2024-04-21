Російська РЛС та пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" знищено однією з чотирьох ракет HIMARS. ВIДЕО
Українські військові уразили радар та інші машини зі складу російського комплексу ППО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, РЛС і пункт бойового управління ЗРК С-300 або С-400 та інші машини були розгорнуті на бойовій позиції. Судячи з відео від українських військових, ППО окупантів була виявлена за допомогою розвідувального безпілотника. Машини знаходилися на полі біля лісопосадки.
У кадр потрапив, вірогідно, радіолокатор підсвічування та наведення зенітних ракет і, зокрема, мобільний пункт управління на шасі вантажівки.
Водночас, ймовірно самі пускові установки ЗРК були розосереджені на відстані одна від одної та замасковані.
Після виявлення ворожої техніки, українським командування було вирішено знищити її. Вогневе ураження елементів російського ЗРК здійснили ракетами GMLRS з американської реактивної системи залпового вогню М142 HIMARS.
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Працють...
Я звертаюсь до відьмаків-
До відьом Черкаських-
І в тім... із ласкою...
2. їх модернізують та ремонтують - є підрядник, отримав контракт на це в 2022 році.
3. скільки нових виробляється - хто ж нам скаже.
Смерть, сруськаму міфу!!
Слава Україні!!
Разом: $12,9 млрд за 4 шматки російського мотлоху.
Швеція ж купила 4 вогневі установки Patriot + 300 ракет за $3,2 млрд.".
Тож реальні втрати - 2.5+1.4 = $3.9 лярдів.
А ще - не думаю, що внесок у $1.4 лярдів в програму F-35 в них просто забрали. Впевнений, пішло взаємозаліком на купівлю F-16 чи що їм там дозволили замість F-35 купити.
Тож з реальних втрат - $2.5 лярди на засрашинський мотлох, затримка в технологічному розвитку та бойових спроможностях, а також втрата частини репутації, якої в Туреччини, після захоплення частини Кіпру і так не було. Власне з-за цього турків і в ЄС не пущають десятирічча...
Отеперка це Тріумф"
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