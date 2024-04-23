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Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївщини, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський очікує, що Данія допоможе шукати додаткові системи протиповітряної оборони для Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

Президент провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу.

"Дякую уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми обговорили захист України від російського терору. Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області", - розповів глава держави.

Співрозмовники також обговорили перспективи розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну.

Читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 718 захисників України, із них 228 - посмертно

Автор: 

Данія (769) Зеленський Володимир (23810)


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Помовчав би краще, щоб була більше імовірність, що датчани щось для нас знайдуть
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23.04.2024 19:06 Відповісти
Нафіга було ставити нєдомєрова, який не може шукати? Що за дебільна посада?
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23.04.2024 19:37 Відповісти
Може б ти, продажне падло, розвивало і розраховувало передусім на власні сили, потенціал власного народу, господарки, нації? А не на подачки на чужих мусорках. Підараси - погубили економіку, енергетику, оборонку і повзають раком та вижебрують подачки і дякують. Мерзота.
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23.04.2024 19:07 Відповісти
Гундос, може бы само мышей чуток половило?
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23.04.2024 19:15 Відповісти
ЯКЩО ТИ НЕЛОХ ТА НЕТРЯПКА - СВО-БО-ДУ ЧЕР-ВІН-СЬКО-МУ!!!
вова, від себе не втечеш !
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23.04.2024 19:23 Відповісти
Ну шо, Вовунчик, ти вже як у фільмах для дорослих, шо сплять без трусів...
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23.04.2024 19:24 Відповісти
 
 