Уцілілі окупанти в окопі під Авдіївкою: "Касетками #башат и #башат! Везде наши пацаны разбросаны! Сейчас "Бредли" до конца будет разъ#бывать". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому троє окупантів сидять в окопі під обстрілом і скаржаться на поганий рівень забезпечення та на "гостинність" українських воїнів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти розповідають про значні втрати свого підрозділу та відсутність можливості хоч якось протистояти бойовій роботі українських воїнів.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+52 Псамметих II
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+48 Татьяна Неверовская
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+48 Luk Viktor
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!
русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть путин сам идет и воюет! воевать за путина после этого будет только терпила!
Америка дала украине за 2 года войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!
русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
Повзли б вже й здавались..чи їх вже за200или?
А вони думали їх тут цукерками закидувати будуть.
Сруськай міф, несе в Україну, смерть, кров, руїну, табори ГУЛАГУ2…
Кари, московитам, страшної кари! Батько ТАРАС! заповідав Українцям!!
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - москаль!
із Украіни , бо ви всі до одного тут здохнете 🤬
а так хотіли розбагатіти за рахунок українців..