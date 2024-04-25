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Мешканці Кемеровської області РФ "задонатили" ЗСУ мільйони рублів. Тамтешня влада скаржиться на шахраїв. ВIДЕО

Губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільов закликав мешканців регіону не переказувати гроші "шахраям", від яких кошти йдуть на дрони та озброєння для ЗСУ.

Відповідне відеозвернення російський чиновник опублікував у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Триває збір коштів на дрони-бомбери "Дикі шершні" для підрозділів FPV-операторів. ВIДЕО

Губернатор додав, що на підприємствах, в організаціях та установах області вводить "персональну відповідальність" керівників за "роз’яснювальну роботу" з цього приводу.

"Кожен має пам’ятати: переказав гроші - допоміг ворогові", - підсумував він.

Також дивіться: Окупант з порваним задом догорає у кущах після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Раніше в березні в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що росіяни активно донатили на дрони для ЗСУ просто під час виборів, на яких "переміг" Путін.

Автор: 

росія (65129) збір (334) дрони (4690)


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Топ коментарі
+20
Всього мільйон? Мешканці цілої області? От же жлоби...
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25.04.2024 10:50
+18
Це реклама.
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25.04.2024 10:46
+14
По хорошему на расее наши кибер-фахивцы должны создавать суициидальные группы, красть данные кредитных карт, разводить малолеток кацапский на интим фото, а потом доводить их до суицида, а еще детское порево с кацапсикими детьми можно за доллары продавать похотливым западным извращенцам

Все для победы, ***** нах!!!!
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25.04.2024 10:49
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25.04.2024 10:46 Відповісти
Не наїбати кацапам хоч раз на день,- себе не поважати🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🚢
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25.04.2024 10:53 Відповісти
Не треба хвилюватися на московії!! Наші люди, повсюди.
Після перемоги над московською ордою, усім зарахуємо їх вклад у цю ПЕРЕМОГУ!!
Тому, думайте на московіі, про завтрашній день….
Свято наближається!! Слава Україні!!
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25.04.2024 10:49 Відповісти
тепер треба їх шантажуваи, якщо не будуть далі скидати гроші для ЗСУ, то здадуть їх в фесебе.
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25.04.2024 15:28 Відповісти
По хорошему на расее наши кибер-фахивцы должны создавать суициидальные группы, красть данные кредитных карт, разводить малолеток кацапский на интим фото, а потом доводить их до суицида, а еще детское порево с кацапсикими детьми можно за доллары продавать похотливым западным извращенцам

Все для победы, ***** нах!!!!
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25.04.2024 10:49 Відповісти
здурів ? вгамуйся, будь ласка

Качати дані та інформувати, ложити сайти і знищувати б/д ... усе інше ... ми ж не вони ??
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25.04.2024 11:20 Відповісти
Шоб перемогти ми маєм бути ще гірші ніж вони. А то придумали воєни свєта, блд...

А ещьо нужно спонсировать местних наркоманов, шоб чинили беспредел и деверсии. Поджигали леса, сливали кислоту с аккумуляторов старых в реки
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25.04.2024 11:37 Відповісти
Анекдот про "теоретично і фактично" знаєш?

