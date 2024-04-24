Два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1" знищили українські воїни із РСЗВ M142 HIMARS. ВIДЕО
Українські воїни ліквідували два новітні ворожі ЗРК "ТОР-М1", які окупанти розташували поблизу один до одного.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Продовжується праця РСЗВ M142 HIMARS, яка знову прокинулася та успішно працює. Виявлено та знищено два російські, сучасні та дуже дорогі ЗРК "ТОР-М1", - зазначає у дописі автор публікації.
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Ізраїль в Сирії ще їх своїми КАБ вибивав
Шкода що так і не впровадили серійне виробництво Вільхи та Грім2
В'ї*али два Тори!