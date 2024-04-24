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Не захотів отримати громадянство РФ: 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного. ВIДЕО

88-річний житель селища Очеретине Донецької області зміг вибратися з російської окупації. Росіяни забрали у нього паспорт, заявивши, що дадуть йому російське громадянство. Проте чоловік не захотів його брати та вирішив вийти на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Всі ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл, пару годин там перебував, пережидаючи. Потім вийшов і пішов", - сказав Філашкін.

За його словами, росіяни забрали у дідуся документи та сказали, що йому видадуть громадянство РФ.

При собі у нього було лише пенсійне посвідчення.

Дивіться: Ворожа МТЛБ із піхотою на броні злітає у повітря після наїзду на міну поблизу Новомихайлівки на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8447)


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Топ коментарі
+37
А кажуть, що у літніх людей можливі відхилення в сприйнятті реальної ситуації....
Яскравий приклад реальної оцінки ситуації!
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24.04.2024 15:11
+32
шана і повага Українцю..
..а от учОний-ахадємік та заслужений папа Зєлєнскага взяв би кацапський паспорт і отримував би ДВІ пенсії та плюс ще регулярні премії від сцаря-сси-нулі за вчОность..
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24.04.2024 15:16
+29
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24.04.2024 15:09
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24.04.2024 15:09 Відповісти
А кажуть, що у літніх людей можливі відхилення в сприйнятті реальної ситуації....
Яскравий приклад реальної оцінки ситуації!
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24.04.2024 15:11 Відповісти
дєлірій з альцгеймером по обидва боки фронту, нажаль
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24.04.2024 15:20 Відповісти
медицина тут безсила....
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24.04.2024 15:23 Відповісти
Налякали діда папірцем з двоголовою куркою шо аж лінію фронту перейшов.
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24.04.2024 15:13 Відповісти
шана і повага Українцю..
..а от учОний-ахадємік та заслужений папа Зєлєнскага взяв би кацапський паспорт і отримував би ДВІ пенсії та плюс ще регулярні премії від сцаря-сси-нулі за вчОность..
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24.04.2024 15:16 Відповісти
Увєрєн?
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24.04.2024 15:34 Відповісти
На 73%
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24.04.2024 15:39 Відповісти
Мама Ріма буде проти
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24.04.2024 15:43 Відповісти
впЕвнений у шані і повазі Українцю...
і аж ніяк нє увЄрєн, що перелічив усі наявні "плюшки", що наразі вжЕ має "пачті нобєлєвський лауреат по нОуке з Кривого Рога", завдячуючи найвеличнівшивому у родству з кварталом зелених лихварів
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24.04.2024 16:16 Відповісти
Звідки така впевненість? А от мені здається, що ти вже взяв того пачпорта та зраду тут розповсюджуєш за фублі...
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24.04.2024 16:23 Відповісти
Це Українець! Генетично, ментально, свідомо !!!

