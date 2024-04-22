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На Закарпатті прикордонники зупинили дві автівки з ухилянтами: за $20 000 їх намагалися переправити до Румунії. ВIДЕО

Прикордонники зупинили дві автівки з ухилянтами, яких переправляли до Румунії. За $20 000 їх пообіцяли перевести через гори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Клієнтам" залишалося заплатити $20 000 і погодитися "підкорювати" гори. До схеми ділки залучили ще й таксиста, який про злочинні наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили.

Також читайте: Близько 650 тис. чоловіків призовного віку виїхали незаконно з України від початку повномасштабної війни, - Politico

Порушники притягнуті до адмінвідповідальності, переправникам загрожує кримінальна відповідальність.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Румунія (1160) ухилянти (898) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+8
Вітаю! це не хухри -мухри
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22.04.2024 16:08
+6
Вітання , а також подяка від українців!
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22.04.2024 16:19
+5
Сором України. Забрати паспорта і на куй.
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22.04.2024 16:08
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Вітаю! це не хухри -мухри
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22.04.2024 16:08 Відповісти
Дякую.
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22.04.2024 16:18 Відповісти
Вітаю
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22.04.2024 16:14 Відповісти
Сподіваюсь заслужено,бо знаючи нашу систему є недовіра до всіх цих нагород.
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22.04.2024 16:18 Відповісти
Вітання , а також подяка від українців!
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22.04.2024 16:19 Відповісти
Дякую Вам! Хай Бог Вас оберігає і всіх Воїнів Світла
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22.04.2024 16:32 Відповісти
Ціни ростуть як на дріждях
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22.04.2024 16:08 Відповісти
Сором України. Забрати паспорта і на куй.
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22.04.2024 16:08 Відповісти
хтось видав 650 тисяч дозволів на виїзд...
хтось пропустив закривши очі через кордон,
хтось вписав ухилянтів в дію...
то хтож ці хтось??
чому лиш про ухилянтів???
пишіть про ділків....
бо це більше ніж зешобла хоче призвати.
а якщо самі не воюють, мусарів та других силовиків бронюють щоб їх захищали тут,
пачками випускають за кордон, то хто крім таких як я інвалідів призиватиметься??
а ніхто нікуя... бо ті хто відмазався, відмажеться повторно....
тож шановні криві, горбаті, коклющні та туберкульозні, інваліди та недалекі, пора
настав наш час!!! при найвеличнішому пісец якому боневтіку.
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22.04.2024 16:11 Відповісти
Таксист св"ята невинність
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22.04.2024 16:17 Відповісти
За 20 тис можна власний цирк шапіто організувати і бронь.
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22.04.2024 16:23 Відповісти
Поки не буде за такі дії кримінальна відповідальність- шапіто продовжиться
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22.04.2024 16:34 Відповісти
Это тупость. Есть люди которые не могут или не хотят, но у них есть деньги и они могут содержать наших воинов.
Звучит кощунственно, но что делать? По принуждению героем не станешь, а так деньги уходят коррупционеров всех мастей.
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22.04.2024 18:00 Відповісти
Ухилялися, ухилялися да невиухилялися...
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22.04.2024 17:15 Відповісти
Профессиональные военные пропитлянты, поймали ухилянтов.
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22.04.2024 17:36 Відповісти
ніхєра собі,аж 20 тис. дол.???В Тисі можна покупатись за 4 тис.
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22.04.2024 17:39 Відповісти
Это им еще повезло у нас сегодня в соседнем селе одного такого похоронили.Главное пограничник подстрелил его в лодке а проводника не тронул.
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22.04.2024 18:24 Відповісти
На бутылку ты подстрелил в польском генделике снайпер.
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22.04.2024 21:20 Відповісти
 
 