У Ростові та Воронежі пролунали вибухи, виникла пожежа на рязанському НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону, Рязані та у Воронежі (Російська Федерація) пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Близько 02:20 за місцевим часом пролунав вибух у Воронежі. Губернатор області Олександр Гусєв повідомив, що над регіоном виявили дрон. який був збитий силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.

Також місцеві мешканці повідомили про вибухи у Ростові. Проте офіційної інформації не надходило.

Вже під ранок 1 травня вибухи пролунали у Рязані. Безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Губернатор регіону Павло Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що один безпілотник нібито збили. Кількість БпЛА, що долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не озвучив. Проте у мережі з'явилося відео пожежі.

Що відомо про Рязанський НПЗ?

Рязанський нафтопереробний завод - перебуває під контролем НК "Роснефти". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується.

Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти на рік.

Нагадаємо, за інформацією Politico атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи спричинили стрімкий ріст цін на дизпаливо в РФ.

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