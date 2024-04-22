Тестування "розумного" дрона "Дикі Шершні" із нейронною мережею на українській електроніці. ВIДЕО
На відео дрон має нейронну мережу і трекер цілей. За допомогою розумної системи, він сам визначає цілі на полі бою (техніка, піхота). Оператору потрібно лише обрати одну із виділених цілей і захопити її кнопкою на пульті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "нейронка" розмішується на мікрокомп'ютері українського виробництва розміром 30Х30. Тобто він компактно монтується у дрон.
Окрім того дрон, який ви бачите на тестах, зібраний з українських деталей: польотного контролера, регулятора двигунів, відео передавача, камери, мікрокомпютера, радіоприймача (ELRS).
В найближчому майбутньому у нас буде дуже багато роботи, щоб збільшити бойовий потенціал ЗСУ. Але для цього нам і надалі буде потрібна ваша підтримка.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
?
дрон, який ви бачите на тестах, зібраний з українських деталей: польотного контролера, регулятора двигунів, відео передавача, камери, мікрокомпютера, радіоприймача (ELRS).
Навіть росія своїх процесорів з нуля не робить. "Байкал" - тайванські кристали в російських корпусах. А тут - "український мікрокомп'ютер".
"Мікрон "може робити процесори розробки" МЦСТ " рівня початку 2000-х. Наприклад Эльбрус-2СМ.
Правда, за запчастинами доводиться до магазину бігати, і на їх корпусах всюди "Made in China/Taiwan" написано, але то дрібниці.
Слава ЗСУ!
Насправді Мавіки теж мають датчики, які попереджають його про загрозу зіткнення з перешкодами, і дрон сам відвертає від них.
Скільки на розробку грошенят готові віддати?
Хто в цьому випадку буде виробником такої плати? Ви, і тільки Ви, бо це Ваша розробка, просто Ви закупили послуги з придбання деталей, і їхню пайку.
Це приблизно те ж саме, як купа Українських брендів побутової техніки, українських торгових марок, але вироблені на заводах того ж Китаю.
Просто хочу зрозуміти, наскільки Ви розбираєтесь в проектуванні і виробництві електронних виробів і їх компонентів.
Для справки:
ДЕТА́ЛЬ, і, жін. - Складова частина механізму, машини і т. ін.
КОМПОНЕ́НТ, а, чол. Складова частина чого-небудь; складник.
Не виготовляє навіть стрілкової зброї (дульноспусковий механізм імпортний, наш корпус).
Тепер оце. Без знімків (дуже якісних даних) супутників пентагону наші дрони не змогли летіти/звірятись з місцевими локаціями без зв'язку. І нпз то дарунки тих, що мають і компоненти для плат і супутники в небі.
Але треба щось для мотивації, то маємо гарну новину.