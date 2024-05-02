Кадри з Одеси 2 травня 2014 року: Проросійські бойовики кидають коктейлі Молотова і стріляють із вікон Будинку профспілок. ВIДЕО

Журналісти опублікували кадри з подій 2 травня 2014 року в Одесі, які спростовують фейки російської пропаганди. На кадрах зафіксовано, як проросійські бойовики стріляють з Будинку профсоюзів в Одесі по проукраїнським активістам, а також кидають у бік українських активістів з даху Будинку профсоюзів коктейлі Молотова.

Відповідні відеозаписи оприлюднив журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Відео, яке потрібно викладати кожне 2 травня. Озброєні люди стріляють із вікон одеського Будинку профспілок. У відповідь у них летять коктейлі молотова.



Тобто ніякого "спалення мирних людей" не було звісно. Був вуличний бій із озброєними людьми, які самі всю бійню і влаштували. Розраховуючи, що зможуть безкарно покалічити беззбройних прихильників України, як це зробили їхні однодумці за кілька днів раніше в Донецьку", - описав журналіст події на відео.

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"І ще одне відео, яке ніколи не покажуть на російському ТБ.



Проросійські бойовики кидають коктейлі Молотова з Будинку профспілок у прихильників України. Пожежа почалася, зокрема, і через ці коктейлі.



І це ще один доказ того, що жодних беззахисних активістів, яких "цинічно спалили бандерівці", не було. Прихильники Росії були озброєні і теж палили все довкола, не розуміючи, що самі стануть жертвою цього ж вогню.



Характерно, що найчесніший у світі "борець із фейками" Анатолій Шарій тоді брехав, що жодних коктейлів Молотова з Будинку Профспілок не кидали, точно повторюючи методичку з Кремля", - описав він ще одне відео з подіями 2 травня 2014 року в Одесі.

Як повідомлялося, під час сутичок 2 травня 2014 року в Одесі загинуло 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.