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Навідник-оператор про те, як вони на БМП "Bradley" знищили російський новітній танк Т-90: "Я зрозумів, що треба зупинити його башту і підпалити двигун". ВIДЕО

Неподалік Авдіївки у Степовому бійці 47-ої окремої механізованої бригади на БМП "Bradley" знищили російський танк Т-90М "Прорив". 

Як інформує Цензор.НЕТ, екіпаж "Bradley" підбив танк окупантів, в результаті в нього почала крутитися башта. Добили танк FPV-дрони.

Також дивіться: Триває збір коштів на дрони-бомбери "Дикі шершні" для підрозділів FPV-операторів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2066) Бутусов Юрій (3589) 47 окрема механізована бригада (265)


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Пані Шорохова , очевидно, майстриня писати текст новини, що базується на довільній інтерпретації.
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24.04.2024 22:26 Відповісти
Подивився як найцікавіший документальний фільм. Дякую усім причетним до цього фільму!
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24.04.2024 23:17 Відповісти
Храни тебе Боже, Герой.
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24.04.2024 23:32 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Вони не волають за кордоном, по консульським установам….
Наслідки перегляду серіалів про скотів та говнобородька, у кожного Українця, проходять по різному… Але, як свою Родину, так і свою Україну, треба захищати від московської орди!
Бо будуть, в Україні, спочатку знову - КРУТИ, а потім, - і табори ГУЛАГУ2!! Виїздити з України, можуть, виключно істоти з привладного болота, а також, літні люди та жінки з дітьми!! Усе інше, то від ЛУКАВОЇ БРЕХНІ щодо себе
Захищаймо Україну, як Родину!!
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25.04.2024 00:29 Відповісти
Гарна робота.
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25.04.2024 01:00 Відповісти
Короче типа.
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25.04.2024 08:23 Відповісти
Найбільш звичайний воїн-українець. Не гламурний. Але каца ібоше як має бути.
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25.04.2024 21:06 Відповісти
Но дело своё знает добрэ...
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26.04.2024 02:06 Відповісти
 
 