"Герой СВО" погрожує росіянину пістолетом: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново! Мы вас всех скоро будем еб#ть!". ВIДЕО

Житель міста Іваново 47-річний "герой СВО" після повернення із зони бойових дій протягом кількох місяців ходив міськими вулицями у неадекватному стані та погрожував перехожим вогнепальною зброєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, російський військовий напав із пістолетом на хлопця, який носив жетон із зображенням "пацифік". Погрожувавши місцевому вбивством за антивоєнну позицію, росіянин вистрілив у повітря і прокричав: "Йди в армію, сука, за Росію, за Іваново!"

Також дивіться: Не захотів отримати громадянство РФ: 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного. ВIДЕО