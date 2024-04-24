Окупант з порваним задом догорає у кущах після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув два боєприпаси та ліквідував окупанта поблизу села Терни на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та останніх секунд життя окупанта опублікований у соцмережах.

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