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Уцілілі окупанти в окопі під Авдіївкою: "Касетками #башат и #башат! Везде наши пацаны разбросаны! Сейчас "Бредли" до конца будет разъ#бывать". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє окупантів сидять в окопі під обстрілом і скаржаться на поганий рівень забезпечення та на "гостинність" українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти розповідають про значні втрати свого підрозділу та відсутність можливості хоч якось протистояти бойовій роботі українських воїнів.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трупи окупантів "вишикувались у шеренгу" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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Топ коментарі
+52
держитесь там скоро придет помощь от Дяди Сэма для вас скоро закончится
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22.04.2024 09:49
+48
Тікайте додому, підари кацапські, поки по чорним пакутам не розложили.
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22.04.2024 09:49
+48
3.14дараси! До ночі дочекайтися - Баба Яга прилетить із тепловізором і страждання закінчаться.....
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22.04.2024 10:00
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Нехай щастить.
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22.04.2024 09:47 Відповісти
А що вам талони на підсилене харчування видавати, тільки піСТюлина
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22.04.2024 10:29 Відповісти
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22.04.2024 10:42 Відповісти
Жалуются руззкий, что посрать проблема? Так моя знакомая Демусика предлагает после наших обстрелов скидывать им с дронов рулончики туалетной бумаги, типа мол и вам европейская гуманитарка, мол от себя отрывам, мол мы не жадные...
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22.04.2024 13:02 Відповісти
Підіиде залізо -- потрібно так ібашити - шоб вже не було кому скаржитись
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22.04.2024 09:48 Відповісти
Тікайте додому, підари кацапські, поки по чорним пакутам не розложили.
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22.04.2024 09:49 Відповісти
По своїм мінним полям.
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22.04.2024 10:06 Відповісти
Через заград.загони!
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22.04.2024 13:17 Відповісти
держитесь там скоро придет помощь от Дяди Сэма для вас скоро закончится
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22.04.2024 09:49 Відповісти
Кацапи кололися, плакали, скиглили, але продовжували їсти кактуси.
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22.04.2024 09:51 Відповісти
Просто їм хахли сказали, що це сало...
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22.04.2024 10:21 Відповісти
Сомневаюсь, тама в посадках все кактусы наши мыши давно погрызли
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22.04.2024 12:59 Відповісти
Заробітчані гребанные!
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22.04.2024 09:53 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.04.2024 09:53 Відповісти
3.14дараси! До ночі дочекайтися - Баба Яга прилетить із тепловізором і страждання закінчаться.....
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22.04.2024 10:00 Відповісти
високооплачуване гарматне м'ясо. в добру путь! ❤️
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22.04.2024 10:03 Відповісти
Всі "Бредли" знищені. Кончила говорив.🤣
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22.04.2024 10:05 Відповісти
А інтернет є, що виклали в інтернет.
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22.04.2024 10:08 Відповісти
По деревам видно, що в області Тунгуського метеорита сидять.
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22.04.2024 10:10 Відповісти
путин перед войной забыл забрать российские деньги с американского банка.

теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!

русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть путин сам идет и воюет! воевать за путина после этого будет только терпила!

Америка дала украине за 2 года войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!

русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
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22.04.2024 10:10 Відповісти
А де вони мобло заряджають?)) В багнюці, а від холоду не трусить..а тирнет звідки?

Повзли б вже й здавались..чи їх вже за200или?
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22.04.2024 10:12 Відповісти
Сподіваюсь, що це відео буде передсмертним для задротів.
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22.04.2024 10:15 Відповісти
Сподіваюсь, що чорти їх до себе вже забрали
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22.04.2024 10:25 Відповісти
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22.04.2024 10:16 Відповісти
"Касетками ****** и ******.."
А вони думали їх тут цукерками закидувати будуть.
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22.04.2024 10:16 Відповісти
А тупому кацапу в голову не приходить, якого йуха він сюди приперся?
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22.04.2024 10:16 Відповісти
Якщо б приходило, він би не опинився в окопі
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22.04.2024 10:26 Відповісти
Багнючні хробаки-одноднівки.
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22.04.2024 10:23 Відповісти
Цікаво, чи зроблять якісь висновки? Чи як тільки фюрер покаже морковку, зразу все забудуть і підуть випробувати судьбу по новій?
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22.04.2024 10:23 Відповісти
Путлер? Манька облігация. Знакомі обличчя.
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22.04.2024 10:54 Відповісти
Више нос русняві .!! Вам ще Кієф брать - за трі дня . А далі Бірлін .
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22.04.2024 10:25 Відповісти
Таваріщь майор...гаспадін майор в них якось не йде...відчуваєте різницю - Пане майоре, та гаспадін майор...адіннарод бл...
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22.04.2024 10:26 Відповісти
Убивця-московіт, скаржиться на Мирних Українців, що вони протистоять навалі орків московських!!
Сруськай міф, несе в Україну, смерть, кров, руїну, табори ГУЛАГУ2…
Кари, московитам, страшної кари! Батько ТАРАС! заповідав Українцям!!

