Не захотів отримати громадянство РФ: 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного. ВIДЕО

88-річний житель селища Очеретине Донецької області зміг вибратися з російської окупації. Росіяни забрали у нього паспорт, заявивши, що дадуть йому російське громадянство. Проте чоловік не захотів його брати та вирішив вийти на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Всі ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл, пару годин там перебував, пережидаючи. Потім вийшов і пішов", - сказав Філашкін.

За його словами, росіяни забрали у дідуся документи та сказали, що йому видадуть громадянство РФ.

При собі у нього було лише пенсійне посвідчення.

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