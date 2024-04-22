Уцілілі окупанти в окопі під Авдіївкою: "Касетками #башат и #башат! Везде наши пацаны разбросаны! Сейчас "Бредли" до конца будет разъ#бывать". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє окупантів сидять в окопі під обстрілом і скаржаться на поганий рівень забезпечення та на "гостинність" українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти розповідають про значні втрати свого підрозділу та відсутність можливості хоч якось протистояти бойовій роботі українських воїнів.

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