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Окупанти вішають антидронові сітки на мотоцикли: "На боевые задачи будете ездить на такой ласточке, надо еще в зеленый цвет перекрасить". ВIДЕО

Російські окупанти так бояться зустрічі з українськими дронами, що почали вішати антидронові сітки навіть на свої мотоцикли. 

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники уразили ворожий командний пункт з РСЗВ HIMARS. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346)


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Топ коментарі
+17
Illusion of Safety
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23.04.2024 22:00
+15
Вот ещё вариант

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23.04.2024 22:04
+11
А на моноколесо ще не пробували?
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23.04.2024 22:02
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Illusion of Safety
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23.04.2024 22:00 Відповісти
дупу береже
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23.04.2024 22:26 Відповісти
І як це вбереже від осколків чи полум"я? Адже така сітка розрахована на кумулятивний протиброньовий ********* - щоб розсіювать кумулятивний струмінь на відстані від броні! Ну рвоне осколочний ********* не впритул до спини мотоцикліста - а на відстані 20-30 см Що це змінить? Запалювальна суміш чи осколки не досягнуть його задниці?
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24.04.2024 05:35 Відповісти
але є ілюзія безпеки 😂
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24.04.2024 15:29 Відповісти
Старий армійський жарт часів СРСР: "ПВО подобна женским трусам : не для защиты - а для прикрытия!"
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24.04.2024 16:21 Відповісти
А ви що будете витрачати на мопед кумулятивний,бронебійний?
Якщо самі б робили вибір на тлі недостатньої кількості фпв ,то спрямували би на більш потенц.ціль( бтр,мтлб).
Ви диванні специ не розуміете що як максимум вог на нього доцільно скинути.

Це працює!!!

Касети Град на калібрах та іскандерах бачили!?
Птащок на аєродромах оркі не могли 2 роки знищити,а тепер просте рішення і ефективність.

Обсірайте все,але памятайте що як не було конвеерн виробництва ні набоїв ні зброї,ні дронів так і немає,тому що війсь- управл ланка зсу тррхи вище за бат та полк така ж сама як у орків.Останій піндосовс транш використаємо і що далі ,чим будемо воювати?
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25.04.2024 21:02 Відповісти
"Безтолковко"! Ти хоч навчися читать правильно те, про що я пишу Я написав, що подібна сітка може нейтралізувать кумулятивні снаряди Але по мотоциклістах їх застосовувать не будуть Але полум"я запалювального ********** чи осколки (а також вибухову хвилю ) та сітка не зупинить
Поналазите, неуки - і "бульби носом дмете з розумним виглядом"
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25.04.2024 21:09 Відповісти
на гравіцапе...
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23.04.2024 22:00 Відповісти
А на моноколесо ще не пробували?
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23.04.2024 22:02 Відповісти
Цирк на дроті.
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23.04.2024 22:18 Відповісти
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23.04.2024 22:28 Відповісти
... под простоквашкой.
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23.04.2024 22:36 Відповісти
під FPV-дроняшкой
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23.04.2024 22:40 Відповісти
Ага в прямому значенні цього слова.
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24.04.2024 07:40 Відповісти
російський пропагандист Михайло Полинков.

"Не стало нашого брата Георгія Міняєва, позивний "Вед".

Він додав, що загиблий окупант нібито своєю їздою на відкритій місцевості виманював українські дрони-камікадзе.

"Катаючись на моноколесі мінним полем, зміг зібрати ворожих дронів, які заглушив наш РЕБ, мільйонів на 7 ...", - написав Полинков.
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23.04.2024 22:37 Відповісти
матросов 2.0
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23.04.2024 22:42 Відповісти
"Двадцять дев"ятий панфіловець"
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24.04.2024 05:36 Відповісти
Вот ещё вариант

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23.04.2024 22:04 Відповісти
Анала гавнет
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23.04.2024 22:08 Відповісти
Краще б самі вішалися. Економили fpv для ЗСУ.
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23.04.2024 22:12 Відповісти
забеспеченість власними харчами в рашці 2004-2014 рр.
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23.04.2024 22:12 Відповісти
Свининою себе забезпечили майже повністю ще 9 років тому. А ми все про голод на раші мріємо
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23.04.2024 22:43 Відповісти
Це ти про що?
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23.04.2024 23:03 Відповісти
картинку виклав. У тебе не відкривається?
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23.04.2024 23:17 Відповісти
Не туди виклав. У мене її немає.
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24.04.2024 05:45 Відповісти
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23.04.2024 23:21 Відповісти
Нажаль.
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23.04.2024 22:15 Відповісти
)) парковочний датчик з машини можно попробувать до дрона присобачить, шоб самопідривася на виставленій дистанції.
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23.04.2024 22:23 Відповісти
немає потреби бо та сітка ваньку на мапєді не спасе. Краще б вентилятора як в карлсона на горба причепив щоб дрони на січку матлошив
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23.04.2024 22:51 Відповісти
Все проще. Большинство камикадзе дронов взрываются, когда соприкасаются 2 проволоки спереди.
Так что эта сетка мало поможет. Наоборот так легче попасть.
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23.04.2024 23:47 Відповісти
гравіцапа то девайс для міжгалактичних стрибків.Яким чином вона може від дрона захистити-хз.
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23.04.2024 22:55 Відповісти
Якось вже забули наші Енлави , Стугни й природньо Джавілінки ці химерні мангали . Хтось останні півтора роки таке бачив на їх залізяках . ...

