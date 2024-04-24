Навідник-оператор про те, як вони на БМП "Bradley" знищили російський новітній танк Т-90: "Я зрозумів, що треба зупинити його башту і підпалити двигун". ВIДЕО
Неподалік Авдіївки у Степовому бійці 47-ої окремої механізованої бригади на БМП "Bradley" знищили російський танк Т-90М "Прорив".
Як інформує Цензор.НЕТ, екіпаж "Bradley" підбив танк окупантів, в результаті в нього почала крутитися башта. Добили танк FPV-дрони.
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Вони не волають за кордоном, по консульським установам….
Наслідки перегляду серіалів про скотів та говнобородька, у кожного Українця, проходять по різному… Але, як свою Родину, так і свою Україну, треба захищати від московської орди!
Бо будуть, в Україні, спочатку знову - КРУТИ, а потім, - і табори ГУЛАГУ2!! Виїздити з України, можуть, виключно істоти з привладного болота, а також, літні люди та жінки з дітьми!! Усе інше, то від ЛУКАВОЇ БРЕХНІ щодо себе
Захищаймо Україну, як Родину!!