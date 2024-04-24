Детонація боєприпасів після удару дрона "Дикі шершні" по польовому складу окупантів. ВIДЕО
Оператори підрозділу BULAVA з ОПБр імені Богдана Хмельницького за допомогою дрона "Дикі шершні" Pomsta 8 MB ліквідували ворожий польовий склад боєприпасів.
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