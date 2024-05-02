Кадри з Одеси 2 травня 2014 року: Проросійські бойовики кидають коктейлі Молотова і стріляють із вікон Будинку профспілок. ВIДЕО
Журналісти опублікували кадри з подій 2 травня 2014 року в Одесі, які спростовують фейки російської пропаганди. На кадрах зафіксовано, як проросійські бойовики стріляють з Будинку профсоюзів в Одесі по проукраїнським активістам, а також кидають у бік українських активістів з даху Будинку профсоюзів коктейлі Молотова.
Відповідні відеозаписи оприлюднив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Відео, яке потрібно викладати кожне 2 травня. Озброєні люди стріляють із вікон одеського Будинку профспілок. У відповідь у них летять коктейлі молотова.
Тобто ніякого "спалення мирних людей" не було звісно. Був вуличний бій із озброєними людьми, які самі всю бійню і влаштували. Розраховуючи, що зможуть безкарно покалічити беззбройних прихильників України, як це зробили їхні однодумці за кілька днів раніше в Донецьку", - описав журналіст події на відео.
"І ще одне відео, яке ніколи не покажуть на російському ТБ.
Проросійські бойовики кидають коктейлі Молотова з Будинку профспілок у прихильників України. Пожежа почалася, зокрема, і через ці коктейлі.
І це ще один доказ того, що жодних беззахисних активістів, яких "цинічно спалили бандерівці", не було. Прихильники Росії були озброєні і теж палили все довкола, не розуміючи, що самі стануть жертвою цього ж вогню.
Характерно, що найчесніший у світі "борець із фейками" Анатолій Шарій тоді брехав, що жодних коктейлів Молотова з Будинку Профспілок не кидали, точно повторюючи методичку з Кремля", - описав він ще одне відео з подіями 2 травня 2014 року в Одесі.
Як повідомлялося, під час сутичок 2 травня 2014 року в Одесі загинуло 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
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І не пішов би тоді ніхто за два кілометри вату палити.
Мені подобається як воно горить©️
Ось таке вялікосруське садо - мазо
Ракети, що летять на голови, багатьом вправляє мізки, хоча таки дійсно не всім, але це вже до лікарів відповідного профілю.
В однієї моєї знайомої суперпопулярної Одеської сепаратистки будинок на лівобережжі Дніпра... Думаю, що таки щось зрозуміла!
а ось кошмарити на таможні, оце що треба.
Хто забув, нагадаю з ким була тоді міліція:
https://youtu.be/Bzi9rD1wzzc "майданутих на кол"
Це якщо ігнорувати інші випадки, коли з вікон на майданівців кидались вазони з квітами, після чого Майданівці принесли до стін Будинку профспілок розібрані елементи сцени, щоби допомогти людям спастись від пожежі!
оно ківалову типу прилетіло.
я думав воно десь на шухері.
ніфіга.
"Русский мир" не перекладається українською взагалі як ви не перекладаєте прізвища , топоніми , бренди і т.д.
руZZкому міру повірити - себе обманути!