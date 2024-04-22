УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7521 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
5 673 30

Тестування "розумного" дрона "Дикі Шершні" із нейронною мережею на українській електроніці. ВIДЕО

На відео дрон має нейронну мережу і трекер цілей. За допомогою розумної системи, він сам визначає цілі на полі бою (техніка, піхота). Оператору потрібно лише обрати одну із виділених цілей і захопити її кнопкою на пульті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "нейронка" розмішується на мікрокомп'ютері українського виробництва розміром 30Х30. Тобто він компактно монтується у дрон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танк та БТР знищили бійці підрозділу "BULAVA" дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Окрім того дрон, який ви бачите на тестах, зібраний з українських деталей: польотного контролера, регулятора двигунів, відео передавача, камери, мікрокомпютера, радіоприймача (ELRS).

В найближчому майбутньому у нас буде дуже багато роботи, щоб збільшити бойовий потенціал ЗСУ. Але для цього нам і надалі буде потрібна ваша підтримка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дикі шершні" створили FPV-дрон "Королева шершнів", який несе 6 кілограмів вибухівки. ВIДЕО

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Дивіться: Бійці підрозділу "Команчі" знищують російську артилерію дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

дрони (4690) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.04.2024 15:12
+4
Ще у совкові часи був жарт "советский мікрокалькулятор самий большой мікрокалькулятор в мире", а тут упс українська електроніка... Я тільки за, але української електроніки немає, від слова взагалі, нам знову локшину вішають, і так у всьому...
показати весь коментар
22.04.2024 15:58
+2
на мікрокомпютері українського виробництва
?
показати весь коментар
22.04.2024 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на мікрокомпютері українського виробництва
?
показати весь коментар
22.04.2024 15:12 Відповісти
Це не смішно. Ось це смішно:

дрон, який ви бачите на тестах, зібраний з українських деталей: польотного контролера, регулятора двигунів, відео передавача, камери, мікрокомпютера, радіоприймача (ELRS).
показати весь коментар
22.04.2024 15:22 Відповісти
Так мікрокомпьютер - це саме складне.
Навіть росія своїх процесорів з нуля не робить. "Байкал" - тайванські кристали в російських корпусах. А тут - "український мікрокомп'ютер".
показати весь коментар
22.04.2024 15:24 Відповісти
Комп'ютер це не тільки процесор. Його можна зібрати з комплектуючих і він буде твого виробництва.
"Мікрон "може робити процесори розробки" МЦСТ " рівня початку 2000-х. Наприклад Эльбрус-2СМ.
показати весь коментар
22.04.2024 16:04 Відповісти
А, ну тоді я - крутий виробник комп'ютерів: вдома вже не один десяток зібрав.
Правда, за запчастинами доводиться до магазину бігати, і на їх корпусах всюди "Made in China/Taiwan" написано, але то дрібниці.
показати весь коментар
22.04.2024 16:07 Відповісти
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.04.2024 15:12 Відповісти
його намагалися збити якоюсь тацею і що? він уникнув удару, зреагував чи ні?, цікаво...
показати весь коментар
22.04.2024 15:21 Відповісти
Ну Ви ж бачили, як дрон зробив віраж, і уникнув зіткнення.

