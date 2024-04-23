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Під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура Півдня. В Одесі зросла кількість постраждалих, госпіталізовано 4 дитини. ВIДЕО

Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах нашої країни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, під прицілом ворога була промислова і припортова інфраструктура регіону.

"В операційній зоні Сил оборони Півдня вдалось збити 11 баражуючих снарядів: 7 - на Одещині, 4 - на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони Півдня, в Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.

За уточненими даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі постраждали 9 людей, 4 з них - діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.

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Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня війська РФ атакували дронами житловий сектор Одеси, пошкоджено будинки. За даними Повітряних сил, знищено 15 із 16 "Шахедів".

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обстріл (28435) Одеса (5451) Одеська область (3208) дрони (4690)


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Ви там з допомогою довше тягніть, ну так ще пару місяців, коли з міст залишаться лише камінці та цегла без людей.
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23.04.2024 08:38 Відповісти
Так зебилу-наглости - второе счастье скажите, чтобы военную помощь от партнеров больше не превращал в сме.уйочки.
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23.04.2024 09:24 Відповісти
 
 