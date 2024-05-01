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У Ростові та Воронежі пролунали вибухи, виникла пожежа на рязанському НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 1 травня у Ростові-на-Дону, Рязані та у Воронежі (Російська Федерація) пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Близько 02:20 за місцевим часом пролунав вибух у Воронежі. Губернатор області Олександр Гусєв повідомив, що над регіоном виявили дрон. який був збитий силами ППО та засобами РЕБ. Попередньо постраждалих та руйнувань на немає.

Також місцеві мешканці повідомили про вибухи у Ростові. Проте офіційної інформації не надходило.

Вже під ранок 1 травня вибухи пролунали у Рязані. Безпілотники атакували нафтопереробний завод. 

Губернатор регіону Павло Малков підтвердив факт атаки, заявивши, що один безпілотник нібито збили. Кількість БпЛА, що долетіли до Рязанського НПЗ, чиновник не озвучив. Проте у мережі з'явилося відео пожежі.

Що відомо про Рязанський НПЗ?

Рязанський нафтопереробний завод - перебуває під контролем НК "Роснефти". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується.

Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти на рік.

Нагадаємо, за інформацією Politico атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи спричинили стрімкий ріст цін на дизпаливо в РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів українських безпілотників по нафтобазі у Смоленській області. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4148) НПЗ (588) пожежа (4325)


