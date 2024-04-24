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Зеленський про допомогу від США: Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах і сумнівах. ВIДЕО

Після підписання Джо Байденом нового пакету допомоги Україні від США, Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб компенсувати пів року очікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео звернення було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки - підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо - потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів.

Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями - на всіх рівнях, - щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від "атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "хаймарсів" до необхідної ППО і техніки.

Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую всім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця - України та Сполучених Штатів, - кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і всіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу.

Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл - все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з Президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків. Дякую, Америко!" - сказав Зеленський.

Дивіться: Росія має намір зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603)


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Топ коментарі
+34
А хто компенсує Україні ту катастрофічну шкоду, яку накоїв ти із твоїм офісом примітивних рішень? Хто поверне ті сотні тисяч, які загинули через твою зрадливість, підлість та нікчемність? Хто поверне ті 5 років за які ти, мерзото, відкинув Україну на десятиліття назад та підвів країну до прірви? Після тебе країну прийдеться відбудовувати заново поколінням наших дітей та онуків. А ти курва мусиш відповісти за все, що вже накоїв та ще, нажаль, встигнеш накоїти, поки тебе з твоїми посіпаками народ не зупинить...
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24.04.2024 19:44
+24
Опудало, яке все просрало, знов на коні...
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24.04.2024 19:37
+24
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24.04.2024 19:43
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Опудало, яке все просрало, знов на коні...
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24.04.2024 19:37 Відповісти
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24.04.2024 20:05 Відповісти
Ким ти падло будеш надолужувати ТАТАРОВИМ -ТРАМПЬОНИШЕМ КОЗИРЕМ? ВОНИ УСІ СТАВКУ ТВОЮ КОНТРОЛЮЮТЬ?
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24.04.2024 20:51 Відповісти
Свободу ГЕРОЮ ЧЕРВІНСЬКОМУ !
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24.04.2024 20:52 Відповісти
Маю надію, що не Єрмак буде рулити Сирським, а з Лондона партнери з Залужним. Й ми не дізнаємося про це, як про підсрачник "свободі слова" ЄРМАКОМАРАФЕТУ, але вірю ,що так буде !!!
Слава Україні! Геть агентів Кремля з влади !
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24.04.2024 21:17 Відповісти
На якому коні? Воно вже дебет підбивало, перевівши стрілки на ту допомогу - от ми б ого-го, але ж партнери суки.
А тепер шо робить...
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24.04.2024 20:07 Відповісти
Якраз на коні, незламний пі#дьож, рейтинги і вся х-ня...
Ваші висновки дуже прямолінійні, ми не знаємо левової частки підкилимних ігор...
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24.04.2024 20:27 Відповісти
Висновків в мене нема. Просто думки.
Останні кілька місяців Буба виглядав як ліквідатор проблемних активів. Особливо в ситуації з Залужним. Причина ліквідації в нього була відсутність допомоги штатів.
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24.04.2024 20:38 Відповісти
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24.04.2024 19:38 Відповісти
Які там компенсаціі - піде зброя і потрібно зупинити рашку
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24.04.2024 19:38 Відповісти
лисий та йузік ідуть на війну? )))
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24.04.2024 19:39 Відповісти
В кіно - салдатів пабєди гратимуть...
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24.04.2024 19:45 Відповісти
один брєжнева, а другий самого зєлю )))
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24.04.2024 19:47 Відповісти
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24.04.2024 19:40 Відповісти
Нічо! На наступних виборах проголосують за Притулу. Або ща Арєстовіча. Лиш би не Порошенко.
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24.04.2024 19:55 Відповісти
Маладьож за Лебіговича.
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24.04.2024 20:07 Відповісти
Компенсатор х* їв ... просто 🤡 до кінця Травня !
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24.04.2024 19:41 Відповісти
Очікуємо лементу з кожної розетки ....
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24.04.2024 19:41 Відповісти
а ще ось буданов своє "золоте слово" вставить!
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24.04.2024 19:52 Відповісти
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24.04.2024 19:43 Відповісти
Травень на носі, маринуєш шашлики, підєрмаківська підстилка? Ще не вдавився шашликами?
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24.04.2024 20:42 Відповісти
видали коментар. і тобі не буде стидно.
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24.04.2024 20:44 Відповісти
А хто компенсує Україні ту катастрофічну шкоду, яку накоїв ти із твоїм офісом примітивних рішень? Хто поверне ті сотні тисяч, які загинули через твою зрадливість, підлість та нікчемність? Хто поверне ті 5 років за які ти, мерзото, відкинув Україну на десятиліття назад та підвів країну до прірви? Після тебе країну прийдеться відбудовувати заново поколінням наших дітей та онуків. А ти курва мусиш відповісти за все, що вже накоїв та ще, нажаль, встигнеш накоїти, поки тебе з твоїми посіпаками народ не зупинить...
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24.04.2024 19:44 Відповісти
Што та рейтинги перестали давать, интересно посмотреть...
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24.04.2024 23:21 Відповісти
переклад на людську мову: "Зараз как в..бємо по оркам"
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24.04.2024 19:50 Відповісти
Від Великого про#бателя до Великого компенсатора,,,
До мурах!
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24.04.2024 19:51 Відповісти
Змінив Керівництво силами оборони на сосок, і цим підірвав боєздатність та мотивацію теж Конгрес США?
Мобілізацію в Україні провалив теж Конгрес США?
***** для оборонки своєї країни не робив теж Конгрес США?
Гроші з бюджету ****** вагонами теж Конгрес США?
Замість зброї та армії фінансував серіали та Телемарафон теж Конгрес США?

