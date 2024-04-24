"Герой СВО" погрожує росіянину пістолетом: "Иди в армию, сука, за Россию, за Иваново! Мы вас всех скоро будем еб#ть!". ВIДЕО
Житель міста Іваново 47-річний "герой СВО" після повернення із зони бойових дій протягом кількох місяців ходив міськими вулицями у неадекватному стані та погрожував перехожим вогнепальною зброєю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, російський військовий напав із пістолетом на хлопця, який носив жетон із зображенням "пацифік". Погрожувавши місцевому вбивством за антивоєнну позицію, росіянин вистрілив у повітря і прокричав: "Йди в армію, сука, за Росію, за Іваново!"
Топ коментарі
+29 Luk Viktor
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+26 igor koval #550777
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+24 Олександр САТ РЕМ
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- А он есть! Магадан ...
Мабуть пітєрскій інтілігєнт в третьому поколінні.
наших Героев! Пишу на рашевском языке, так как
комент на Мове не спасает тебя от кацапской сущности...
https://www.youtube.com/shorts/Lw3wlSZ5L5Q
Що тут казати - країна підарів.
Так, так, так. А як-же мiлиция? Що? Усе ушлi на фронт?
Якщо би таких молодих людей було більше в рашці, світ був би краще
1. первый мальчишка с розовыми волосами под наркотой
2. второй мальчишка с газовым пестолетом и с ломкой
3. наркоман с войны пришел домой к местным нарикам за дозой, которые его, конечно знают давно
4. причина конфликта - хотел надурняка ширнуться, но баяны давно закончились
5. занавес
Нам треба дочекатись, коли ці дикуни почнуть одне одного знищувати массово за їжу чи зза пляшку горілки.