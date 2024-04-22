Оператор дрона коментує свою роботу у реальному часі: "Як вам фаєршоу? Дивись, як горить п#дар! Згорів на роботі. Це було красіво". ВIДЕО
Оператор українського дрона із 8-го ОГШБ 10-ї ОГШБр влучно скинув боєприпас у загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що боєприпас упав упритул до росіянина і яскраво вибухнув.
"Як вам фаєршоу? Дивись, як горить п#дар! Згорів на роботі. Це було красіво", - коментує у реальному часі свою роботу український воїн.
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Luk Viktor
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