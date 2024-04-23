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Уцілілий хрест на бані зруйнованої церкви у розбомбленій і окупованій Новомихайлівці на Донеччині. ВIДЕО

Окупанти опублікували запис, на якому зафільмована "освобожденная" Новомихайлівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти зафільмували краєвиди "русского мира" за допомогою безпілотника. У кадр потрапляють знищені будинки місцевих мешканців та церква. Храм теж практично знищений. Однак на його бані уцілів хрест.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Набожний окупант біжить і хреститься, переживши удар українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

РПЦ (512) знищення (7221) русский мир (452) Донецька область (8447) руйнування (255)


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Лаптєногіє виродки !
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23.04.2024 10:41 Відповісти
Вот так должны выглядеть Истра под москвой и Шебекино под белгородом....
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23.04.2024 11:00 Відповісти
Переслати це відео в палату представників і показати тим, хто вєщаєт про боротьбу з християнством українців, мадам Грін персонально.
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23.04.2024 12:44 Відповісти
В Америці дуже багато Євангелістів, вони дуже переймаються руйнацією християнських святинь в Україні, храмів, музеїв. До них православній громаді потрібно звертатися, хоча вони і самі пильно слідкують за подіями.
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23.04.2024 15:55 Відповісти
Ба́ня - гранчаста або кругла в плані форма даху над куполом чи барабаном храмової споруди; іноді - те саме, що купол.

Церковні куполи

Виготовлення церковних бань - богоугодна справа. Наші майстри ******* свою роботу, роблять її з душею та особливим талантом. Адже у кожного з нас болить душа, коли бачимо безверхі храми.

При виготовленні церковних бань наша майстерня використовує матеріал нержавіюча (технічна, харчова) сталь з покриттям TiN (нітрид титану). Постачальник металу надає всю необхідну документацію на матеріал (сертифікати та інші документи), а також гарантію 50 років.

Источник: https://kupolu.com.ua/category/tserkovnye-kupola/
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23.04.2024 16:56 Відповісти
зрозуміло, дякую. Просто ніколи не чула про таку назву башти.
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24.04.2024 11:41 Відповісти
 
 