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Прапор України встановили морпіхи 35-ї бригади у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини. ВIДЕО

Морпіхи 35-ї бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського встановили прапор України на водонапірній вежі у селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому жовто-блакитний стяг майорить над українським селом, опублікований у соцмережах.

"Хлопці з 35-ої бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній башті в н.п. Козачі Лагері на лівому березі Херсонщини. П#дарам вже наказують зняти будь-якими методами. Ласкаво просимо, п#дари, вас вже чекають", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прапор України підняли на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

прапор (482) 35 окрема бригада (64) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+14
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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23.04.2024 11:23
+5
Героям слава !!

Наші мужні хлопці Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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23.04.2024 11:31
+5
Генералісімуса диванних військ забули спитати. Я такий же генералісімус, як і ти, відповідаю:

Подивись на карту. Якщо ЗСУ контролює дільницю між Козачими лагерями та Кринками, це означає, що вони радикально скоротили кількість напрямів, з яких можуть наступати засрашинці. Бо між цима двома населеними пунктами - просто 2 дороги і 40 квадратних кілометрів перелісків без забудови, які впираються в фактично пустелю - "Олешківські Піски". А там вже 10-10 км барханів, через які пішки не полазиш та і на бтр-і чи танку особливо не сховаєшся і навіть не поїздиш.

Не дурніші за тебе розпочали "плацдармну" епопею - там реально тактично дуже "цікава" місцина, дуже придатна для того формату бойових дій, який ЗСУ нав'язало засрашинцям. Бо основна проблема зараз в ЗСУ - важко втримувати позиції з-за КАБ-ів. А в тій місцині не особливо і потрібно утримувати постійно позиції - звідки підкріплення йде - гарантовано відомо, 40 км2 перелісків дозволяють кваліфікованим штурмовикам робити "що завгодно". Вся техніка, яка йде по строго визначеним напрямкам - під контролем далекобійної арти з правого берега Дніпра.
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23.04.2024 14:10
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Анка, написано - "Хлопці.."
Де про чийсь наказ ?
Про ловлю на живця щось чула ?
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23.04.2024 11:23 Відповісти
Іди геть, кацапка-водкі нєт!
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23.04.2024 11:31 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
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23.04.2024 11:23 Відповісти
Героям слава !!

Наші мужні хлопці Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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23.04.2024 11:31 Відповісти
" що ми нібито утримуємо плацдарм на східному березі?" Є лівий і правий берег. А для локації Кринки, Козачі Лагеря це лівий берег- ПІВДЕНЬ. Дніпро після Запоріжжя пступово повертає на північ і аж тоді лівий берег буде на сході..... Слав ЗСУ!!
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23.04.2024 11:32 Відповісти
потужно!
але марно...
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23.04.2024 12:03 Відповісти
Генералісімуса диванних військ забули спитати. Я такий же генералісімус, як і ти, відповідаю:

Подивись на карту. Якщо ЗСУ контролює дільницю між Козачими лагерями та Кринками, це означає, що вони радикально скоротили кількість напрямів, з яких можуть наступати засрашинці. Бо між цима двома населеними пунктами - просто 2 дороги і 40 квадратних кілометрів перелісків без забудови, які впираються в фактично пустелю - "Олешківські Піски". А там вже 10-10 км барханів, через які пішки не полазиш та і на бтр-і чи танку особливо не сховаєшся і навіть не поїздиш.

Не дурніші за тебе розпочали "плацдармну" епопею - там реально тактично дуже "цікава" місцина, дуже придатна для того формату бойових дій, який ЗСУ нав'язало засрашинцям. Бо основна проблема зараз в ЗСУ - важко втримувати позиції з-за КАБ-ів. А в тій місцині не особливо і потрібно утримувати постійно позиції - звідки підкріплення йде - гарантовано відомо, 40 км2 перелісків дозволяють кваліфікованим штурмовикам робити "що завгодно". Вся техніка, яка йде по строго визначеним напрямкам - під контролем далекобійної арти з правого берега Дніпра.
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23.04.2024 14:10 Відповісти
Так це як скрізь
Дрон прилетів і на магніт прапор поставив.
Заспокойтеся вже, немає там Кринок.
Одні воронки...
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23.04.2024 14:15 Відповісти
В провокаторів завжди стакан наполовину порожній. Ти, провокаторе, особисто бачив, як той прапор встановлювали? Магніт обирав? Свічку тримав? Команди вигаданому дроноводу-встановлювачу прапорів давав?

Та казав би вже "та то на кіностудії Довженко ролик в павільйонах зняли, змонтували, комп'ютером дорихтували", чого ти менжуєшся?!?

Бо навіть якщо "це дрон з магнітом". То це означає, що українські дроноводи спокійно довели велетенський дрон з магнітом/палкою/стягом до Козачих Лагерів через Дніпро і плавні на дистанцію 5 кілометрів, спокійно вибрали місце, спокійно встановили, спокійно відвели транспортний дрон, спокійно тримають дрон, який веде зйомку. А засрашинці в цей час - десь в располагах один одного в зади сношають замість воювати, очевидно.

Який же ти ниций...
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23.04.2024 15:59 Відповісти
Эти два села рядом вдоль дороги, одно заканчивается - другое сразу начинается. Да дороги две, одна вдоль реки. Лес тоже есть
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23.04.2024 16:40 Відповісти
Важкий шлях до Криму.
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23.04.2024 12:12 Відповісти
Думаю, це ще не "шлях до Крими". Щось мені підказує, що в першу чергу це операція по "сковуванню" угруповування засрашинців в 70к особового складу (5 дивізій!!!), з технікою, з армійським ППО тощо досить малими силами (вірогідно, декілька батів на ротаціях та дивізіони арти далекобійної на правому березі). ЗСУ своїми діями там тримає 5 дивійзій загарбників і не дає їх перекинути під Роботине, Курахове, Часів Яр тощо.

Ну і, звісно, ні про які навіть гіпотетичні можливості засрашинців форсувати Дніпро від Каховки до Станіслава мова не йде. Якби в ЗСУ не було цих плацдармів та "сковування", то це засрашинці б контролювали течію Дніпра та висаджувались би в різних населенних пунктах правого берега та вели б масштабну диверсійну діяльність, як вони це роблять під Сумами. З-за чого там ЗСУ тримує декілька бригад "про всяк випадок".
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23.04.2024 14:41 Відповісти
Мля! Скоко Сыровский людей ложит ради пиара для Видосика-Наркомана!
Это просто 18 век какой то!
Флаг дроном можно доставить!
Рядом Крынки кстати, там все в руинах...
И не путайте Козачьи Л. С правобережными - напротив через Днепр село с таким же названием.
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23.04.2024 16:37 Відповісти
Хай майорить! Слава ЗСУ!
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23.04.2024 20:07 Відповісти
 
 