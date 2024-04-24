УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10851 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
1 703 2

Триває збір коштів на дрони-бомбери "Дикі шершні" для підрозділів FPV-операторів. ВIДЕО

Бомбер - ідеальне рішення для багаторазового використання FPV-дрона. Завдяки такому дрону наші захисники можуть робити десятки вильотів однім дроном, скидаючи на голови російським окупантам нові порції вибухівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, долучайтесь до збору "Диких шершнів" на партію бомберів для захисників України. Ваш донат - це "вибухова" допомога у боротьбі з ворогом.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

Дивіться: Українські захисники атакували лігво ворога дронами-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

збір (334) Дикі шершні (231)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В цьму плані довіряю тільки Петру Порошенко . Від всіх остальних "благодійників і збирачів пожертв" я не бачив відеозвітності , так щоб урочисто кожному екіпажу передали енну кількість дронів . Не вірю.
показати весь коментар
24.04.2024 21:57 Відповісти
бот
показати весь коментар
25.04.2024 07:40 Відповісти
 
 