Окупанти вішають антидронові сітки на мотоцикли: "На боевые задачи будете ездить на такой ласточке, надо еще в зеленый цвет перекрасить". ВIДЕО
Російські окупанти так бояться зустрічі з українськими дронами, що почали вішати антидронові сітки навіть на свої мотоцикли.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Якщо самі б робили вибір на тлі недостатньої кількості фпв ,то спрямували би на більш потенц.ціль( бтр,мтлб).
Ви диванні специ не розуміете що як максимум вог на нього доцільно скинути.
Це працює!!!
Касети Град на калібрах та іскандерах бачили!?
Птащок на аєродромах оркі не могли 2 роки знищити,а тепер просте рішення і ефективність.
Обсірайте все,але памятайте що як не було конвеерн виробництва ні набоїв ні зброї,ні дронів так і немає,тому що війсь- управл ланка зсу тррхи вище за бат та полк така ж сама як у орків.Останій піндосовс транш використаємо і що далі ,чим будемо воювати?
Поналазите, неуки - і "бульби носом дмете з розумним виглядом"
"Не стало нашого брата Георгія Міняєва, позивний "Вед".
Він додав, що загиблий окупант нібито своєю їздою на відкритій місцевості виманював українські дрони-камікадзе.
"Катаючись на моноколесі мінним полем, зміг зібрати ворожих дронів, які заглушив наш РЕБ, мільйонів на 7 ...", - написав Полинков.
Так что эта сетка мало поможет. Наоборот так легче попасть.
Такщо -- рибальска плетінка на мопеді йще більш комедно виглядає ...
Навіть перебива той стрім , де така ж просоченна вішалка гнусавим голосом розповідає прищавим парубкам як користати тампакси замість турнікетів ...
Не копіюйте московитські норативи - тільки круглий ідійот кісєль-офф міг іронізувати на рахунок ізраїльскої техніки - бо й 110 балістичних ракет Ізраїль пропустив 3 й "чомусь" усі попадали на пустирях - софпадєніє ? Нє думайу !
Ось я собі не уявляю -- скільки життів вояків ЗСУ буде "коштувати" визволення такого мегаполіса як Донецьк якщ всяти на увагу , що хамас то дитина московитська й ***** може вживати туж тактику -- на нижних поверхах жителі , а на даху терористи-покидки .
По-друге : погіршується доступ до моторно-трансмісійного відділення а це потрібно для обслуговування та ремонту Навіть якщо розвернуть для цього башту вбік - бо там же по боках такий самий "захист" встановлено
По-третє : б"ють ззаду тому що там тонкіша броня
По-четверте: це нічого не дасть Все одно знайдуть "щілину"
Московіти убивці, за своє життя хвилюються, в Мирній Україні!!
Співпадіння…
і це добре
Якщо самі б робили вибір на тлі недостатньої кількості фпв ,то спрямували би на більш потенц.ціль( бтр,мтлб).
Ви диванні специ не розуміете що як максимум вог на нього доцільно скинути.
Це працює!!!
Ржали з покришок на літаках,в нас тепер таке саме,
Касети Град на калібрах та іскандерах бачили!?
Птащок на аєродромах оркі не могли 2 роки знищити,а тепер просте рішення і ефективність.
Обсірайте все,але памятайте що як не було конвеерн виробництва ні набоїв ні зброї,ні дронів так і немає,тому що війсь- управл ланка зсу тррхи вище за бат та полк така ж сама як у орків.Останій піндосовс транш використаємо і що далі ,чим будемо воювати?