Отак подивишся здаля

На москаля -

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима - блим, губами - плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває майже жаль,

А ближче підійдеш - москаль!
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22.04.2024 10:32 Відповісти
москаль це - Homo negat Cyrtae (лат.), що більш зрозуміло людям, як l'homme est un Crétin (фр.)...
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22.04.2024 13:36 Відповісти
Прі віходє на *** - не будьте підарами то і не буде віходу на ***.
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22.04.2024 10:34 Відповісти
Але навіть і не задумуються,що вони окупанти. і що нахєр забратись з української землі ,до себе на рашку.
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22.04.2024 10:54 Відповісти
якого ху*я приперлися сюди, падли козломорді!!! Жаліються во сидять на "долю злую"..
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22.04.2024 10:55 Відповісти
Живі трупи.
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22.04.2024 10:56 Відповісти
орк найдешевша і найменш корисна біологічна істота на світі тому ваше поголівʼя хочуть зменшити нічого не поробиш, а задачу поставили українцям як завжди 😤
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22.04.2024 11:04 Відповісти
А это видео, видимо, взяли из телефона убитого расеянина, ну, и поделом, поехал за длинным рублем - а получил короткий конец.. )
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22.04.2024 11:11 Відповісти
Дегенерати, нація дегенератів! Седять у лайні серед трупів й всерівно не виникає питання (чи бояться казати) "А ***** ми приперлися у чужу країну"?!!! Й вони швидше застреляться ніж підуть щура ботаксного з бункера витягувати та лад у себе на Засрашці наводити!!! Дегенерати.
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22.04.2024 11:12 Відповісти
То вертайтесь на расію і @баште там росгвардію. Але здихати в окопі мабуть веселіше
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22.04.2024 11:21 Відповісти
Брудне, чумазе, голодне, а мізків не вистачає думати: Що я тут роблю?!!!
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22.04.2024 11:28 Відповісти
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22.04.2024 12:56 Відповісти
русские! водки нет. идите домой
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22.04.2024 11:52 Відповісти
Кацапи , розвертайте свої оглоблі негайно і валіть на ......уй
із Украіни , бо ви всі до одного тут здохнете 🤬
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22.04.2024 12:32 Відповісти
Розуму не мають в рф валити - мабуть стануть перегноєм.
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22.04.2024 12:36 Відповісти
держитесь до последнего! помощь прийдет потом с носилками и черными пакетами.
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22.04.2024 12:42 Відповісти
У тебя руки дрожат, ты сидишь в гoвне, а Путин гуляет в белых штанах!
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22.04.2024 12:50 Відповісти
Одноразові до вас і зараз не дійшло що ви тут живі не потрібні!
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22.04.2024 12:56 Відповісти
Даже насрать нету, срите в штани господа.....
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22.04.2024 13:33 Відповісти
пацаки разбросани.., здихать..
а так хотіли розбагатіти за рахунок українців..
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22.04.2024 13:41 Відповісти
Просто вони надивились фільмиків,і вирішили що війна це суцільна пабєда і паради.А по факту це бруд,сморід,холод,страх,і смерть
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22.04.2024 22:35 Відповісти
Сидит оно жалуется, с недовольным ******. Сидел бы дома, тебя кто то сюда звал?
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22.04.2024 15:07 Відповісти
А навіщо говну ще срати?
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22.04.2024 16:44 Відповісти
Просто підари кацапські...
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22.04.2024 17:59 Відповісти
Це вони і зрозуміли. І оцінили свої шанси залишитись в живих.
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22.04.2024 18:55 Відповісти
как однако обманули рибят...там жи должни им тортики..пирожние раздовать..ета старний абман!
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22.04.2024 21:26 Відповісти
 
 