Ворог нерідко атакує розумно, але бувають і "м’ясні штурми", - воїни FPV-групи "Регбісти" про бої на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Воїни FPV-групи "Регбісти" розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку та про нові російські нічні FPV-дрони.

Про це йдеться у сюжеті "Українського свідка", інформує Цензор.НЕТ.

Військовий із позивним "Регбіст" заявив, що ворог атакує з трьох сторін: "Працювати невдало тут неможливо. Ворог атакує з трьох сторін, а позаду тебе - тільки домівка. Цілей багато: броня, техніка, квадроцикли, штурмовики. Є все, щоб побити власні рекорди ураження противника".

Його побратим "Лайт" зазначив, що росіяни добре окопалися.

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"Вони мають багатоешелонну оборону. Російські бліндажі залиті бетоном. Їх будують цілодобово. Ми дивуємося, чому не зробили те саме на запорізькому або донецькому напрямках, а потім читаємо у новинах, що втратили одне село, потім інше", - пояснив він.

За словами військових, просуватися там Силам оборони України дуже важко: "Просуватись там, де заміновано кожен другий метр - це задача, для вирішення якої потрібні якісь розумні шляхи. Можливо, треба залучати авіацію. Але пройти по мінах пішки не вийде".

Вони зазначили, що росіяни вміють не тільки якісно зводити оборонні лінії, а й вміють добре воювати.

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"Бувають і "м’ясні штурми", але ворог нерідко атакує розумно, підбираючи час та погодні умови. Я не можу сказати, що ними керує якийсь ******. Вони роблять "укол" бронею, потім дивують тим, що заїжджають на наші позиції… на квадроциклах. Доїжджають аж до тилових посадок і вскривають наші позиції. Крім того, у них з’явились нічні FPV-дрони", - сказав "Регбіст"

З приводу потенційної втрати Роботиного бійці кажуть: "Ситуація складна, але оборону тримати вдається в першу чергу завдяки героїзму піхотинців та розвідників з передових позицій. Бувають такі дні, коли росіяни заходять великими групами. Тому все залежатиме від масованості їхніх штурмів".

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