Не захотів отримати громадянство РФ: 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного. ВIДЕО
88-річний житель селища Очеретине Донецької області зміг вибратися з російської окупації. Росіяни забрали у нього паспорт, заявивши, що дадуть йому російське громадянство. Проте чоловік не захотів його брати та вирішив вийти на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Всі ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл, пару годин там перебував, пережидаючи. Потім вийшов і пішов", - сказав Філашкін.
За його словами, росіяни забрали у дідуся документи та сказали, що йому видадуть громадянство РФ.
При собі у нього було лише пенсійне посвідчення.
Топ коментарі
+37 Luk Viktor
показати весь коментар24.04.2024 15:11
+32 igor koval #550777
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+29 Алекс Скела
показати весь коментар24.04.2024 15:09
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Яскравий приклад реальної оцінки ситуації!
..а от учОний-ахадємік та заслужений папа Зєлєнскага взяв би кацапський паспорт і отримував би ДВІ пенсії та плюс ще регулярні премії від сцаря-сси-нулі за вчОность..
і аж ніяк нє увЄрєн, що перелічив усі наявні "плюшки", що наразі вжЕ має "пачті нобєлєвський лауреат по нОуке з Кривого Рога", завдячуючи найвеличнівшивому у родству з кварталом зелених лихварів
Квартальні приблуди95, на таке не здатні, бо генетично змосковщені…
зеленський, знає…
Співпадіння…
Готово до відправки
120+ купили
1 440 ₴
рвав дупувіддав голос за кравчука в свій час
Путлєрівські хитріші, вони платять усім , і українськи виплати допомагають отримувати на окупованих(
Лінію оборони хоч встигли забрати при відступі?
- так любят говорить некоторые суперпатриоты-уклонисты от призыва по совместительству.
А в одном этом донбасском деде больше украинского чем в пяти тысячах мешканцив Львовской области, которых полиция разыскивает…
Можна, а в цьому випадку і потрібно. Бо хтось ще й повірить