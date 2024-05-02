Українські захисники відбили ворожий штурм, знищили МТЛБ та ліквідували російський десант на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 47-ої окремої механізованої бригади, які діють на відрізку фронту в Донецькій області, зупинили спробу окупантів прорвати оборону українських захисників. Ворожий штурм було зупинено, загарбники зазнали втрат в особовому складі та техніці.
Черговою знищеною ціллю на фронті став бронетранспортер МТЛБ, на якому окупанти їхали на штурм. Про це повідомляє 47-а окрема механізована бригада ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Разом із ворожою технікою українські артилеристи знищили російський десант.
В 47-й ОМБр розповіли, що загарбники встигли спішитися та засісти в одному з приміщень, де знаходилися інші окупанти.
"Як результат - противник знищений. Штурм провалений. Битва триває", - передали військові.
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Amber
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Чайка Київ
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Владислав Сварчевський
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