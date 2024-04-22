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Ворожий удар по телевежі в Харкові був завданий ракетою Х-59, - прокуратура. ВIДЕО

Удар по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові був завданий ракетою Х-59.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетного удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також читайте: Харків забезпечать газотурбінними електростанціями. На відновлення ТЕЦ-5 необхідні роки

Автор: 

обстріл (28435) ракети (4022) Харків (5591)


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Топ коментарі
+35
Як щодо Останкіно у відповідь? До 9 травня.
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22.04.2024 20:42
+25
Там по ресторану треба одразу бити. На "дєнь пабєди" там може бути багато жирних "вєтєранов сво".
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22.04.2024 20:49
+21
Слава Богу, марафон не будуть дивитися.
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22.04.2024 20:50
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Сарана боїться навіть марафону...
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22.04.2024 20:42 Відповісти
видать бандерівці -партизани били по ПОДЛЯЧІЙ ПРопаганді
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22.04.2024 21:08 Відповісти
ти спиш колись троляка?
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22.04.2024 22:30 Відповісти
нас пасменна выпускають як у Падляка - по одному ніку
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22.04.2024 23:47 Відповісти
й що дивно гарно в нас виходить - Подлячі це прямо так й відмічають , в точку прям!
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22.04.2024 23:49 Відповісти
Як щодо Останкіно у відповідь? До 9 травня.
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22.04.2024 20:42 Відповісти
Там по ресторану треба одразу бити. На "дєнь пабєди" там може бути багато жирних "вєтєранов сво".
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22.04.2024 20:49 Відповісти
краще по мавзолєю.
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22.04.2024 21:07 Відповісти
Не думаю.. А ще як при цьому "заклинить" ліфт. Ото буде "салют пабєди"..
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22.04.2024 21:25 Відповісти
Що ви маєте проти засновника України ? (( ***** незабаром ульянова і так з мавзолею викине і депортує мумію в Україну ((
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22.04.2024 21:57 Відповісти
Слава Богу, марафон не будуть дивитися.
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22.04.2024 20:50 Відповісти
Не дивно , що кацапи радіють так само - у вас однакові методички ... і хозяїн один і той самий ?!
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22.04.2024 21:23 Відповісти
Кацапи радіють що твій лідор розмінував перешийки і відвів звідти 59 бригаду на полігон Олешки, і розформував танкову бригаду в Гостомелі
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22.04.2024 21:28 Відповісти
А коли зільонський закликав до шашликів він якими методичками користувався ?
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22.04.2024 21:28 Відповісти
Так вам , кацапам , що не подобається - шашлики , чи телевежа ?
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22.04.2024 22:19 Відповісти
кого ты этнический кацап, кацапом называешь...?
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22.04.2024 22:30 Відповісти
Кацапи радіють, бо вони отримують інформацію тільки з телебачення. А я радію, що українці мають змогу і можливість отримувати інформацію, яку бажають, а не з дебільного марафону. До речі, Зєрмак теж вважає, що відсутність доступу до телемарафону - це відсутність доступу до інформації. Так що у кого чиї методики і хазяїн.
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23.04.2024 09:14 Відповісти
Цю вежу відновлять швидко - Харків мусить бачити телемарафон і відосики Ішака
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22.04.2024 20:58 Відповісти
приїжджай лагодити! дуже не вистачає твоїх «розумних» порад!
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22.04.2024 21:29 Відповісти
Куди?
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22.04.2024 21:36 Відповісти
у прифронтове місто Варшава!
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22.04.2024 21:43 Відповісти
Я в Катовіце, то далеко
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22.04.2024 21:44 Відповісти
Ти отам, у вогні серед поля,
Серед в'їдливих звуків війни,
Серед холоду, жаху і болю
Ти отам, лиш тримайся, живи…
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22.04.2024 21:48 Відповісти
То чому тоді тебе так та вежа розхвилювала ? Тобі не однаково коли і як її відновлять , у Катовіце своя ж стоїть ?
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22.04.2024 22:01 Відповісти
Терміново потрібно виділити кілька лярдів на відновлення! Харків ризикує залишитися без марафону, та не знатиме як все чудово у ЗеКраїні.
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22.04.2024 21:01 Відповісти
телемарафон і так транслюватимуть , та вежа не тільки телесигнал передавала - поглянь скільки там антен на ній встановлено було ((
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22.04.2024 22:03 Відповісти
Судячи з іншого викладеного відео, на якому був саме момент підриву, то більше скидається на підрив невеличкого, заздалегідь встановленого заряду.
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22.04.2024 21:06 Відповісти
блть! шкода, що тебе не було поруч, аналітик!
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22.04.2024 21:33 Відповісти
Невеличкого? Там стальна труба 2м в діаметрі та з товщиною стінок півтора см.
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22.04.2024 22:57 Відповісти
На вибух 150 кг БЧ ракети Х-59 то не схоже.
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22.04.2024 23:00 Відповісти
В повітрі завжди вибух здається менше, ніж на поверхні, бо нема землі, що розлітається, та елементів конструкції, в яку прилетіло, тільки продукти вибуху та залишки **********.
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22.04.2024 23:04 Відповісти
По найсв'ятішому для зелені б'ють. По марафону.
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22.04.2024 21:07 Відповісти