Насправді Мавіки теж мають датчики, які попереджають його про загрозу зіткнення з перешкодами, і дрон сам відвертає від них.
показати весь коментар
22.04.2024 16:47 Відповісти
пора розробляти "розумну" рушницю, котра буде вистрілювати в бік дрона , ********* ,на висоту там 30-50 метрів із пару квадратами капронової сітки.І назвати таку рушницю "рушниця діда Максима"
показати весь коментар
22.04.2024 15:33 Відповісти
"рушниця діда Максима Безфамільного"!
Скільки на розробку грошенят готові віддати?
показати весь коментар
22.04.2024 15:36 Відповісти
так Ти ж "зелений" все хочеш на халяву.а потім будеш гроші з української казни під ці рушниці виводити в офшор і в українській армії їх буде нуль цілих куй десятих.
показати весь коментар
22.04.2024 15:45 Відповісти
трохи дід поїхав - але не туди!
показати весь коментар
22.04.2024 15:58 Відповісти
дід трохи поїхав в "жарти", в яких доля правди про "зелених" ...
показати весь коментар
22.04.2024 19:11 Відповісти
Такі прототипи вже давно є.
показати весь коментар
22.04.2024 16:59 Відповісти
Пане Славку з кийком , але ж то якийсь "пістоль" ,а я мав на гадці , якусь стрільбу більшу.Але все одно "дід Максим" пролетів з ідеєю , як "зелений", на другий термін президента.
показати весь коментар
22.04.2024 19:17 Відповісти
Будь ласка, на будь-який смак:
показати весь коментар
23.04.2024 09:03 Відповісти
зібраний з українських деталей: польотного контролера, регулятора двигунів, відео передавача, камери, мікрокомпютера, радіоприймача (ELRS)
показати весь коментар
22.04.2024 15:43 Відповісти
Ще у совкові часи був жарт "советский мікрокалькулятор самий большой мікрокалькулятор в мире", а тут упс українська електроніка... Я тільки за, але української електроніки немає, від слова взагалі, нам знову локшину вішають, і так у всьому...
показати весь коментар
22.04.2024 15:58 Відповісти
а може є...?
показати весь коментар
22.04.2024 16:04 Відповісти
Причому той, хто вигадав цю "локшину", навіть найменшого поняття не мав про те що вигадував.
показати весь коментар
22.04.2024 16:07 Відповісти
Ви можете самі спроектувати свою особисту схему із наявних у світі деталей, розробити печатну плату, і замовити виготовлення як самої плати, так і готового виробу, із розпаяними вказаними Вами деталями конкретного виробника. Причому можете замовити виробництво від декількох штук, до десятків і сотень тисяч таких плат.

Хто в цьому випадку буде виробником такої плати? Ви, і тільки Ви, бо це Ваша розробка, просто Ви закупили послуги з придбання деталей, і їхню пайку.

Це приблизно те ж саме, як купа Українських брендів побутової техніки, українських торгових марок, але вироблені на заводах того ж Китаю.
показати весь коментар
22.04.2024 16:54 Відповісти
Серйозно, то при чому тут мікроконтролери..., чи камери...
показати весь коментар
22.04.2024 19:02 Відповісти
Перепрошую - яку Ви маєте освіту?

Просто хочу зрозуміти, наскільки Ви розбираєтесь в проектуванні і виробництві електронних виробів і їх компонентів.
показати весь коментар
22.04.2024 19:08 Відповісти
Схоже це ви не розумієте різниці між проектуванням електронних виробів і виробництвом електронних компонентів.
показати весь коментар
22.04.2024 21:53 Відповісти
Ще раз - яка у Вас освіта?
показати весь коментар
22.04.2024 22:30 Відповісти
Питати в людей про освіту - це так по-дитячому... Схоже ви не вмієте уважно читати - адже в статті йдеться про нібито "українські деталі" і інші компоненти, жоден з яких у нас не виробляється. Так, можна спроектувати плату, закупити мікросхеми на AliExpress (дешевше, ніж у наших посередників рази в 2-3, або дорожче - на DigiKey), замовити плату на PCBWay або NextPCB навіть з розпайкою, і це дійсно буде ваш виріб, але вибачте, називати компоненти "своїми" - це чиста брехня.
показати весь коментар
22.04.2024 22:55 Відповісти
Питання - готова, розпаяна плата, із завантаженою в мікроконтроллер програмою - це компонент, деталь дрона?

Для справки:

ДЕТА́ЛЬ, і, жін. - Складова частина механізму, машини і т. ін.

КОМПОНЕ́НТ, а, чол. Складова частина чого-небудь; складник.
показати весь коментар
22.04.2024 23:01 Відповісти
Ну і навіщо таке писати "з українських деталей", мені здається і самі розробники схем, програм таке б постидалися написати. Так, система - це очевидно оригінальна розробка, але вибачте, "деталі" - мікроконтролери, камери,тощо - де ви бачили, щоб щось з електронних компонентів випускалося в нас?
показати весь коментар
22.04.2024 16:29 Відповісти
Країна не виготовляє шибки на пластикові вікна. Не має жодного підприємства з целюлози/тротилу.
Не виготовляє навіть стрілкової зброї (дульноспусковий механізм імпортний, наш корпус).
Тепер оце. Без знімків (дуже якісних даних) супутників пентагону наші дрони не змогли летіти/звірятись з місцевими локаціями без зв'язку. І нпз то дарунки тих, що мають і компоненти для плат і супутники в небі.
Але треба щось для мотивації, то маємо гарну новину.
показати весь коментар
22.04.2024 19:22 Відповісти
Були дикі - стануть розумні?
показати весь коментар
22.04.2024 20:42 Відповісти
 
 