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Мешканка Орська розкритикувала мера затопленого міста за бездіяльність: "Ты сидишь в чистых штанах, твой сын в Дубае. Муж у меня за что на войне погиб?". ВIДЕО

Мешканка Орська розкритикувала мера міста Василя Козупіцу, дорікнувши йому, що він "сидить у чистих штанах" і в нього "син у Дубаї", а потерпілі від паводку два тижні ходять "без грошей, без усього".

Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, опублікованому у соцмережі, мешканка Орська, звертаючись до Козупиці, каже, що не отримувала жодної допомоги. "Чоловік у мене за що загинув на війні? За те, що ти свою жопу тут прикривав? І стояв червонів", — кричала вона.

"А ви сидите, у вас все добре! Майте совість. Ви у білій сорочці, а ми ходимо два тижні без грошей, без усього! Чоловік за що загинув? За те, що саме, ти сидиш у чистих штанях, і твій син у Дубаї. Не соромно?", - обурилася росіянка.

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Автор: 

паводок (233) росія (65129)


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Топ коментарі
+66
здається рєпоєди почали про щось здогадуватись... але це не точно.
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21.04.2024 18:51
+51
за білу ладу...
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21.04.2024 18:47
+43
Мой муж за что погиб?

Так вот за это и погиб. За чьи-то чистые штаны.
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21.04.2024 18:57
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Козупиця - наша людина. Агент ГУР. Хоч би прізвище пидумали якесь скрєпніше.
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21.04.2024 22:41 Відповісти
неблагодарные п***расы. мэр то тут при чем? Хйло - таки лидер нации, ну, как минимум взгляды. только непонятно зачем кацапам на войне какие-то Дубаи, деньги, вода и остальное. одно с другим не сочетается.
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21.04.2024 23:09 Відповісти
Від цей свині тільки одне приємне почув, що "муж у ней за що погиб"- а далі свиняче верещання. І на цьом дякую!
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22.04.2024 03:03 Відповісти
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