Ворожа МТЛБ із піхотою на броні злітає у повітря після наїзду на міну поблизу Новомихайлівки на Донеччині. ВIДЕО
Штурмова група окупантів, яка рухалася на МТЛБ "самоліквідувалася", наїхавши на протитанкову міну під час боїв поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент наїзду та потужний вибух ворожої бронемашини.
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