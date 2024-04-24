Зеленський про допомогу від США: Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах і сумнівах. ВIДЕО

Після підписання Джо Байденом нового пакету допомоги Україні від США, Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб компенсувати пів року очікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео звернення було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки - підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо - потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів.

Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями - на всіх рівнях, - щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки.

Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую всім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця - України та Сполучених Штатів, - кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу.

Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл - все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з Президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків. Дякую, Америко!" - сказав Зеленський.

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