Коли вже хоч хтось прямо без натяків макне ЗЄ у його особисте лайно головою, щоб воно звідти перестало булькати?
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24.04.2024 19:53 Відповісти
Там по 115-й повна жопа як наслідок "перезавантаження керівництва". Хтось за таке має відповісти...
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24.04.2024 20:12 Відповісти
Візмеш АК і будангу з арєстовичом і підеш в атаку відбивати авдіївку ?
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24.04.2024 19:54 Відповісти
Компенсатор народний, камеру не запльовуй.
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24.04.2024 19:55 Відповісти
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24.04.2024 19:56 Відповісти
США таємно постачали Україні тактичні ракети ATACMS, включивши їх до березневого пакету військової допомоги без публічних заяв. Про це повідомляє Politico.
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24.04.2024 19:56 Відповісти
Тобто,ти Сам -зелений Пізд.....юк ніхера не робив,а тільки гроші чекав
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24.04.2024 19:57 Відповісти
Відосік піліть-будєм всєх бамбіть.
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24.04.2024 19:57 Відповісти
Чому "пів року" і чому "в дебатах і сумнівах"? Цілий рік піару і махрового ПІЗДЄЖА про 23-й рік перемоги.
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24.04.2024 19:57 Відповісти
Та триндіти то не в окопі сидіти, та мішки і снаряди носити.Компенсатор...Як він вже дістав,нудить просто від нього...
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24.04.2024 19:57 Відповісти
Падло, краще не роби ни чого, бо все за шо ти берешся у державі перетворюється на горе людей, кров, сірот та разруху. Шоб тобі за це повилазило, тварюка неголена.
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24.04.2024 19:58 Відповісти
С.ка, б.ядь, кто нам компенсирует 5!!!!!! лет, которые ты просрал????

