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Влада РФ заявила про атаку безпілотників, у Смоленській області горить нвфтобаза. ВIДЕО

Про нічну атаку безпілотників заявили у Липецькій і Смоленській областях Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Під час атаки сталося падіння БПЛА в промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

Місцеві мешканці зазначили, що безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК). Проте підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас губернатор Смоленської області  Василь Анохін повідомив  про пожежу на нафтобазі після атаки безпілотників. Там пролунало щонайменше 4-5 вибухів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Курськ атакували безпілотники, по місту виникло кілька пожеж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються захистити свої НПЗ від дронів за допомогою сіток

Автор: 

безпілотник (4148) росія (65129) атака (339)


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Топ коментарі
+24
Неправильно зформульований заголовок статті! "Влада РФ заявила про атаку безпілотників, у Смоленській області горять безпілотники, збиті нафтобазою"
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24.04.2024 06:57
+17
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24.04.2024 07:20
+16
Велика подяка Кароліні Куйок та Наталії Поривай за щедрі донати на дрони ЗСУ. Вони істинні патріотки Уураїни. Наш народ вам буде вдячний. Донатьте ще.
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24.04.2024 07:10
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А чьто же там произошло? Там просто случилась случайная ваенная апирация
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24.04.2024 06:53 Відповісти
Задимлєніє.
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24.04.2024 08:21 Відповісти
на площі 5 м.кв. )) нічєво сирйознава ))
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24.04.2024 10:27 Відповісти
Це російськи пердаки запалили!
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24.04.2024 06:56 Відповісти
Неправильно зформульований заголовок статті! "Влада РФ заявила про атаку безпілотників, у Смоленській області горять безпілотники, збиті нафтобазою"
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24.04.2024 06:57 Відповісти
трішечки не так: Влада рф заявила: безпілотники (запущені біндерівськими нациками) були направлені на спящее місто - були перехоплені нафтобазою на підльоті до горада-хероя Смаленска )))
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24.04.2024 10:31 Відповісти
Наскільки я зрозумів - та нафтобаза знаходиться на північний схід від Смоленська!
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24.04.2024 11:08 Відповісти
так і дрони "укро-нацистів" заходили звідки не чекали ... так би мовити - ударвпсину ))
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24.04.2024 11:11 Відповісти
А-а-а! Тепер ясно! Усі сили ППО стояли на південних окраїнах Смоленська А ми - "подло" та "сзади"!
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24.04.2024 11:14 Відповісти
карателі та біндерівці інакше не вміють воювати ))
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24.04.2024 13:25 Відповісти
і пожежа сталася через те, що рештки впали від збитих дронів ))
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24.04.2024 13:26 Відповісти
Рашковани розважаються як можуть
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24.04.2024 07:05 Відповісти
Десь тихенько заплакав бульбофюрер. Кінець імпорту нафти з росії та експорту бензину назад.
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24.04.2024 07:06 Відповісти
Правильно будет озаглавить, мол, нравица ни нравица - терпи моя красавица. Страна терпил, водкапей-грязиваляйся, страна ментов. ПУТИН, сдохни. АМИНЬ !
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24.04.2024 07:07 Відповісти
Велика подяка Кароліні Куйок та Наталії Поривай за щедрі донати на дрони ЗСУ. Вони істинні патріотки Уураїни. Наш народ вам буде вдячний. Донатьте ще.
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24.04.2024 07:10 Відповісти
А шо за порывайка така?
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24.04.2024 07:12 Відповісти
не кизди зайвого
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24.04.2024 07:30 Відповісти
Не будемо зайвий раз засвічувати наших агенток на московії.
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24.04.2024 08:17 Відповісти
корольова тарзановна
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24.04.2024 07:29 Відповісти
Николаев хоть годен бути Тарзаном?
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24.04.2024 07:36 Відповісти
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24.04.2024 07:43 Відповісти
ви що у гібернації були? її чоловік зараз тарзан 😁
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24.04.2024 08:17 Відповісти
Я туфту не отслеживаю.
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24.04.2024 09:53 Відповісти
Вullshit и в Африке - лайно.
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24.04.2024 09:55 Відповісти
молодець
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24.04.2024 10:02 Відповісти
мацкалі раді:
кажуть гоарить 2 а там 6..
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24.04.2024 07:16 Відповісти
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24.04.2024 07:20 Відповісти
Голос за кадром -две бахнули а там же ещё штук…)) тобиш неприменно нужно повторить..
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24.04.2024 07:28 Відповісти
Це не звичайне спалах резервуару, полум'я не тільки зверху, але також на зовнішніх стінках. Швидше за все, він сильно пошкоджений вибухом. Треба ще...
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24.04.2024 08:02 Відповісти
то шо нє утонєт об'язатєльно сгоріт
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24.04.2024 08:32 Відповісти
Нафтобаза - це дрібниці. Резервуар будується новий без проблем, вигоріле паливо наступного дня компенсують НПЗ. От останні і треба бити.
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24.04.2024 08:36 Відповісти
Авжеж...Але швидко такі бази не відбудуєш, теж час і тех умови потрібні.То так здається, там теж логістика і інше причандалля...Так що - най буде
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24.04.2024 08:42 Відповісти
Все-таки краще було б ті БПЛА на НПЗ спрямувати. У нас не роблять дрони такими темпами, як ішакєди.
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24.04.2024 08:43 Відповісти
НПЗ нужно поджигать. НПЗ очень дорого и долго восстанавливать
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24.04.2024 09:29 Відповісти
Очищення пекельного мордора водою і вогнем, шляхом сходження благодатного вогню з неба.
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24.04.2024 09:38 Відповісти
що сгорить то не згниє
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24.04.2024 09:43 Відповісти
А хлапки были?
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24.04.2024 15:31 Відповісти
 
 