Два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1" знищили українські воїни із РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО

Українські воїни ліквідували два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1", які окупанти розташували поблизу один до одного.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Продовжується праця РСЗВ M142 HIMARS, яка знову прокинулася та успішно працює. Виявлено та знищено два російські, сучасні та дуже дорогі ЗРК "ТОР-М1", - зазначає у дописі автор публікації.

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