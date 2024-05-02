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Українські захисники відбили ворожий штурм, знищили МТЛБ та ліквідували російський десант на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили спробу окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці.

Черговою знищеною ціллю на фронті став бронетранспортер МТЛБ, на якому окупанти їхали на штурм. Про це повідомляє 47-а окрема механізована бригада ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із ворожою технікою українські артилеристи знищили російський десант.

В 47-й ОМБр розповіли, що загарбники встигли спішитися та засісти в одному з приміщень, де знаходилися інші окупанти.

"Як результат - противник знищений. Штурм провалений. Битва триває", - передали військові.

Дивіться: Танк окупантів горить на Авдіївському напрямку після спроби штурму позиції 47-ї ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) Донецька область (8453) 47 окрема механізована бригада (265)


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Так з вами буде завжди , кончені кацапи , бо наведіть лад у себе на росіі 😡
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02.05.2024 09:41 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.05.2024 10:27 Відповісти
Таки красота!!!! Дякуємо Маґурі!!!!!
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02.05.2024 14:47 Відповісти
 
 