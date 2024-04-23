Уцілілий хрест на бані зруйнованої церкви у розбомбленій і окупованій Новомихайлівці на Донеччині. ВIДЕО
Окупанти опублікували запис, на якому зафільмована "освобожденная" Новомихайлівка на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти зафільмували краєвиди "русского мира" за допомогою безпілотника. У кадр потрапляють знищені будинки місцевих мешканців та церква. Храм теж практично знищений. Однак на його бані уцілів хрест.
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Источник: https://kupolu.com.ua/category/tserkovnye-kupola/