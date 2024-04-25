Мешканці Кемеровської області РФ "задонатили" ЗСУ мільйони рублів. Тамтешня влада скаржиться на шахраїв. ВIДЕО
Губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільов закликав мешканців регіону не переказувати гроші "шахраям", від яких кошти йдуть на дрони та озброєння для ЗСУ.
Відповідне відеозвернення російський чиновник опублікував у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Губернатор додав, що на підприємствах, в організаціях та установах області вводить "персональну відповідальність" керівників за "роз’яснювальну роботу" з цього приводу.
"Кожен має пам’ятати: переказав гроші - допоміг ворогові", - підсумував він.
Раніше в березні в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що росіяни активно донатили на дрони для ЗСУ просто під час виборів, на яких "переміг" Путін.
Топ коментарі
+20 Ярослав Кийко
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+18 MausMike
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+14 Підлога Маккартні
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Після перемоги над московською ордою, усім зарахуємо їх вклад у цю ПЕРЕМОГУ!!
Тому, думайте на московіі, про завтрашній день….
Свято наближається!! Слава Україні!!
Все для победы, ***** нах!!!!
Качати дані та інформувати, ложити сайти і знищувати б/д ... усе інше ... ми ж не вони ??
А ещьо нужно спонсировать местних наркоманов, шоб чинили беспредел и деверсии. Поджигали леса, сливали кислоту с аккумуляторов старых в реки
"тєорєтіческі у нас сємья мілліонєров, а фактічєскі - двє простітуткі і одін старий ********"
Доречі не треба бути кіберфахівцем шою робити такі групи. Можете самі цим занятися. Дивіться тільки шоб кацапські малолітки не довели до самогубства вас.
браття і сестри дякуємо але потрібно дещо потужніше за нашу неньку донатити , працюйте
🤫
отримуючи любі переводи від орків навіть в крипті... можна нарватись на співпрацю з окупантом ... і потім довго доводити що це все йшло на зсу... тому ідея не дуже знайшла поширення люди боялись тим займатись хіба якісь аферисти... ну але краще нехай орки аферистам гроші переведуть чим окупантам на спорядження
В цьому плані держава тоді недопрацювала...