Уцілілий хрест на бані зруйнованої церкви у розбомбленій і окупованій Новомихайлівці на Донеччині. ВIДЕО

Окупанти опублікували запис, на якому зафільмована "освобожденная" Новомихайлівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти зафільмували краєвиди "русского мира" за допомогою безпілотника. У кадр потрапляють знищені будинки місцевих мешканців та церква. Храм теж практично знищений. Однак на його бані уцілів хрест.

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