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Новини Відео Війна
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Ворожа МТЛБ із піхотою на броні злітає у повітря після наїзду на міну поблизу Новомихайлівки на Донеччині. ВIДЕО

Штурмова група окупантів, яка рухалася на МТЛБ "самоліквідувалася", наїхавши на протитанкову міну під час боїв поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент наїзду та потужний вибух ворожої бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант біжить і підривається на міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Донецька область (8447) міна (342)


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Топ коментарі
+15
магія !!!! А звідки з'явилась друга ?
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24.04.2024 12:34
+9
знизу ще треба ставити мангал .
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24.04.2024 12:57
+6
а бач не всі злетіли. видно деяким кацапам літати не дано, хоч на діжку з порохом сади...
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24.04.2024 12:58
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Піонери. Льотчики.
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24.04.2024 12:29 Відповісти
Самольотчікі.
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24.04.2024 12:35 Відповісти
а бач не всі злетіли. видно деяким кацапам літати не дано, хоч на діжку з порохом сади...
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24.04.2024 12:58 Відповісти
Дупа чиясь відокремилась від тіла і вирішила самостійно політати ...
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24.04.2024 12:32 Відповісти
Там и коки булки не расслабляли.
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24.04.2024 12:38 Відповісти
магія !!!! А звідки з'явилась друга ?
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24.04.2024 12:34 Відповісти
Наши испытывают на кацапах прилад телепортации. Ошибочно битую прислюнявили.
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24.04.2024 12:37 Відповісти
це два окремі випадки скомпоновані в одне відео. Ландщафт на 3-ій секунді і на 10ій різний
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24.04.2024 15:26 Відповісти
Колись (в 1942 році) за подібний монтаж фотокореспондента "Известий" Бальтерманца віправили в штрафбат. Він видав підбиті англійські танки "Матільда" за німецькі і його фотографія була опублікована в "Известиях". Більше він в "Известиях" не працював, хоча після штрафбату лишився живий.
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24.04.2024 19:11 Відповісти
Гуд, та й годi.
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24.04.2024 12:35 Відповісти
міни в потрібних місцях творять дива та економлять дефіцитні снаряди...
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24.04.2024 12:35 Відповісти
Аж кокошнікі розлетілись.
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24.04.2024 12:36 Відповісти
Какашнікі...
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24.04.2024 12:42 Відповісти
Кокошнік, то жіноче!
Чоловіче називається Кукарешнік...
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24.04.2024 12:57 Відповісти
Низько літають, ще буде дощ
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24.04.2024 12:41 Відповісти
Мюнхаузена в трусиках убили бандеровцы...Видно его летящего на ядре,на последних кадрах
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24.04.2024 12:45 Відповісти
знизу ще треба ставити мангал .
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24.04.2024 12:57 Відповісти
Нижче ватерлінії...
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24.04.2024 13:49 Відповісти
фіга собі розмінування
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24.04.2024 12:58 Відповісти
Схоже, прєдпольотноє заданіє вже не зможуть виконати.
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24.04.2024 13:04 Відповісти
"РожденнЬІй ползать - лєтать не можєт" - одиночно, тілько якщо в складі екіпажу груповухою
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24.04.2024 13:30 Відповісти
на початку одне, в кінці вже і танк з*явився. коперфільди...
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24.04.2024 13:55 Відповісти
Это не манглал - это кацапоулавливатель!
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24.04.2024 14:16 Відповісти
то вже не мангал, а слайсер )) тепер у парашників в контракті є вибір, як в пакеті бабам в їхні бєбєня відправляти, - пісом чи наслайсериним ))
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24.04.2024 15:59 Відповісти
З дитинства бажали стати космонавтами.
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24.04.2024 15:29 Відповісти
Адже, дохлих кацапів багато не буває.
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24.04.2024 17:08 Відповісти
разлітєлась сінєва...
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24.04.2024 17:45 Відповісти
Це вам не по асфальту від бацьки до Києва з вітерцем їхати.
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24.04.2024 22:41 Відповісти
 
 