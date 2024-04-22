На Закарпатті прикордонники зупинили дві автівки з ухилянтами: за $20 000 їх намагалися переправити до Румунії. ВIДЕО
Прикордонники зупинили дві автівки з ухилянтами, яких переправляли до Румунії. За $20 000 їх пообіцяли перевести через гори.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Клієнтам" залишалося заплатити $20 000 і погодитися "підкорювати" гори. До схеми ділки залучили ще й таксиста, який про злочинні наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили.
Порушники притягнуті до адмінвідповідальності, переправникам загрожує кримінальна відповідальність.
Топ коментарі
+8 саша паламарчук
показати весь коментар22.04.2024 16:08
+6 ольга гусева #394320
показати весь коментар22.04.2024 16:19
+5 Inna vid
показати весь коментар22.04.2024 16:08
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хтось пропустив закривши очі через кордон,
хтось вписав ухилянтів в дію...
то хтож ці хтось??
чому лиш про ухилянтів???
пишіть про ділків....
бо це більше ніж зешобла хоче призвати.
а якщо самі не воюють, мусарів та других силовиків бронюють щоб їх захищали тут,
пачками випускають за кордон, то хто крім таких як я інвалідів призиватиметься??
а ніхто нікуя... бо ті хто відмазався, відмажеться повторно....
тож шановні криві, горбаті, коклющні та туберкульозні, інваліди та недалекі, пора
настав наш час!!! при найвеличнішому пісец якому боневтіку.
Звучит кощунственно, но что делать? По принуждению героем не станешь, а так деньги уходят коррупционеров всех мастей.