Прапор України встановили морпіхи 35-ї бригади у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Морпіхи 35-ї бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили прапор України на водонапірній вежі у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому жовто-блакитний стяг майорить над українським селом, опублікований у соцмережах.

"Хлопці з 35-ої бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в н.п. Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини. П#дарам вже наказують зняти будь-якими методами. Ласкаво просимо, п#дари, вас вже чекають", - йдеться у коментарі до запису.

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