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Бійці оглядають відбиту позицію: "Кадирівці. Калаш майже цілий. ВОГи двадцять п’яті". ВIДЕО 18+

Українські воїни зафільмували відбиту у окупантів позицію поблизу Бахмута і показали трофеї та тіла ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, бійці розповідають про трофеї. Судячи із розмови бійця, позицію утримували кадирівці. Рештки тіл шонайменше п'яти окупантів потраплять у поле зору камери.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів-"кадирівців" з відірваними ногами. ВIДЕО 18+

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) знищення (7221) Бахмут (1560) бій (162)


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Топ коментарі
+28
А чого 18+ ? Це ж позитив !
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23.04.2024 09:49
+22
Хороші! Вже трохи "підсохли"!
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23.04.2024 09:47
+19
Мало того що посадку своїми поганими тушками засрали , так ще і сміття купу залишили! Якісь свині !
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23.04.2024 09:53
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Хороші! Вже трохи "підсохли"!
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23.04.2024 09:47 Відповісти
А чого 18+ ? Це ж позитив !
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23.04.2024 09:49 Відповісти
Вчора подивився КРИК відчаю з фронту. Від героя, нашого українського героя, який взяв зброю замість БОНЕВТІК. ОЦЕ і є Правда з фронту, а не Єдиномарафонські бравурні марші. https://www.youtube.com/watch?v=09T5AVTVN5U
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23.04.2024 09:53 Відповісти
Оскер, перелогінься...
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23.04.2024 10:07 Відповісти
Дякую.
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23.04.2024 10:27 Відповісти
Скажить, будь ласка, оці ціфри у вашому ніку, оці 1959, це ваш рік народження чи це номер вашой медичній карткі у псіхіатричній клініці?
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23.04.2024 10:56 Відповісти
Чому підару хтось винен відповідати
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23.04.2024 19:25 Відповісти
Запитання ріторічне на тлі того шо тобі тут не відповідають.
І це не відповідь а уточнення.
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23.04.2024 20:07 Відповісти
Мало того що посадку своїми поганими тушками засрали , так ще і сміття купу залишили! Якісь свині !
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23.04.2024 09:53 Відповісти
Не якісь а горні свині.
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23.04.2024 09:56 Відповісти
Скільки ж років доведеться звільняти землю від цього мотлоху!
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23.04.2024 16:48 Відповісти
І ось запитання - чого цім макакам не сіділось у рідному ауле у рідній сакле? Жував би чурек, трахав би улюблену вівцю, лякав ди кацапів. Так ніт, воно вирішило шо воно круте та поперлось до нашей хати і відкинуло, тупа макака тут свої смердючі копита.
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23.04.2024 09:55 Відповісти
скелетовані рештки, яким місяці 4и. свіжих жмурів немає...
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23.04.2024 09:55 Відповісти
Слава Героям! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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23.04.2024 10:02 Відповісти
Чому пишуть що відео не рекомендують переглядати особам з нестійкою психікою?Навпаки після обстрілів руснею наших міст такі відео заспокоюють і додають оптимізму...При нагоді нагадаю один факт,про який знають всі лікарі психологи.Є лише один спосіб вилікувати хворого важкою формою депресіі - помістити його в одне приміщення з іншим таким самим хворим,але в багато важчій формі...
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23.04.2024 10:09 Відповісти
Так, дивно - дивлюсь на ще більше місиво з кісток і м'яса, і нічого, ніякого жалю чи співчуття: якого #єра ви сюди приперлись? Заради погашення кредиту чи щоб заробити па бистраму? А ще й вбити когось з наших захисників? У пекло, суки, у пекло
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23.04.2024 10:21 Відповісти
Та не, это мы попадаем в пекло, а они на пир с гуриями (ирония)
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23.04.2024 11:56 Відповісти
о дировци пачті целиє-но ета нє точна...
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23.04.2024 10:12 Відповісти
Видать, кассета прилетела. Фирмы BASF.
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23.04.2024 10:20 Відповісти
Я так розумію, що наші хлопці привезли крем проти засмаги, бо трохи на сонечку клієнти підгоріли
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23.04.2024 10:25 Відповісти
Такий срач біля себе можуть створити тільки носії рускава міра.
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23.04.2024 10:51 Відповісти
відправилися в свій рай, де на кожного 100 вєчнодєвствєнних овець і по ванькі, щоб пистити палкою і садити на бутилку
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23.04.2024 10:53 Відповісти
Кожному кадирівцю треба в щелепу запхати поросячій хвістик і сфоткать!
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23.04.2024 11:14 Відповісти
Мабуть, це ті родичі кадирова, що пішли за грошима прутіна і далі, на Берлін за немкамі… і квартирами…
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23.04.2024 11:28 Відповісти
багато хароших кадирівців не буває.
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23.04.2024 13:41 Відповісти
жмури не свіжі. "Свіжина" мабуть встигла втекти.
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23.04.2024 16:59 Відповісти
 
 