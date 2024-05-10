Хакери зламали телеканали в російських регіонах. Замість параду 9 травня показали війну в Україні. ВIДЕО

Хакери зламали ефіри місцевих телепровайдерів в низці російських регіонів. Замість параду з Красної площі показали кадри, пов’язані з війною в Україні та репресіями в РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Злам системи Smart TV стався в Омській та Іркутській областях, а також у Башкортостані. Замість параду на Красній площі глядачі там побачили відео із заголовками опозиційних ЗМІ, кадри "Російського маршу" та історій колишніх ув'язнених, які брали участь у війні проти України. Крім того, показали кадри теракту у "Крокусі", відео фальсифікації російських виборів та фото учасників війни в Україні з написом "вбивця" на кожному.

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При цьому невідомі, які вдерлися в ефір телепровайдера "Уфанет" (обслуговую 600 міст і селищ) "оголосили імпічмент" Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, "розв'язуванні війни з найближчим народом", а також у бездіяльності під час великих терактів.

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В Орську Оренбурзької області, яке потерпало від повені, показували затоплений Орськ, розповідали про розкрадання грошей на дамбу. Такий ефір хвилин 40 був на всіх каналах користувачів цифрових телевізійних приставок SberBox і Уфанет-тв.

Злам українських телеканалів в Україні та в окупованому Криму зокрема

Як повідомлялося, 9 травня російські хакери зламали кабельне мовлення телеканалів "Інтер" та групи StarLightMedia. Протягом близько 20 хвилин вони транслювали в ефірі телеканалів парад на Красній площі в Москві.

Також на злам платформи для телетрансляції скаржилися представники окупаційної адміністрації в Криму.