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Топ коментарі
+38
Доброго ранку,Україно.
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01.05.2024 06:38
+33
Пора уже прекратить гражданскую войну между воронежскими и рязанскими сепаратистами и ввести войска ООН,
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01.05.2024 06:39
+30
не спать, гниди
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01.05.2024 06:41
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Доброго ранку,Україно.
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01.05.2024 06:38 Відповісти
дуже доброго...
і це класно...
лиш одне запитання від азовського моря до білорусі, вздовж кордону
на відстані не більше 100 км близько 30 тес та ще більше розподільників...
і всі вони працюють.
хотілобся щоб як у нас.
без електрики і НПЗ працювати не буде
і нікуя не буде....
наші цього не роблять, чому???чи може я чогось не доганяю???наші ракети до 80 км
можуть це зробити.
тр ще раз, чому??
чи шкода орчих з орчинятами, чи що???
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01.05.2024 22:03 Відповісти
Пора уже прекратить гражданскую войну между воронежскими и рязанскими сепаратистами и ввести войска ООН,
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01.05.2024 06:39 Відповісти
Нехай їм путлер введе миротворчій контингент бурятовагнеркадирів
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01.05.2024 06:43 Відповісти
Навіщо там войска ООН? Томагавки краще наведуть порядок
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01.05.2024 12:13 Відповісти
не спать, гниди
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01.05.2024 06:41 Відповісти
Що то було, мабуть НЛО, не сіло,а впало,на базу напало! Слава ЗСУ!
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01.05.2024 06:47 Відповісти
Напередодні "Одеського шашлика" непогано
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01.05.2024 06:48 Відповісти
На мангали тре кури гріль розкладать. На ранок будуть прожарені
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01.05.2024 06:50 Відповісти
Кстати, ценовой потолок в виде санкций на нефть не помогает. Теневой флот с нефтью вырос до тысячи танкеров
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01.05.2024 06:53 Відповісти
С танкерами недоработка получается. Какой то договорняк по Новоросийску наверное есть. В обмен на зерно наверное. Посмотрим по керченского мосту. Решатся или нет ударить
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01.05.2024 07:54 Відповісти
Скоріше за все бояться пошкоджень, що заблокують роботу Каспійського трубопроводного консорціуму. Там акціонери впливові.....
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01.05.2024 08:09 Відповісти
Зараз один з танкерів випадково затоне. Виявиться, що він не застрахован і тисячі перетворяться на 10шт. Їм дають курсувати тільки поки перестроюється інфраструктура та потоки поставок до Європи.
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01.05.2024 08:43 Відповісти
Це дуже добре. Навіть якщо забрати еффект знищення складів нафти сам факт що маскалям треба використовувати С300 для збиття дронів зменшує використання цих ракет для обстрілу українських міст. Потрібно кожну ніч запускати по 1000 дронів щоб виснажити їх ПВО в нуль і понищити всі літаки на аеродромах. Треба ставити на дрони касетні ********** тоді враження аеродромів буде більш значним.
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01.05.2024 07:10 Відповісти
В Белоруссии есть нефтеперерабатывающий завод. Нужно уничтожить.
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01.05.2024 07:26 Відповісти
ДЛБЙБ!!!
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01.05.2024 08:23 Відповісти
Білорусія наш союзник, чи ворог?
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01.05.2024 18:38 Відповісти
Всі хто забув 2022р саме через офіційні пропускні пункти Білорусі зайшла російська армія після чого весь світ жахнувся від злочинів які вони коїли на Київщині і за це спільно відповідають і білоруси бо надали допомогу агресору.
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01.05.2024 18:56 Відповісти
Дімасю!!! До нас і білоруси заходили Ціла БТГр опинилася під Михайло-Коцюбинським А там збунтувалася - кинула техніку і пішла додому Бо побачила -ЯК українці зустрічають "визволителів"
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01.05.2024 19:08 Відповісти
Так отож,вони союзники ***** 1.надали свою територію для транзиту військ 2.надали забезпечення та ремонт військової техніки 3.продовжують постачати зі своїх НПЗ ПММ до Смоленської області рф.
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01.05.2024 19:16 Відповісти
Я це прекрасно знав ще з 2014 року Покійний Толя Кульгейко сказав на День рибака білорусам: "Сунетесь - картечи на всех хватит!"Земля пухом Толі - забрав за собою одного кацапа - підірвав гранатою!
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01.05.2024 19:27 Відповісти
я повірю у щирість сусідів коли полк Калиновського перетвориться на дивізію і нарешті дасть прочухана мокшанам!
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01.05.2024 19:33 Відповісти
Або лапоть. Думає , що майстерно вміє шифруватись.
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01.05.2024 21:22 Відповісти
Це не ми, це метеорит.
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01.05.2024 07:27 Відповісти
28 мар - ИА Neftegaz.RU. Рязанский нефтеперерабатывающий завод (https://neftegaz.ru/tech-library/pererabotka-nefti-i-gaza/142499-neftepererabatyvayushchiy-zavod-npz/ НПЗ ) запустил установку первичной переработки нефти АВТ-4, работа которой была приостановлена после атаки беспилотных летательных аппаратов (https://neftegaz.ru/tech-library/aviatekhnika/676518-bespilotnye-letatelnye-apparaty-bpla-/ БПЛА ) 13 марта 2024 г.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства отметил, что объем загрузки установки доведен до 60% от доаварийного уровня.
Он добавил, что установка АТ-6 запускается 31 марта 2024 г. и за несколько дней выходит на режим.
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01.05.2024 07:58 Відповісти
Да уж, непорядок.
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01.05.2024 08:04 Відповісти
31 березня установку запустили, а вже 1 травня її знову відвідав безпілотник. судячи з велетенського факелу - відвідав вдало.
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01.05.2024 09:51 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" Написали білоруси - нібито Лука передав пальне з Мозиря у Росію "у борг" - рятувать посівну кампанію Його закачали в дві нафтобази на Смоленщині А через добу туди "прилетіло" І це пальне згоріло А зараз кацапи "делают морду кирпичом" і відмовляються платить
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01.05.2024 11:46 Відповісти
Тогда и нам за дроны должны заплатить!
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01.05.2024 13:03 Відповісти
***** нищить енергетику, без якої зупиняється все
і нпз та аеродроми теж
наші б"ють по нпз та аеродрома в не чув що нищили енергетику..
а об"єктів від моря до білорусі море
на відстані 30 150 км
бережемо економіку ***** чи шкодуємо орчих з орчинятами???
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01.05.2024 08:00 Відповісти
Машини без світла їздять, без бензину і дизелю - ні.
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01.05.2024 08:24 Відповісти
Чим?
Обіцяного преЗЕдентом "мільйона дронів" ледве хватило на удари по НПЗ, за березень було використано не більше 500 бпла.
Чим бити по ТЕС?
Едине, що просити хакерів зламати систему управління ТЕС й залити туди всі виЗЕри хрипатого за останні 5 років. Такого пАтужного удари не витримає жоден мозок! Навіть електронний
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01.05.2024 08:45 Відповісти
по твоїх підрахунках, осталось ще 999500 дронів
хай малих але на них гроші списані
тобто вони є
і до твого відома
взждовж кордону, на відстані до +- 50км плизько 30 розподільчих чи тес
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01.05.2024 08:53 Відповісти
Ті бомжі звикли прати у річках та срати в дирку зі свічками, тому марнувати боезапас на енергетику немає смислу.
Да, і як бачите, не так воно і просто. Скільки кацапи сюди насипали, а ми в інтернеті
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01.05.2024 08:45 Відповісти
А самому подумати складно ? Атакамсами нам забороняють бити по кацапстану. А дронами нанести такі ураження їхнім тес, як вони балістикою по наших-не вийде. Спалити якийсь трансформатор-можна, але вони його швидко відновлять і те що якісь там тисячі орків просидять біз світла декілька днів-то таке. Та хоч рік-їм насрати. Колінопріклоніння на камери із закликами "путін, памагі"-їх владі до одного місця. А от нпз для дронів якраз смачна ціль-є чому палати навіть від невеличкого дрону, якщо добре влучити. А це якраз боляче для самого ***** та його оточення. Лишньхромосомне стадо може і "при лучинах" дома без електрики посидіти, а от без нафтодоларів ***** важкувато.
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01.05.2024 09:01 Відповісти
Таки Ваше питання є риторичним.
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01.05.2024 21:25 Відповісти
Гори ясно, чтобы не погасло.
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01.05.2024 08:17 Відповісти
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01.05.2024 08:19 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
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01.05.2024 08:17 Відповісти
We need more.
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01.05.2024 08:22 Відповісти
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01.05.2024 09:46 Відповісти
Я ❤️ рязанскоє певео
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01.05.2024 09:47 Відповісти
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01.05.2024 10:10 Відповісти
Горить обнадійливо і навіть оптимістично.
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01.05.2024 11:07 Відповісти
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01.05.2024 11:27 Відповісти
Знову кацапня не послухалась ***** і курить в неположеном месте.
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01.05.2024 12:58 Відповісти
А у нас НПЗ вже давно не ********, а ціни на пальне ростуть кожного дня. І хто в цьому винен?
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01.05.2024 17:29 Відповісти
О! Кацапський пропагандоніст прискакав.
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01.05.2024 17:48 Відповісти
І хто ж це, на Вашу думку ?
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01.05.2024 21:26 Відповісти
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01.05.2024 20:05 Відповісти
Путин член карликовой макаки.
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01.05.2024 20:08 Відповісти
Нічого страшного, адже ж заявлено, що все йде пр плану!
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01.05.2024 21:39 Відповісти
 
 