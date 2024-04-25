Мешканці Кемеровської області РФ "задонатили" ЗСУ мільйони рублів. Тамтешня влада скаржиться на шахраїв. ВIДЕО

Губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільов закликав мешканців регіону не переказувати гроші "шахраям", від яких кошти йдуть на дрони та озброєння для ЗСУ.

Відповідне відеозвернення російський чиновник опублікував у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Губернатор додав, що на підприємствах, в організаціях та установах області вводить "персональну відповідальність" керівників за "роз’яснювальну роботу" з цього приводу.

"Кожен має пам’ятати: переказав гроші - допоміг ворогові", - підсумував він.

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Раніше в березні в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що росіяни активно донатили на дрони для ЗСУ просто під час виборів, на яких "переміг" Путін.