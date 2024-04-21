Мешканка Орська розкритикувала мера затопленого міста за бездіяльність: "Ты сидишь в чистых штанах, твой сын в Дубае. Муж у меня за что на войне погиб?". ВIДЕО
Мешканка Орська розкритикувала мера міста Василя Козупіцу, дорікнувши йому, що він "сидить у чистих штанах" і в нього "син у Дубаї", а потерпілі від паводку два тижні ходять "без грошей, без усього".
Як інформує Цензор.НЕТ, на відео, опублікованому у соцмережі, мешканка Орська, звертаючись до Козупиці, каже, що не отримувала жодної допомоги. "Чоловік у мене за що загинув на війні? За те, що ти свою жопу тут прикривав? І стояв червонів", — кричала вона.
"А ви сидите, у вас все добре! Майте совість. Ви у білій сорочці, а ми ходимо два тижні без грошей, без усього! Чоловік за що загинув? За те, що саме, ти сидиш у чистих штанях, і твій син у Дубаї. Не соромно?", - обурилася росіянка.
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drowsy_cat
показати весь коментар21.04.2024 22:41 Відповісти Мені подобається 1
Andry Asmodeus
показати весь коментар21.04.2024 23:09 Відповісти Мені подобається 1
Игорь Сисоев
показати весь коментар22.04.2024 03:03 Відповісти Мені подобається 0
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Так вот за это и погиб. За чьи-то чистые штаны.