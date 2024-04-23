Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївщини, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський очікує, що Данія допоможе шукати додаткові системи протиповітряної оборони для Миколаївської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
Президент провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу.
"Дякую уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми обговорили захист України від російського терору. Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області", - розповів глава держави.
Співрозмовники також обговорили перспективи розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну.
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