Квартальні приблуди95, на таке не здатні, бо генетично змосковщені…
зеленський, знає…
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24.04.2024 15:16 Відповісти
А ти чого до Іспанії с*бався?
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24.04.2024 15:35 Відповісти
У ньго вік поважний
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24.04.2024 16:24 Відповісти
Дупа в нього поважна
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24.04.2024 17:54 Відповісти
Ну чого ви такий злий !! )
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24.04.2024 17:56 Відповісти
То в мене прізвище таке, а на самому ділі я не злий, а справедливий
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24.04.2024 18:12 Відповісти
Оце i я така... 😁😂
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24.04.2024 18:28 Відповісти
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24.04.2024 18:37 Відповісти
Аа , зрозуміла )))
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24.04.2024 18:39 Відповісти
А брати шифери-стріляні, утікли з приблудами95, з України…
Співпадіння…
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24.04.2024 15:18 Відповісти
так і батько зеленого теж утік
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24.04.2024 16:42 Відповісти
дідусь ризикував конкретно..
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24.04.2024 15:21 Відповісти
💛💙
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24.04.2024 15:24 Відповісти
і шо тепер йому робити? Держава житла не дасть, тимчасове розміщення в наметі.. Хай їде в німецькі єрманії - тут 'го поселять по-людськи
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24.04.2024 15:24 Відповісти
Не пиНди, дадуть діду і житло і пенсію. В Україні по селах дуже багато будинків стоять без господарів. Особливо в центрі. Він же не той бамбасьор шо вимагають тільки гАрАдскую квартіру, что Ані нє создани жіть в сЄльЄ. А дідусь видно шо не проти жити десь на Черкащині, Вінничині чи Полтавщині в селі де є все і газ, вода та привітні люди поруч.
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24.04.2024 15:39 Відповісти
чомусь у людей переконання (мабуть із мультика про Простоквашино) шо будинки порожні стоять - на них чекають в кожному селі. Насправді, у будь-якого зруйнованого курника за півгодини з'являється господар і захоче продати 'го чи здати за стопіццот баксів на місяць, причому оплата за рік наперед
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24.04.2024 15:47 Відповісти
Так, на жаль є й такі. Але більшість людей здає ці будинки в найм за символічну плату. Якщо нормальна сім'я чи навіть окрема людина буде підтримувати порядок в домі та на подвір'ї та оплачувати використану електроенергію та воду, де є централізована подача то люди з задоволенням дають згоду на заселення. У мене є родичі на Полтавщині, живуть в селі та розповідають, що в селі з населенням приблизно 2000 осіб вже засилились 200 людей з Харківщини, деякі з переселенців вже повідкривали свій бізнес, одні піцу печуть, інші пекарню відкрили, треті землю в оренду взяли та овочами займаються, четверті свині почали вирощувати і т.д. І повертатись під постійне бамбардування кацапів не хочуть навіть після нашої перемоги.
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24.04.2024 15:57 Відповісти
газ, вода у людей є, але вони ними самі не користуються, бо дуже дорого.
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24.04.2024 15:48 Відповісти
діду потрібна кімната з санвузлом - унітаз, біде, душ... В сільській хаті з гальюном надворі такому важко, бо у 88 себе обслуговувати проблематично
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24.04.2024 15:52 Відповісти
хата в селі - це нелюдські умови проживання. Молоді та здорові не витримують.
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24.04.2024 15:54 Відповісти
Дивлячись в якому селі. Зараз не проблема встановити унітаз та поставити бойлер.
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24.04.2024 16:10 Відповісти
дідусь мільярдер? де йому взяти стільки коштів??? До унітазу потрібен водогін та каналізація з сєптіком.. болєр - то харашо, але він же енергію жере як слон. А дідусеві ще ж і попрати дрантя десь тра'... не руками ж.. не женіть 'го на село
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24.04.2024 16:16 Відповісти
Ну так што вы хотите, никак не пойму, назад его отправить что ли?!
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24.04.2024 16:22 Відповісти
візьміть до себе, в піндосію.. прилаштуйте в статусі бєшєнца в якусь кімнатку з базовими умовами - і шоп біде було.
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24.04.2024 16:26 Відповісти
В 'пиндосию' ? Та ты похоже сайтом ошибся, выродок кацапский
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24.04.2024 18:22 Відповісти
оба-на! світ перевернувся - піндоський пацак ґембу на українця розчепірив та жене геть з сайту ЦН. Хоча.. мо' дійсно осьде засіли "ізбранниє" і українцям тут не раді?..
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24.04.2024 20:30 Відповісти
Шо він там жре на одного діда?! У нас з дружиною бойлер жре 50-60 квт на місяць і то ми його вмикаєм в ночі. Під ранок хтось встане в туалет і включе до ранку він нагрітий за 50% вартості енергії. Хватає вранці в душ сходити та посуд помити. В місяць це десь 100 грн на нього йде. А якщо смалити його в режимі стендбай то звісно буде жерти.
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24.04.2024 17:59 Відповісти
то у вас зонний лічильник - він сам та ще дозвіл коштує як сто дідусевих пензій
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24.04.2024 20:21 Відповісти
Дозвіл з установкою коштує 800 грн та сам лічильник десь біля 1500. Окупиться за рік-два.
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25.04.2024 08:39 Відповісти
звичайний лічильник коштує на порядок дорожче. Ще до війни нову точку ставив, так лише проект обійшовся у сім тищ. Зараз кажуть шо вже 20. Це вуличний контейнер для лічильника 800 грн коштує. Ви давно не займалися цими справами)
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25.04.2024 09:23 Відповісти
Багатотарифний лічильник електроенергії,(двузонний, двухтарифні) NIK (НИК) 2100 AP6T.2000.C.11, 5(80)А Код: NIK2100AP6T

