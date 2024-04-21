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Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день наближає для нас такий потрібний мир, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь Головкома та розмову з міністром оборони.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно була доповідь Головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні Головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир.

Говорив також з міністром оборони Умєровим, і ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і заради наших людей, дякую всім, хто допомагає, всім, хто працює на українську силу й захищає життя", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+20
я надіюсь,що після 21 травня я тебе більше не почую.
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21.04.2024 17:57
+14
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21.04.2024 18:03
+13
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 18:01
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я надіюсь,що після 21 травня я тебе більше не почую.
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21.04.2024 17:57 Відповісти
почуеш вдвічи частіше
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21.04.2024 18:02 Відповісти
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21.04.2024 18:03 Відповісти
кращий учень Єрмакотітушкошколи - не криворагульськими нарцисокулацятами ,а текстами Подляка по ПАРТНЕРАХ та друзях України
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21.04.2024 18:08 Відповісти
неа... не ******* тебе та твоїх хазяїв
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21.04.2024 18:16 Відповісти
у вільної людини хазяйнів не має
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21.04.2024 18:22 Відповісти
Коли вже плакати починати?
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21.04.2024 18:56 Відповісти
почуєш бо воно буде ВО президента.
а щодо його статті що орки мають дохнути, вчора висловився виробник Українських важких дронів.
він сказав...
дрони його фірми пройшли бойові випробування в бойових умовах і їх просять в підрозділах
але люди зе, чи є, чи у... купують неперевірені, дешевші, яких не хочуть наші оператори...
то хоче зе, реально, щоб орки дохли чи ні???
а міністр У давав присягу на вірність народу України???
бо в цьому є сумніви у декого...
і не зрозуміло хто давав команду не збивати ракети які розбили трипільську ТЕС??
бо зе списдів що ракет для ппо там було ноль!!!
вони були але не стріляли.
якщо мосійчук написдів то вже мавби бути на нарах...
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21.04.2024 19:02 Відповісти
Такого не буде.Найбільша надія -йому хтось типу ПОРТНІКОВА тексти писатиме - сивину у його бороді бачите ? а політичний трупний біс в його ребрі так йому шпигає!!!
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21.04.2024 18:05 Відповісти
...не той біс, що його членом грає за портітурою Єрмака
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21.04.2024 18:06 Відповісти
Крейдою мабуть підмалювали, бо не було її там, і раптом прямо півбороди общипаної
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21.04.2024 18:25 Відповісти
На потрібен не "мир", а ПЕРЕМОГА.
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21.04.2024 18:00 Відповісти
Яка перемога..? Скільки ще людей треба покласти ( і чекати примарної перемоги ). Мапи DeepState не обдурять. Із початку року, за останні 3 місяці, ми втратили понад 300 кв км нашої території. Тож тепер заокруглено: під окупацією перебуває майже 1/5 частина суходолу України. Це весь Крим + майже вся Луганська область (98%), а також: 73% Запорізької обл., 72% Херсонської, 57% Донецької й 2% Харківської. Треба ще втрати територій ? Подейкують, що всередині Альянсу кулуарно розглядається такий варіянт закінчення війни: Україна позбувається окупованих територій, зате стає членом НАТО і на тому жирна крапка.
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21.04.2024 18:13 Відповісти
Оманські договорняки падло зелене виконує!
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21.04.2024 18:53 Відповісти
Ну то здавайся , та підставляю дупу бурятам, хвойда зермаківська.
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23.04.2024 14:09 Відповісти
Без проблем - всім кому потрібна - тільки перемога - ласкаво прошу замінити мого брата та доньку які з перших днів війни в ЗСУ. А якщо не замінити - то хоча б доєднатися ,щоб наблизити ПЕРЕМОГУ ....
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21.04.2024 19:17 Відповісти
Я контракт підписував на 6 років....а вже 9-тий....так що не пересреться твій брат, якщо теж трішки повоює.
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23.04.2024 14:08 Відповісти
Підіть у генштаб та поквжіть який ви стратег. Це не в шахи грати. Війна з ворогом який набагато сильніший за нас. Базікати усі розумні, а коли до діла доходить то язик у сраці
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21.04.2024 18:03 Відповісти
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21.04.2024 18:01 Відповісти
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 18:01 Відповісти
Дуже прошу у ЦН -не забанюйте мене , Я буду з цим постом про Червінського на кожній сторінці ПРо вову!
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21.04.2024 18:10 Відповісти
абривіатура ОЗУ у цьому тексті - це ОФІСНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ? чи ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ? Допоможіть розібратися мені недалекій?
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21.04.2024 18:18 Відповісти
" У 2019 переміг Антимайдан, ракетні програми було ліквідовано, Чонгар розміновано, війська відведено із укріплених позицій в чисте поле.

73%, виборці зеленського, хотіли миру з росією, бо "Порошенко була вигідна війна"(с)(tm) Zеленський.
Сподіваюсь, вони нарешті нажерлися того миру.
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21.04.2024 18:09 Відповісти
Аминь
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21.04.2024 18:09 Відповісти
А ти, гнида неголена, власне шо для цього зробив ще з травня 2019 року? Шоб тобі за це повилазило, потвора ублюдочна неголена.
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21.04.2024 18:14 Відповісти
Російська армія повинна нести втрати щодня, але я ,як рашистсьукий слуга в Україні з 2019 року ,виконуючи вказівки куйла , разом із "командою зезрадників" доклав і докладаю максимум зусиль, щоби рідні мені і зелній команді , рашисти ,несли втрат якомога менше.
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21.04.2024 18:28 Відповісти
Зелена коханка ФСБшника Єрмака,ти куди Червінського дів,третій день знайти ніхто не може?
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21.04.2024 18:34 Відповісти
https://t.me/voynareal/88058 Відео та фото подробиць затримання вбивць поліцейського з Вінниці
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21.04.2024 18:50 Відповісти
Сьогодні що ''день ЗЄхрипака''?
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21.04.2024 18:56 Відповісти
Я календар переверну, і знову 1 квітня
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21.04.2024 19:39 Відповісти
Російська армія повинна сдохнути вся
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21.04.2024 19:46 Відповісти
О, тупорилий ішак тепер, після рішення Конгресу, буде по кілька в день "своїх переможних" відосіків продукувати.
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21.04.2024 20:02 Відповісти
 
 