Тестування "розумного" дрона "Дикі Шершні" із нейронною мережею на українській електроніці. ВIДЕО

На відео дрон має нейронну мережу і трекер цілей. За допомогою розумної системи, він сам визначає цілі на полі бою (техніка, піхота). Оператору потрібно лише обрати одну із виділених цілей і захопити її кнопкою на пульті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "нейронка" розмішується на мікрокомп'ютері українського виробництва розміром 30Х30. Тобто він компактно монтується у дрон.

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Окрім того дрон, який ви бачите на тестах, зібраний з українських деталей: польотного контролера, регулятора двигунів, відео передавача, камери, мікрокомпютера, радіоприймача (ELRS).

В найближчому майбутньому у нас буде дуже багато роботи, щоб збільшити бойовий потенціал ЗСУ. Але для цього нам і надалі буде потрібна ваша підтримка.

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