Готово до відправки

120+ купили

1 440 ₴
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25.04.2024 13:40 Відповісти
https://prom.ua/ua/p520032902-mnogotarifnyj-schetchik-***********************.html?token=v2%3AZ8ew0x38ZQsKwDmPINJiXZJ4G-w7kPjYkqR68IqQhPOp-LrgY9b_7yLMWppIC_3H5U-4************************************************************&campaign_id=3626773&product_id=520032902&source=prom%3Asearch%3Amanufacturer_page%3Aportable&locale=uk&category_ids=15370304&from_spa=true
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25.04.2024 13:42 Відповісти
Стосовно водогону. Ніякого водогону не треба якщо є колодязь. Насос коштує тисячу, нехай ще тисяча на шланг та трубу до хати. Ставиться під сталю бочка літрів на 200 та періодично підкачуєш. У мене на дачі так зроблено. І не треба ніякого водогону. Тепер стосовно каналізації, підриваєш отвір під хатою для пластикової труби, наймаєш алкашів вони тобі за пів дня вириють яму під пару кілець для звичайного колодязя, вкидаєш їх в яму і на дно кидаєш возик щебня. Робиш кришку, щоб у яму не впав і все. Скільки від однієї людини тих продуктів життєдіяльності. Вода сама сходить, а те що залишається перегниває. Звичайно треба десь тисяч 15-20, але я думаю переселенцю держава такі кошти знайде. Хто хоче той зробить, а хто звик жити на шару той буде шукати привід безпорадності.
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24.04.2024 18:08 Відповісти
Так на Кіровоградщині роблять у старих хатах-мазанках. Унітаз і душова кабіна у комірчинах які були між кімнатами та використовувались як ,,топочна,,. Звідти топили грубки. Вхід із сіней. Злив у дренажну яму. Вода або як ви кажете, або з системи водопроводу який раніше бував у деяких селах з підведенням води в двір.
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24.04.2024 19:54 Відповісти
хочу в мазанку!
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24.04.2024 20:17 Відповісти
Хіба тільки на Кіровоградщині. Так роблять там де здоровий глузд та обмежений бюджет у людей
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25.04.2024 08:41 Відповісти
Не звизди , нормальні умови життя .
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24.04.2024 16:26 Відповісти
нормальні як для України, але не людські. Як дідусеві до вітру ходити? А серед ночі??? А в нього просцята, чи як її там...
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24.04.2024 16:28 Відповісти
, а от щоб зараз ,дідусь не ходив " до вітру ", потрібно було колись , обирати В'ячеслава Чорновіла , а не кравчука , жили б зараз як в Польщі , Латвії...
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24.04.2024 16:39 Відповісти
на 99% впевнений, шо конкретний дідусь рвав дупу віддав голос за кравчука в свій час
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24.04.2024 16:42 Відповісти
Не уявляєте, скільки людей живе у цих "нелюдських" умовах. То не молоді і здорові, якщо не витримують. Тим більше,молодим і здоровим руки прикласти - і буде значно краще, ніж у крільчатнику, що зветься багатоквартирним будинком.
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24.04.2024 23:14 Відповісти
, ruski , ti konkretno uski !
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24.04.2024 16:27 Відповісти
ну, йа п хотів помилятися, але не виходить ідеалізувати українську дійсність.. бо вона навіть на тлі мацковської сильно зараз програє. Дідусь попав, карочє
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24.04.2024 16:30 Відповісти
--іди лісом на свої мокшанські болота !
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24.04.2024 17:30 Відповісти
якби ти мене пізнала ближче, то б нізащо не відпустила
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24.04.2024 20:19 Відповісти
в Германии многие на кабриолетах в 80 катаются, а деду награду!
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24.04.2024 15:34 Відповісти
Респект Вам, Пане! Реально красунчик!!
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24.04.2024 15:35 Відповісти
Ще й з паличкою йшов усю ніч!! Ото сила волі в дідуся!!
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24.04.2024 15:38 Відповісти
Справжньому українцю-респект та повага...
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24.04.2024 15:37 Відповісти
Зате zeмародери НЕ будуть платити ВПО-ні дідусеві.
Путлєрівські хитріші, вони платять усім , і українськи виплати допомагають отримувати на окупованих(
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24.04.2024 15:37 Відповісти
Справжній бандерівець. Сто років дідусю прожити та не хворіти. Повага.
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24.04.2024 15:43 Відповісти
Ось цей чоловік справжній патріот , нехай влада вчиться , хоча їх не навчиш
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24.04.2024 15:44 Відповісти
Дідусь мандрівник… клав він на ту русню навіть в 88…
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24.04.2024 15:47 Відповісти
Тут питання, чому "фортеця" Очеретино якось щвидко опинилась в окупації.
Лінію оборони хоч встигли забрати при відступі?
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24.04.2024 15:54 Відповісти
Як змінили Генерала так і почалося....
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24.04.2024 16:03 Відповісти
деменция
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24.04.2024 15:59 Відповісти
Ха, оце дід! Навіть останні роки не захотів доживать у смердючому кацапському царстві
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24.04.2024 16:25 Відповісти
"Та не может быть, на бамбасе одни ждуны, зачем нам тот бамбас!"

