Влада РФ заявила про атаку безпілотників, у Смоленській області горить нвфтобаза. ВIДЕО

Про нічну атаку безпілотників заявили у Липецькій і Смоленській областях Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Під час атаки сталося падіння БПЛА в промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів.

Місцеві мешканці зазначили, що безпілотники атакували Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК). Проте підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив про пожежу на нафтобазі після атаки безпілотників. Там пролунало щонайменше 4-5 вибухів.

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