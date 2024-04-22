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Оператор дрона коментує свою роботу у реальному часі: "Як вам фаєршоу? Дивись, як горить п#дар! Згорів на роботі. Це було красіво". ВIДЕО

Оператор українського дрона із 8-го ОГШБ 10-ї ОГШБр влучно скинув боєприпас у загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що боєприпас упав упритул до росіянина і яскраво вибухнув.

"Як вам фаєршоу? Дивись, як горить п#дар! Згорів на роботі. Це було красіво", - коментує у реальному часі свою роботу український воїн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта летить у повітрі після скиду боєприпасу із українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) дрони (4690)


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яку там приправу застосовують до "шашликів" пілоти дронів, що така прожарочка файна?
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22.04.2024 14:07 Відповісти
Кишкові гази, страшне діло. Еспумізан кажуть допомогає, но це не точно...
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22.04.2024 14:11 Відповісти
Молодці! Почуття гумору не втрачають навіть на війні👏
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22.04.2024 14:15 Відповісти
***** был яркой "сущностью"
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22.04.2024 15:03 Відповісти
таки да...красиво!
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22.04.2024 17:14 Відповісти
Ото проспиртований!!!
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24.04.2024 22:58 Відповісти
 
 