- так любят говорить некоторые суперпатриоты-уклонисты от призыва по совместительству.
А в одном этом донбасском деде больше украинского чем в пяти тысячах мешканцив Львовской области, которых полиция разыскивает…
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24.04.2024 16:28 Відповісти
Так, там ждуни, бо наші люди виїзжають та виходять любими способами, ось вам живий приклад.
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24.04.2024 16:44 Відповісти
А во Львове ждунов нема
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24.04.2024 18:23 Відповісти
Самое плохое в том, что Очеретино сдали так быстро, что люди не успели уехать.
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24.04.2024 16:29 Відповісти
Такой человек с мозгами редкость для тех краев. Объясню почему.Когда кацапы в 2014 захватили Донецк то первым что они сделали, по правилам гибридных войн, отключили ураинские телеканалы и включили кацапские. Последними из украинских телеканалов был Пиксель И этому деду более ему 10 лет подряд втирали только раша пропаганду. Очеретино хоть и на подконтрольной Украине территории, но петровская телевышка в Донецке "лупит" на 120 км., а до Очеретино от неё 33 км. Других телеканалов кроме ********* он просто не мог видеть. Потому что из Константиновки и Покровска сигнал в Очеретно не добивал,несмотря на примерно одинаковое расстояние из за того там на телевышках передатчики намного слабее чем в Донецке. И других трансляций там просто нет. И он несмотря на 10 лет промывания кацапами мозгов, не обрадовался как многие этим *******, а пешком от них ушел к нашим. Это вызывает почет и уважение.
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24.04.2024 17:27 Відповісти
Якось непомітно з'явилося " підконтрольна частина Очеретино..."
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24.04.2024 18:34 Відповісти
Сирський скромний, не любить хвалитись досягненнями.
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24.04.2024 20:05 Відповісти
Це ж сарказм?
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24.04.2024 23:19 Відповісти
Не можна?
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25.04.2024 00:24 Відповісти


Можна, а в цьому випадку і потрібно. Бо хтось ще й повірить
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25.04.2024 01:35 Відповісти
 
 