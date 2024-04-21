Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день наближає для нас такий потрібний мир, - Зеленський. ВIДЕО
У своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь Головкома та розмову з міністром оборони.
Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно була доповідь Головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі. Доповів сьогодні Головком і щодо ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир.
Говорив також з міністром оборони Умєровим, і ключове – це ППО. Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя. Я дякую всім, хто з Україною та в Україні! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і заради наших людей, дякую всім, хто допомагає, всім, хто працює на українську силу й захищає життя", - сказав Зеленський.
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а щодо його статті що орки мають дохнути, вчора висловився виробник Українських важких дронів.
він сказав...
дрони його фірми пройшли бойові випробування в бойових умовах і їх просять в підрозділах
але люди зе, чи є, чи у... купують неперевірені, дешевші, яких не хочуть наші оператори...
то хоче зе, реально, щоб орки дохли чи ні???
а міністр У давав присягу на вірність народу України???
бо в цьому є сумніви у декого...
і не зрозуміло хто давав команду не збивати ракети які розбили трипільську ТЕС??
бо зе списдів що ракет для ппо там було ноль!!!
вони були але не стріляли.
якщо мосійчук написдів то вже мавби бути на нарах...
Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
73%, виборці зеленського, хотіли миру з росією, бо "Порошенко була вигідна війна"(с)(tm) Zеленський.
Сподіваюсь, вони нарешті нажерлися того миру.