Такщо -- рибальска плетінка на мопеді йще більш комедно виглядає ...
Навіть перебива той стрім , де така ж просоченна вішалка гнусавим голосом розповідає прищавим парубкам як користати тампакси замість турнікетів ...
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23.04.2024 22:45 Відповісти
Израильские мангалы только совершенствуются.

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23.04.2024 22:59 Відповісти
Ця фотка вже 500 разів обсмоктана ... Якщо Ви побачили жінку яка пійшла у кусти й сіла сцяти , Ви теж вважает , що то її природна позиція в більшості випадків ?!!! Будь який інженер-механік , або навіть той , хто трохи розуміє у системах кріплення скаже - що то конструкція тимчасова , й сбірна . Її призначення -- виключно обслуговання й ремонт .
Не копіюйте московитські норативи - тільки круглий ідійот кісєль-офф міг іронізувати на рахунок ізраїльскої техніки - бо й 110 балістичних ракет Ізраїль пропустив 3 й "чомусь" усі попадали на пустирях - софпадєніє ? Нє думайу !

Ось я собі не уявляю -- скільки життів вояків ЗСУ буде "коштувати" визволення такого мегаполіса як Донецьк якщ всяти на увагу , що хамас то дитина московитська й ***** може вживати туж тактику -- на нижних поверхах жителі , а на даху терористи-покидки .
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24.04.2024 01:19 Відповісти
Ніхто його визволяти не буде. Тільки осада, поки самі порозбігаються.
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24.04.2024 05:50 Відповісти
Коли візьмете Газу з бомжами?
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24.04.2024 07:39 Відповісти
Почему не могут прикрыть заднюю часть танка метал. конструкцией, куда приходятся почти все результативные попадания FPV-дронов. Это можно сделать так, чтобы не мешало башне. Тем более на совковых танках, где башня не длинная. Большинство танков вообще без защиты от дронов. Славянская расхлябанность, лень, неспособность нормально организоваться?
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23.04.2024 23:37 Відповісти
Сподіваються на динамічний захист. Але коли прилітає десяток дронів, вони не можуть захистити, бо вже спрацьовують на перші. Якщо навіть зроблять як ви говорите, скільки дронів витримає каркас конструкції?
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24.04.2024 01:07 Відповісти
По-перше : позаду двигун Якщо його прикрить "козирком" - стає гіршим теплообмін Мотор перегрівається
По-друге : погіршується доступ до моторно-трансмісійного відділення а це потрібно для обслуговування та ремонту Навіть якщо розвернуть для цього башту вбік - бо там же по боках такий самий "захист" встановлено
По-третє : б"ють ззаду тому що там тонкіша броня
По-четверте: це нічого не дасть Все одно знайдуть "щілину"
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24.04.2024 05:46 Відповісти
Правільна ! Мйортваму каділо в самий раз !!!
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23.04.2024 22:46 Відповісти
Смешно конечно, с сеткой на мотоцикле! А у нас есть пусть хоть один мотоцикл и без сетки? В своё время вермахт лихо пол Европы и совок на мотоциклах проехал с пулемётом ручным всем известным. Тачанка не попадала по скорости и маневренности.
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23.04.2024 23:00 Відповісти
У нас даже электро велики есть
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23.04.2024 23:50 Відповісти
В реале то не до смеха. На что обратил внимание сразу. Может это и не самое важное, но тем не менее. Да у нас в армии абсолютно отсутствуют у солдат пистолеты. Для ближнего боя слишко нужная вещь. Слишком ясно ведь. За Форты столько было шуму гаму 20 лет назад. И не наладить?! А ведь не так уже и сложно это, даже если с ноля. Такое машиностроение иметь---и глухарь. Конечно можно и покупать армейский известных брендов, но наладить ведь стоит свой.
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25.04.2024 20:02 Відповісти
Браття недочерепанові, з мухосранську…
Московіти убивці, за своє життя хвилюються, в Мирній Україні!!
Співпадіння…
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23.04.2024 23:46 Відповісти
яке ж воно дурне🤣
і це добре
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24.04.2024 00:10 Відповісти
ну и шо?
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24.04.2024 00:11 Відповісти
,,Прелестно , прелестно "
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24.04.2024 00:20 Відповісти
А кому гробик на колесах? Модель "Ласточка" дешево и надежно отвезет вас в последний путь
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24.04.2024 02:45 Відповісти
Единственная ваша боевая zzадача - быстрее сдохнуть 💀
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24.04.2024 06:46 Відповісти
ви що будете витрачати на мопед кумулятивний,бронебійний?
Якщо самі б робили вибір на тлі недостатньої кількості фпв ,то спрямували би на більш потенц.ціль( бтр,мтлб).
Ви диванні специ не розуміете що як максимум вог на нього доцільно скинути.

Це працює!!!
Ржали з покришок на літаках,в нас тепер таке саме,

Касети Град на калібрах та іскандерах бачили!?
Птащок на аєродромах оркі не могли 2 роки знищити,а тепер просте рішення і ефективність.

Обсірайте все,але памятайте що як не було конвеерн виробництва ні набоїв ні зброї,ні дронів так і немає,тому що війсь- управл ланка зсу тррхи вище за бат та полк така ж сама як у орків.Останій піндосовс транш використаємо і що далі ,чим будемо воювати?
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25.04.2024 21:05 Відповісти
 
 