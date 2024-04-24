Окупант з порваним задом догорає у кущах після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучно скинув два боєприпаси та ліквідував окупанта поблизу села Терни на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та останніх секунд життя окупанта опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Luk Viktor
показати весь коментар24.04.2024 15:05
+14 Fjall_Raven
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cbs83w/ua_95th_air_assault_brigade_striking_russian/
Последние кадры, просто пиз..ец. Орк после удара дрона пытается перерезать себе глотку тупым ножом. Плохо получается, в итоге просто всаживает нож себе в шею.
І в кущах догоряє!
А затушити, води немає, уся на паводок пішла, в московії…
Ну, то таке… прутін має план…