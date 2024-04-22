Ворожий удар по телевежі в Харкові був завданий ракетою Х-59, - прокуратура. ВIДЕО

Удар по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові був завданий ракетою Х-59.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.



За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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