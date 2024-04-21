Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день наближає для нас такий потрібний мир, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь Головкома та розмову з міністром оборони.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно була доповідь Головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні Головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир.

Говорив також з міністром оборони Умєровим, і ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і заради наших людей, дякую всім, хто допомагає, всім, хто працює на українську силу й захищає життя", - сказав Зеленський.

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