Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївщини, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський очікує, що Данія допоможе шукати додаткові системи протиповітряної оборони для Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

Президент провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу.

"Дякую уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми обговорили захист України від російського терору. Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області", - розповів глава держави.

Співрозмовники також обговорили перспективи розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну.

Читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 718 захисників України, із них 228 - посмертно