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Уцілілий окупант забрав зброю та рацію у своїх поранених поплічників і втік. ВIДЕО

Після удару українського дрона окупант обібрав своїх поранених поплічників і покинув їх помирати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що троє окупантів марно намагалися збити дрон зі стрілецької зброї. Уцілів із них тільки один. Він оглянув поранених, забрав автомат та рацію і втік.

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Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+15
"... при атомном взрыве автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенное обмундирование..."
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25.04.2024 09:46
+9
Кацапня своїх не тільки бросає, а ще й пристрелює ранених. Руський МОР називаеться. І для нас це добре. Тому що хороший руский - це дохлий руский.
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25.04.2024 10:05
+7
Чим міг - тим і поміг
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25.04.2024 10:02
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"... при атомном взрыве автомат держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенное обмундирование..."
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25.04.2024 09:46 Відповісти
- Передам привет вашим женам и детям )
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25.04.2024 09:52 Відповісти
.... не встигне передати - черговий ударний дрон уже злітає, а розвідник відслідковує ситуацію!
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25.04.2024 10:09 Відповісти
Краще б він просто втік, а радейку залишив...
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25.04.2024 09:55 Відповісти
Это он на медальку отдобрал рацию.
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25.04.2024 10:01 Відповісти
Чим міг - тим і поміг
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25.04.2024 10:02 Відповісти
Ну, ті вже не жильци, а рація і зброя - для новоприбулих. Десь так.
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25.04.2024 10:04 Відповісти
Кацапня своїх не тільки бросає, а ще й пристрелює ранених. Руський МОР називаеться. І для нас це добре. Тому що хороший руский - це дохлий руский.
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25.04.2024 10:05 Відповісти
Наш, ****, жаль тоже не втик
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25.04.2024 10:17 Відповісти
А що мав робити ? сидіти чекати на дрона ? чи плакати ,що здохли ?Звичайно ,що втік
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25.04.2024 10:19 Відповісти
Сруськай міф… в Україні гадить…
Окрім лайна та смертей, у московитів нічого не виходить….
Слава Україні!
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25.04.2024 10:44 Відповісти
Ну вот, правильно кацапы говорят, мол, снимай шинель - иди домой.
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25.04.2024 10:49 Відповісти
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.(с)

Так деды воевали и внукам завещали.
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25.04.2024 10:58 Відповісти
Здесь полное видео про оторванную жопу и кое-что ещё:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cbs83w/ua_95th_air_assault_brigade_striking_russian/

Последние кадры, просто пиз..ец. Орк после удара дрона пытается перерезать себе глотку тупым ножом. Плохо получается, в итоге просто всаживает нож себе в шею.
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25.04.2024 10:58 Відповісти
"Нас нє дАгонєєєєєєєєшь"
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25.04.2024 11:15 Відповісти
Хабар, звісно, важливіший
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25.04.2024 11:30 Відповісти
якось не скрепно він це зробив. на бутилку не посадив. а кадир овець міг би ще на згадку й одтрахати тих, обох двох ))
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25.04.2024 13:22 Відповісти
Мог и добить..... А так руский орк проявил гуманность, просто бросил.
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25.04.2024 14:48 Відповісти
Было бы гуманнее добить- второй 250-й. будет подыхать в агонии...
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26.04.2024 01:41 Відповісти
руSSкие своих не бросают, руSSкие своих обкрадают.
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25.04.2024 16:20 Відповісти
Нє засцяв альошка до своїх повернутися!
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25.04.2024 17:21 Відповісти
Все правильно, кацапів дохрєна, а ресурси обмежені, тобто зброю і обладнання треба забирати, а кацапів баби єщьо наражают...
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25.04.2024 18:19 Відповісти
Ось такий він падлючий узкій мір!
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25.04.2024 23:46 Відповісти
1 серия:
Крысы прячутся в тесной VIP норе.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4aem/ua_drone_from_the_28th_mechanized_brigade_films_a/

2 серия:
Бурят вылез из норы, чтобы избавится от своих ног и поместиться в VIP норе.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd4r1r/a_lone_russian_inside_a_pit_has_his_legs_removed/

"Как сгореть живьём в Братской могиле"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cd1d0o/ua_118th_mechanized_brigade_struck_a_group_of/
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26.04.2024 05:39 Відповісти
зберися кацапська тряпка, штурм на носі,
розлігся тут, ноги пораскидав,
тіпа віддав матушке? - підеш бронежилетом!
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27.04.2024 10:41 Відповісти
 
 