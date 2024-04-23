Окупанти вішають антидронові сітки на мотоцикли: "На боевые задачи будете ездить на такой ласточке, надо еще в зеленый цвет перекрасить". ВIДЕО

Російські окупанти так бояться зустрічі з українськими дронами, що почали вішати антидронові сітки навіть на свої мотоцикли.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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