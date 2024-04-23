Прапор України встановили морпіхи 35-ї бригади у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО
Морпіхи 35-ї бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили прапор України на водонапірній вежі у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому жовто-блакитний стяг майорить над українським селом, опублікований у соцмережах.
"Хлопці з 35-ої бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в н.п. Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини. П#дарам вже наказують зняти будь-якими методами. Ласкаво просимо, п#дари, вас вже чекають", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+14 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар23.04.2024 11:23
+5 Amber
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+5 Орест Гарай
показати весь коментар23.04.2024 14:10
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Де про чийсь наказ ?
Про ловлю на живця щось чула ?
Слава Україні!!
Наші мужні хлопці Герої 👍🏼🙏🏼❤️
але марно...
Подивись на карту. Якщо ЗСУ контролює дільницю між Козачими лагерями та Кринками, це означає, що вони радикально скоротили кількість напрямів, з яких можуть наступати засрашинці. Бо між цима двома населеними пунктами - просто 2 дороги і 40 квадратних кілометрів перелісків без забудови, які впираються в фактично пустелю - "Олешківські Піски". А там вже 10-10 км барханів, через які пішки не полазиш та і на бтр-і чи танку особливо не сховаєшся і навіть не поїздиш.
Не дурніші за тебе розпочали "плацдармну" епопею - там реально тактично дуже "цікава" місцина, дуже придатна для того формату бойових дій, який ЗСУ нав'язало засрашинцям. Бо основна проблема зараз в ЗСУ - важко втримувати позиції з-за КАБ-ів. А в тій місцині не особливо і потрібно утримувати постійно позиції - звідки підкріплення йде - гарантовано відомо, 40 км2 перелісків дозволяють кваліфікованим штурмовикам робити "що завгодно". Вся техніка, яка йде по строго визначеним напрямкам - під контролем далекобійної арти з правого берега Дніпра.
Дрон прилетів і на магніт прапор поставив.
Заспокойтеся вже, немає там Кринок.
Одні воронки...
Та казав би вже "та то на кіностудії Довженко ролик в павільйонах зняли, змонтували, комп'ютером дорихтували", чого ти менжуєшся?!?
Бо навіть якщо "це дрон з магнітом". То це означає, що українські дроноводи спокійно довели велетенський дрон з магнітом/палкою/стягом до Козачих Лагерів через Дніпро і плавні на дистанцію 5 кілометрів, спокійно вибрали місце, спокійно встановили, спокійно відвели транспортний дрон, спокійно тримають дрон, який веде зйомку. А засрашинці в цей час - десь в располагах один одного в зади сношають замість воювати, очевидно.
Який же ти ниций...
Ну і, звісно, ні про які навіть гіпотетичні можливості засрашинців форсувати Дніпро від Каховки до Станіслава мова не йде. Якби в ЗСУ не було цих плацдармів та "сковування", то це засрашинці б контролювали течію Дніпра та висаджувались би в різних населенних пунктах правого берега та вели б масштабну диверсійну діяльність, як вони це роблять під Сумами. З-за чого там ЗСУ тримує декілька бригад "про всяк випадок".
Это просто 18 век какой то!
Флаг дроном можно доставить!
Рядом Крынки кстати, там все в руинах...
И не путайте Козачьи Л. С правобережными - напротив через Днепр село с таким же названием.