"тєорєтіческі у нас сємья мілліонєров, а фактічєскі - двє простітуткі і одін старий ********"
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25.04.2024 12:43 Відповісти
Каким образом кислота сделает что то в реках? Там цистерны нужны будут для минимального эффекта.. Типа менее удачная рыбалка будет. Проще сжигать что нить, разбрасывать калтропы на дорогах, заливать бетон в уборные при магазинах и ресторанах
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26.04.2024 01:46 Відповісти
так, саме так, то не ми, то вони все самі.
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25.04.2024 16:14 Відповісти
Ми не вони, але у це війна! Взагалі-то цей "дитячий" наратив щодо правил...та по факут немає ніякиї правил на війні! Є тільки одне - або ти, або тебе!
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25.04.2024 19:32 Відповісти
усі троє вище любителі дитячого порно ?? ню-ню ...
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25.04.2024 21:48 Відповісти
В них в сільськіх сортирах більше за рік дітей втопиться ніж таким чином доведуть до суїцида. Ресурси треба скеровувати в ті напрямки, де буде реальний вихлоп. А те, шо ви написали - маячня.
Доречі не треба бути кіберфахівцем шою робити такі групи. Можете самі цим занятися. Дивіться тільки шоб кацапські малолітки не довели до самогубства вас.
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25.04.2024 12:12 Відповісти
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25.04.2024 14:06 Відповісти
Треба обережніше висловлювати наміри, а то зелені поскаржаться кураторам що вільнодумство ще не приборкана в Україні!!
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25.04.2024 12:24 Відповісти
ти точно підлога.Збоченець кацапоязікій
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25.04.2024 14:22 Відповісти
Все правильно, кроме детского порно - это мерзость, не нужно такое, даже во время войны
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25.04.2024 16:32 Відповісти
Це вже е..на телеге канал Радікальня цім займаеться..без педофілії звісно..а все інше вовсю крутитять)))
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25.04.2024 21:48 Відповісти
Всього мільйон? Мешканці цілої області? От же жлоби...
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25.04.2024 10:50 Відповісти
I не кажiть-що жлоби то жлоби...
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25.04.2024 17:58 Відповісти
Не заздри, матрасоголовий, в тебе так не вийди, як не тужся 🤔🧐😁 І взагалі, від тебе рязанським свинарником смердить,- здрисни тупіздєнь лахтинська, приз Тупий дня сьогодні твій 😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🚢
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25.04.2024 10:56 Відповісти
Маловато буде , там наших людей приблизно 6-7 млн .
браття і сестри дякуємо але потрібно дещо потужніше за нашу неньку донатити , працюйте 🤫
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25.04.2024 10:52 Відповісти
99,9 % - кончена вата. Знаю з власного досвіду - є родичі і знайомі...
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25.04.2024 14:17 Відповісти
Там нет наших людей. Там есть какое то количество кацапов с украинскими фамилиями
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25.04.2024 16:34 Відповісти
Я пишаюся нашою Україною!
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25.04.2024 10:53 Відповісти
А він шо прослідкував весь ланцюжок - від кузбасу до дрона
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25.04.2024 10:53 Відповісти
Я навіть знаю авторів цієї ідеї але вони на початку ще в березні 22 року стикнулись з нашим законодавством і службою ....

отримуючи любі переводи від орків навіть в крипті... можна нарватись на співпрацю з окупантом ... і потім довго доводити що це все йшло на зсу... тому ідея не дуже знайшла поширення люди боялись тим займатись хіба якісь аферисти... ну але краще нехай орки аферистам гроші переведуть чим окупантам на спорядження

В цьому плані держава тоді недопрацювала...
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25.04.2024 10:55 Відповісти
Так может с ***** начать? ***** и его команда по кооперативу Озеру перечислило на вражеский Запад и в страны НАТО более полу триллиона долларов. Почему к ним нету вопросов
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25.04.2024 10:56 Відповісти
пуло б прикольно,якщо б у нього на пінджаку ,був пультрет Стапана Андрійовича
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25.04.2024 10:58 Відповісти
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25.04.2024 11:00 Відповісти
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25.04.2024 14:10 Відповісти
Цікаво як вони ці гроші переводили на українські рахунки.Так можна?
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25.04.2024 11:02 Відповісти
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25.04.2024 11:03 Відповісти
"Треба ж якось жити"
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25.04.2024 11:14 Відповісти


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25.04.2024 11:15 Відповісти
А кому сейчас легко?
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25.04.2024 11:38 Відповісти
Мабуть він рахував лише жінок, а це велика помилка
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25.04.2024 11:16 Відповісти
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25.04.2024 14:12 Відповісти
И не только подсчитал, но и провел дегустацию!
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25.04.2024 12:36 Відповісти
дайте ще )
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25.04.2024 11:09 Відповісти
Губернатор дуже скромний. Не рублів а десятки мільонів .доларів. Українськи шахрайські "сітки" роблять дуже великий оборот, нажаль кацапи теж це роблять з нашими громадянами.
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25.04.2024 11:56 Відповісти
Губернатор зрозумів що в його поле діяльності втрутились "конкуренти", коли його особисті кишені (від цього бізнесу) почали худнути.
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25.04.2024 12:23 Відповісти
Або СБУ хитруни, або кацапи лохи!
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25.04.2024 12:27 Відповісти
Я рассматриваю вариант и того, и того
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25.04.2024 12:37 Відповісти
голос як у допи (і гепи).
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25.04.2024 12:53 Відповісти
"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст" )))))
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25.04.2024 13:19 Відповісти
)))))))) та хєр вам, свинособаки! Платіть!
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25.04.2024 13:18 Відповісти
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25.04.2024 13:28 Відповісти
Народ, але ж це непогана ідея, щоб змусити кацарилих донатити на ЗСУ. Я думаю, у нас є багато людей, які можуть технічно це розробити. У кого які ідеї? Діліться. Треба якимось чином оформити картку на москальський банк, а на неї вже під VPN збирати кошти і, можливо криптою переганяти на Стерненка наприклад. Могєбить-могєбить?
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25.04.2024 14:53 Відповісти
подумав що це він кім чен ина причепив на костюм))
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25.04.2024 18:03 Відповісти
ЭТО ЧЕЛОВЕК ИЗ КЕМЕРОВО !)
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26.04.2024 00:25 Відповісти
 
 