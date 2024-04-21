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Російська РЛС та пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" знищено однією з чотирьох ракет HIMARS. ВIДЕО

Українські військові уразили радар та інші машини зі складу російського комплексу ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, РЛС і пункт бойового управління ЗРК С-300 або С-400 та інші машини були розгорнуті на бойовій позиції. Судячи з відео від українських військових, ППО окупантів була виявлена за допомогою розвідувального безпілотника. Машини знаходилися на полі біля лісопосадки.

У кадр потрапив, вірогідно, радіолокатор підсвічування та наведення зенітних ракет і, зокрема, мобільний пункт управління на шасі вантажівки.

Водночас, ймовірно самі пускові установки ЗРК були розосереджені на відстані одна від одної та замасковані.

Після виявлення ворожої техніки, українським командування було вирішено знищити її. Вогневе ураження елементів російського ЗРК здійснили ракетами GMLRS з американської реактивної системи залпового вогню М142 HIMARS.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ять окупантів отримали суттєві поранення внаслідок атаки прикордонників. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (57) HIMARS (307) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+25
Відомий мілітари-блогер https://x.com/noclador/status/1780718756991299751 пише , що "Туреччина заплатила $2,5 мільярди за 4 вогневі одиниці С-400 + 192 ракети і, як наслідок, втратила свою частку в розробці F-35 на $1,4 мільярди і були скасовані її замовлення на запчастини для F-35 на $9 мільярдів.
Разом: $12,9 млрд за 4 шматки російського мотлоху.
Швеція ж купила 4 вогневі установки Patriot + 300 ракет за $3,2 млрд.".
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21.04.2024 15:45
+14
Це вам, тварюки, за петріоти.
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21.04.2024 15:36
+12
Викладач тактики нам-би сказав у училищі: "Стали, идиоты - как на полигоне! На поле боя тоже так становиться будете? Так вы из охотников в дичь превратитесь !"
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21.04.2024 15:37
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Поточні врази-

Працють...

Я звертаюсь до відьмаків-
До відьом Черкаських-

І в тім... із ласкою...
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21.04.2024 15:36 Відповісти
Це вам, тварюки, за петріоти.
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21.04.2024 15:36 Відповісти
Викладач тактики нам-би сказав у училищі: "Стали, идиоты - как на полигоне! На поле боя тоже так становиться будете? Так вы из охотников в дичь превратитесь !"
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21.04.2024 15:37 Відповісти
хз чому пункт управління не сховали, але радар в кущах гірше бачить.
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21.04.2024 15:44 Відповісти
ну і відповідно гірше випромінює, бо приймальна частина яка бачить, на ракеті.
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21.04.2024 15:46 Відповісти
Чего не скажешь про "Кольчугу". Почему зебилы ее до сих пор не реанимировали?
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21.04.2024 15:47 Відповісти
1. вони працюють на фронті.
2. їх модернізують та ремонтують - є підрядник, отримав контракт на це в 2022 році.
3. скільки нових виробляється - хто ж нам скаже.
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21.04.2024 17:10 Відповісти
Дякую за информацию.
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21.04.2024 19:19 Відповісти
Що скажешь... Немае прихистку кацапам в нашiй землi. Цапорилi, навiть не омрiюйте втiкти вiд кари божоi.
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21.04.2024 15:40 Відповісти
Зрозумiв, ондого, чия це робота. Прiсь ейбочки , зрозумiв.
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21.04.2024 15:45 Відповісти
Це московітам, за Україну!!
Смерть, сруськаму міфу!!
Слава Україні!!
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21.04.2024 15:42 Відповісти
Відомий мілітари-блогер https://x.com/noclador/status/1780718756991299751 пише , що "Туреччина заплатила $2,5 мільярди за 4 вогневі одиниці С-400 + 192 ракети і, як наслідок, втратила свою частку в розробці F-35 на $1,4 мільярди і були скасовані її замовлення на запчастини для F-35 на $9 мільярдів.
Разом: $12,9 млрд за 4 шматки російського мотлоху.
Швеція ж купила 4 вогневі установки Patriot + 300 ракет за $3,2 млрд.".
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21.04.2024 15:45 Відповісти
Не думаю, що Туреччина наперед заплатила 9 лярдів за непоставлені ще запчатини для непоставлених ще винищувачів.

Тож реальні втрати - 2.5+1.4 = $3.9 лярдів.

А ще - не думаю, що внесок у $1.4 лярдів в програму F-35 в них просто забрали. Впевнений, пішло взаємозаліком на купівлю F-16 чи що їм там дозволили замість F-35 купити.

Тож з реальних втрат - $2.5 лярди на засрашинський мотлох, затримка в технологічному розвитку та бойових спроможностях, а також втрата частини репутації, якої в Туреччини, після захоплення частини Кіпру і так не було. Власне з-за цього турків і в ЄС не пущають десятирічча...
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21.04.2024 17:15 Відповісти
Гарно відпрацювали по свинорилим кацапам. Дай Бог щоб американці ще гарних смаколиків підігнали щоб вибити всю наволоч.
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21.04.2024 15:50 Відповісти
Надіюся - ракети "Хаймарса" були осколочні Тоді й без прямого попадання там всю апаратуру посікло!
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21.04.2024 15:57 Відповісти
А там і сподіватись нічого...по відео видно що не касетні...бч осколково-фугасна в будь якому випадку...хіба що може більше або менше готових убойних елементів
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21.04.2024 21:44 Відповісти
Без радара и будки управления оставшиеся пусковые ни на что не способны, да и стоят они относительно недорого. Все ценное было именно там что уничтожено
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21.04.2024 15:54 Відповісти
Мимо! Ближче, але мимо. Ще ближче! Влучили! І це не була пристрілка, це був залп чотирма ракетами. Ой і дорога справа вести війну. Але і ворогу також дорога
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21.04.2024 15:54 Відповісти
Російська РЛС та пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" знищено однією з чотирьох ракет HIMARS

Отеперка це Тріумф"

Російська РЛС
Російську РЛС
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21.04.2024 16:37 Відповісти
"Щьолкают как сємєчкі..."
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21.04.2024 17:51 Відповісти
На манер любімого фільмеца адольфа . Вся СВО це тріумф волі х......
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21.04.2024 18:00 Відповісти
тріумф молі (Мальцев ©)
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22.04.2024 10:35 Відповісти
👏👏👏
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21.04.2024 19:46 Відповісти
Интересно из каких соображений орки подтащили свои анаголовнетный хлам на расстояние выстрела Хаймарса?
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21.04.2024 21:38 Відповісти
Можно было на видео показать только последний точный удар..
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21.04.2024 21:49 Відповісти
Це щось міняє для результатів удару? Чи тобі "картиночка розмальована" приємніша?
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22.04.2024 07:02 Відповісти
Вiдево - топ!
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21.04.2024 23:30 Відповісти
 
 