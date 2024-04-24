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Два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1" знищили українські воїни із РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1", які окупанти розташували поблизу один до одного.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Продовжується праця РСЗВ M142 HIMARS, яка знову прокинулася та успішно працює. Виявлено та знищено два російські, сучасні та дуже дорогі ЗРК "ТОР-М1", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий ЗРК "Бук" вибухає після атаки РСЗВ M142 "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) HIMARS (307) ЗРК (204)


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Вчора с-400, сьогодні два тори. Шикарно
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24.04.2024 09:51 Відповісти
Как завещал "великиу пу" - "Нравится, не нравится - "ТОРы" будут плавиться".....
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24.04.2024 09:57 Відповісти
Скоро F -16 і Atacams прочистять блідній молі мізки......
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24.04.2024 09:58 Відповісти
Ні одна орківська ППО не вміє збивати балістику із керованою траекторією....

Ізраїль в Сирії ще їх своїми КАБ вибивав

Шкода що так і не впровадили серійне виробництво Вільхи та Грім2
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24.04.2024 10:30 Відповісти
Ну прям "Сінхронне плавання"...))
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24.04.2024 10:40 Відповісти
Спалили контору,
В'ї*али два Тори!
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24.04.2024 13:02 Відповісти
Другий довго дуплився
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24.04.2024 15:05 Відповісти
 
 