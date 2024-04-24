Триває збір коштів на дрони-бомбери "Дикі шершні" для підрозділів FPV-операторів. ВIДЕО
Бомбер - ідеальне рішення для багаторазового використання FPV-дрона. Завдяки такому дрону наші захисники можуть робити десятки вильотів однім дроном, скидаючи на голови російським окупантам нові порції вибухівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, долучайтесь до збору "Диких шершнів" на партію бомберів для захисників України. Ваш донат - це "вибухова" допомога у боротьбі з ворогом.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Картка банки: 5375411207988499
PayPal: [email protected]
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Сергій Малецький
показати весь коментар24.04.2024 21:57 Відповісти Мені подобається 0
Дима Л #583950
показати весь коментар25.04.2024 07:40 Відповісти Мені подобається 0
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