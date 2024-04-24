УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10851 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
15 878 21

Окупант з порваним задом догорає у кущах після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув два боєприпаси та ліквідував окупанта поблизу села Терни на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та останніх секунд життя окупанта опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант біжить і підривається на міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Донецька область (8447) дрони (4690)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Такі відео вранці краще показувати - на цілий день настрій хороший буде і психіка не страждає....
показати весь коментар
24.04.2024 15:05
+14
"коли б скид не порвав йому зад, то його б точно порвали кадир овці!" ))
показати весь коментар
24.04.2024 15:19
+8
І з порваним задом!
І в кущах догоряє!

показати весь коментар
24.04.2024 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі відео вранці краще показувати - на цілий день настрій хороший буде і психіка не страждає....
показати весь коментар
24.04.2024 15:05 Відповісти
Ну, тогда вам полное видео:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cbs83w/ua_95th_air_assault_brigade_striking_russian/

Последние кадры, просто пиз..ец. Орк после удара дрона пытается перерезать себе глотку тупым ножом. Плохо получается, в итоге просто всаживает нож себе в шею.
показати весь коментар
24.04.2024 21:40 Відповісти
І з порваним задом!
І в кущах догоряє!

показати весь коментар
24.04.2024 15:12 Відповісти
за шо хоть здох, Вонюша?
показати весь коментар
24.04.2024 15:17 Відповісти
Порвал жопу za Хутина !
показати весь коментар
24.04.2024 15:18 Відповісти
""
показати весь коментар
24.04.2024 15:18 Відповісти
"коли б скид не порвав йому зад, то його б точно порвали кадир овці!" ))
показати весь коментар
24.04.2024 15:19 Відповісти
Або солдати НАТО, но це не точно...
показати весь коментар
24.04.2024 17:00 Відповісти
огонь охватил центр принятия решений ))
показати весь коментар
24.04.2024 15:22 Відповісти
Вдерлося в Мирну Україну, оте московське лайно, нагадило і фсьо…
А затушити, води немає, уся на паводок пішла, в московії…
Ну, то таке… прутін має план…
показати весь коментар
24.04.2024 15:23 Відповісти
йому дуплєтом дісталося - тройнічок з двома гранатами.. ото воно і кончає
показати весь коментар
24.04.2024 15:28 Відповісти
але ж живуче, падло - йому в пазуху та в матню гранат напхали, а воно ще дригається, стерво!
показати весь коментар
24.04.2024 15:31 Відповісти
Думаю недовго воно ворушилось.
показати весь коментар
24.04.2024 15:43 Відповісти
Що згорить-то не зогниє
показати весь коментар
24.04.2024 15:33 Відповісти
Щось скафандр ні×ера сраку не захищає.
показати весь коментар
24.04.2024 15:42 Відповісти
Точно як казав Майор Чорнобаєв: "Сначала ему оторвало ноги, а потом он уже догорал!.."
показати весь коментар
24.04.2024 16:12 Відповісти
Навіщо йому далі жити? Тепер на нього ні один кадирівець не гляне, не те що таваріщ по казармє.
показати весь коментар
24.04.2024 16:25 Відповісти
.....Єта огалтєлая руSSа - фобія .....пачєму та мальчік і бєZ труSікоф......... ........СЛАВА ЗСУ !! 👍
показати весь коментар
24.04.2024 16:28 Відповісти
Жалко. Вторую бомбу, я имею ввиду, может быть еще бы пригодилось
показати весь коментар
24.04.2024 16:32 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2024 17:10 Відповісти
С анусом кацапа - все ясно... Но откуда ноги растут? Анас -Имя сирийца. Ано́с - село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России,
показати весь коментар
24.04.2024 21:25 Відповісти
 
 