Бубочка напевне в істериці-зє-лохторат розбіжиться
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22.04.2024 21:11 Відповісти
І що оте слідство дасть? Хто бомбанув відомо. Що далі? Просто розтранжирити гроші.
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22.04.2024 21:08 Відповісти
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22.04.2024 21:13 Відповісти
А як смачно падатиме Останкінська вежа - це вам не занюханий кремль.
Останки розлетяться по всій Москві.
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22.04.2024 21:14 Відповісти
Від чого падати? Він незламної та рішучої миски шашликів? Хіба що від ржачу впаде...
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22.04.2024 22:10 Відповісти
А що, там стоїть "Петріот" ?
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23.04.2024 00:01 Відповісти
як для кацапів то висока точність, мабуть система наведення була "камікадзе"
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22.04.2024 21:15 Відповісти
..как я и говорил,это быдлонасекомыши болот мацковии,уничтожающиее все доброе на земле...
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22.04.2024 21:16 Відповісти
Для московитів - телевізор , то все. Вони не знають, що в цій країні, його дивляться, в основному старі совки
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22.04.2024 21:39 Відповісти
А ИГЛА КАЩЕВАЯ ОСТАНКИНО ,не рассматривается как военный объект?
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22.04.2024 21:39 Відповісти
Навіть і натяку не було.
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22.04.2024 21:41 Відповісти
Є нормальна ціль.
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22.04.2024 21:48 Відповісти
Налякали їжака голою сракою. Ніхто той телевізор не дивиться.
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22.04.2024 22:20 Відповісти
пенси дивляться.
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23.04.2024 08:03 Відповісти
Давно и долго вышка стояла. Её монтировал знаменитый трест,, Харьковстальконструкция,, последнюю секцию вертолетом монтировали, для тех лет уникально. Долго вышка прослужила харьковчанам. Ведь город мастеров был. Её в марте 22 г пытались разрушить, но устояла и работала. Много подобного по значению уже в городе нет. Твари с первого дня уничтожают все здесь.
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22.04.2024 23:38 Відповісти
а порохоботы откровенно радуются уничтожению одного из символов Харькова , и сразу скажу я не голосовал за ЗЕ на выборах. во втором туре все "хороши" были
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22.04.2024 23:54 Відповісти
Народ тоді зробив свій вибір , але їхня жалюгідна меншість все ніяк не заспокоїться ...
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23.04.2024 00:36 Відповісти
Радіють проясненню у мізках тих, що перестануть дивитися телемарафон. На жаль, символ Харкова використовується у ворожих цілях.
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23.04.2024 09:22 Відповісти
Вас тут в коментах більша половина - ідіоти? Зеленські і Єрмаки з їх телемарафонами приходять і уходять, а інфраструктура створена на віки щоб робити користь і в далекому майбутньому. Тепер орки знищили цінний інфраструктурний об'єкт, він не підлягає ремонту.
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22.04.2024 23:58 Відповісти
Телебачення тепер і кабельне,і в ютубі, і в супутнику, і де хочете.
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23.04.2024 00:03 Відповісти
Може я шось плутаю начебто ж в Україні більш нема аналогового мовлення, а для цифрового тб вже й не треба високі башти
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23.04.2024 00:18 Відповісти
Ефірне телебачення , хоч цифрове хоч аналогове має один принцип: чим вище знаходиться передавальна антена, тим далі можна прийняти сигнал. Перевага цифрового- якщо сигнал є , то якість незмінна, а потім повністю пропадає коли сигнал зовсім слабкий.
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23.04.2024 06:20 Відповісти
Там дещо інший принцип, я ж кажу за Україну я не впевнен яке там стоїть обладнання, а в європі та сша принцип чим вище тим краще замінили на кількість, тобто як в мобільному зв'язку - на кожен район - три, чотири ретранслятори які ще й завязані між собою, бо там хвилина ефіру - то мільйони грошей, тому потрібен стійкий сигнал
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23.04.2024 17:31 Відповісти
Як не треба? А як по вашому передавати сигнал? Яка різниця цифровий чи аналоговий. Його всерівно треба передавати. А без антени і передавача його не передаси.
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23.04.2024 08:42 Відповісти
Ну так само як мобільний, де передавачі на дахах споруд але їх багато, а не одна башта не все село
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23.04.2024 17:32 Відповісти
Такие башни используются не только для телевизора....
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23.04.2024 10:14 Відповісти
"Появляется дополнительная информация о нанесении удара по ретрансляционной вышке в Харькове. Напомним, что в результате удара верхняя часть многометровой вышки рухнула вместе с оборудованием, которое на ней находилось. И это оборудование достойно особого внимания.
Именно с помощью радиоэлектронных устройств, установленных на Харьковскую телебашню, войска киевского режима вели мониторинг деятельности на приграничных территориях Российской Федерации. В частности, оборудование использовалось для обеспечения вылазок на территорию Белгородской области, в которых (вылазках) были задействованы боевики Главного управления разведки Украины, опекаемые спецслужбами Запада.
С помощью оборудования, установленного в верхней части вышки в Харькове, осуществлялась военная связь, покрывая обширные территории на северо-востоке Украины, специальная разведка.
По некоторым данным, в 2022 году на Харьковской телебашне было размещено американское радиоэлектронное оборудование, которое позволяло заниматься фактической шпионской деятельностью и поддерживать связь с командными пунктами в других регионах, подконтрольных киевскому режиму. После обрушения верхней части башни этот вариант военной связи и шпионской/разведывательной деятельности как минимум на время, что называется, выпадает из обоймы.
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23.04.2024 10:20 Відповісти
 
 