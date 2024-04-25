Уцілілий окупант забрав зброю та рацію у своїх поранених поплічників і втік. ВIДЕО

Після удару українського дрона окупант обібрав своїх поранених поплічників і покинув їх помирати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що троє окупантів марно намагалися збити дрон зі стрілецької зброї. Уцілів із них тільки один. Він оглянув поранених, забрав автомат та рацію і втік.

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