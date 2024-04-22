На Закарпатті прикордонники зупинили дві автівки з ухилянтами: за $20 000 їх намагалися переправити до Румунії. ВIДЕО

Прикордонники зупинили дві автівки з ухилянтами, яких переправляли до Румунії. За $20 000 їх пообіцяли перевести через гори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Клієнтам" залишалося заплатити $20 000 і погодитися "підкорювати" гори. До схеми ділки залучили ще й таксиста, який про злочинні наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили.

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Порушники притягнуті до адмінвідповідальності, переправникам загрожує кримінальна відповідальність.