Кто компенсирует сотни тысяч погибших и миллионы разбитых судеб???????????????
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24.04.2024 20:00 Відповісти
Шефірчики вже шукають сценариста серіалу.
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24.04.2024 20:04 Відповісти
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24.04.2024 20:03 Відповісти
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24.04.2024 20:08 Відповісти
Справедливості ради він готуватись і не обіцяв. Обіцяв другий дядько, за що й був посланий мудрим нарідом подалі..
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24.04.2024 20:15 Відповісти
ну зєля ж обіцяв закінчити війну? і? як завжди пропи...брехався?
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24.04.2024 20:18 Відповісти
Ху-йло он теж пропонує "закінчити війну" - тільки є нюанс...
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24.04.2024 20:21 Відповісти
це зрозуміло що воно хоче... для нього є вівчарка матері пердули.
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24.04.2024 20:23 Відповісти
погониш в атаку обмежено придатних та інвалідів 3 групи?
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24.04.2024 20:10 Відповісти
Хоч трохи, та підгадить необхідно, тепер він буде вимушений компенсувати... трудяга, гнида.
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24.04.2024 20:14 Відповісти
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24.04.2024 20:20 Відповісти
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24.04.2024 20:21 Відповісти
Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах і сумнівах-це "зелена куйня" в порівнянні з десятками тисяч жертв українського народу,яких би могло не бути.у випадку.коли бв Україні бу український президент.який би дбав про захист України і її народу, а не створював "словесні патріотичні потрясіння" ."зелений компенсатор", котрий збирається на американському хері, вїхати в рай
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24.04.2024 20:24 Відповісти
Справа Червінського - чи спроможне суспільство здолати кримінальну владу?
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24.04.2024 20:37 Відповісти
Так яйця по 17 грн. все компенсували.
Чи хтось лоханувся?
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24.04.2024 20:40 Відповісти
От же ж баран. Він що думає ніби війна то спринт якийсь щоб наверстувати?
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24.04.2024 20:47 Відповісти
Тобто дєрьмаківська ригоанальна шобла півроку тупо чекала?? Та за допомогу від світу вже могли купити десятки патріотів та побудувати десятки заводів але ж дєрьмаківська шобла ригоаналів здатна лише красти
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24.04.2024 21:00 Відповісти
окуїти.....воно хамити не припиняє...
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24.04.2024 21:17 Відповісти
Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до звіту про порушення прав людини в Україні

І тут зелені обгадилися ...
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24.04.2024 21:17 Відповісти
Сучий син, що каже ! " ... робити все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. " Це безугла сумнівалась ? Це "слуги" дебати про Закон про мобілізацію ВЛАШТУВАЛИ чи американці ? Це хто заливав українцям про СТАГНАЦІЮ на фронті ? Пів року ! Що Сирський прорвав фронт ? Що дЄрмак Конгрес США переконав голосувати за допомогу ? Пів року воно й його слуги піднімали хвилю Брехні та Пустослів'я ! Завтра будете "працювати" ? Ага, повірили вже. Побачимо завтра знову ГАСЛА : єднаємось, контрнаступаємо ? Чи компенсуватимете бабло в кишенях - а чим з Бенею розраховуватись плануєте ?
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24.04.2024 21:25 Відповісти
Йди на..й чмо тупориле. Компенсатор сраний..
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24.04.2024 21:43 Відповісти
краще пакуйся, шістка єрмаківська
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24.04.2024 21:50 Відповісти
Зебидло, а хто компенсує Україні 5 років втраченого життя і майбутнього?
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24.04.2024 22:00 Відповісти
зелений підор, а три роки (!!) свого безславного правління з 19-го року вже компенсуав?! уйобок зелений, а зупинку ракетних програм вже надолужив?! ****** зелена ****...
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24.04.2024 23:07 Відповісти
Пока мало кто осознал, какой удар клоун нанес по нации, лишив "беженцев-ухылянтов" консульских услуг (ещё и нарушив при этом права граждан).
Теперь те кто могли бы вернуться в Украину после войны со своими семьями, бизнесами, капиталом, будут искать способ получить гражданство в стране пребывания.
А это несколько миллионов граждан Украины, но теперь уже, видимо, бывших.
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24.04.2024 23:31 Відповісти
Шашликів жуй,янелох.
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24.04.2024 23:42 Відповісти
Archie, ви бот чі звичайний безмозглий виборець зе? зеленський у дущі кацап, це савок і малорос тому українці його ненавидять🤢
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25.04.2024 08:38 Відповісти
Нажаль неможливо "коменсировать" ціх п'ять років шо зеленський при владі😡
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25.04.2024 08:36 Відповісти
 
 