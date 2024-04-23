Бійці оглядають відбиту позицію: "Кадирівці. Калаш майже цілий. ВОГи двадцять п’яті". ВIДЕО 18+
Українські воїни зафільмували відбиту у окупантів позицію поблизу Бахмута і показали трофеї та тіла ліквідованих окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, бійці розповідають про трофеї. Судячи із розмови бійця, позицію утримували кадирівці. Рештки тіл шонайменше п'яти окупантів потраплять у поле зору камери.
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