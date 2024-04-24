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Детонація боєприпасів після удару дрона "Дикі шершні" по польовому складу окупантів. ВIДЕО

Оператори підрозділу BULAVA з ОПБр імені Богдана Хмельницького за допомогою дрона "Дикі шершні" Pomsta 8 MB ліквідували ворожий польовий склад боєприпасів.

Дивіться: Тестування "розумного" дрона "Дикі Шершні" із нейронною мережею на українській електроніці. ВIДЕО

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Також дивіться: "Дикі шершні" створили FPV-дрон "Королева шершнів", який несе 6 кілограмів вибухівки. ВIДЕО

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гарна бавовна ))
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24.04.2024 10:25 Відповісти
Підігріли орків, перед бігом їх, по теренах України!

Слава Захисникам України та їх Родинам
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24.04.2024 11:35 Відповісти
Може й комірник був при складі)
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24.04.2024 15:03 Відповісти
 
 