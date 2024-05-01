У Ростові та Воронежі пролунали вибухи, виникла пожежа на рязанському НПЗ. ВIДЕО
У ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону, Рязані та у Воронежі (Російська Федерація) пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Близько 02:20 за місцевим часом пролунав вибух у Воронежі. Губернатор області Олександр Гусєв повідомив, що над регіоном виявили дрон. який був збитий силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.
Також місцеві мешканці повідомили про вибухи у Ростові. Проте офіційної інформації не надходило.
Вже під ранок 1 травня вибухи пролунали у Рязані. Безпілотники атакували нафтопереробний завод.
Губернатор регіону Павло Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що один безпілотник нібито збили. Кількість БпЛА, що долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не озвучив. Проте у мережі з'явилося відео пожежі.
Що відомо про Рязанський НПЗ?
Рязанський нафтопереробний завод - перебуває під контролем НК "Роснефти". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується.
Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти на рік.
Нагадаємо, за інформацією Politico атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи спричинили стрімкий ріст цін на дизпаливо в РФ.
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і це класно...
лиш одне запитання від азовського моря до білорусі, вздовж кордону
на відстані не більше 100 км близько 30 тес та ще більше розподільників...
і всі вони працюють.
хотілобся щоб як у нас.
без електрики і НПЗ працювати не буде
і нікуя не буде....
наші цього не роблять, чому???чи може я чогось не доганяю???наші ракети до 80 км
можуть це зробити.
тр ще раз, чому??
чи шкода орчих з орчинятами, чи що???
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства отметил, что объем загрузки установки доведен до 60% от доаварийного уровня.
Он добавил, что установка АТ-6 запускается 31 марта 2024 г. и за несколько дней выходит на режим.
і нпз та аеродроми теж
наші б"ють по нпз та аеродрома в не чув що нищили енергетику..
а об"єктів від моря до білорусі море
на відстані 30 150 км
бережемо економіку ***** чи шкодуємо орчих з орчинятами???
Обіцяного преЗЕдентом "мільйона дронів" ледве хватило на удари по НПЗ, за березень було використано не більше 500 бпла.
Чим бити по ТЕС?
Едине, що просити хакерів зламати систему управління ТЕС й залити туди всі виЗЕри хрипатого за останні 5 років. Такого пАтужного удари не витримає жоден мозок! Навіть електронний
хай малих але на них гроші списані
тобто вони є
і до твого відома
взждовж кордону, на відстані до +- 50км плизько 30 розподільчих чи тес
Да, і як бачите, не так воно і просто. Скільки кацапи сюди насипали, а ми в інтернеті