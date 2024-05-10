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Хакери зламали телеканали в російських регіонах. Замість параду 9 травня показали війну в Україні. ВIДЕО

Хакери зламали ефіри місцевих телепровайдерів в низці російських регіонів. Замість параду з Красної площі показали кадри, пов’язані з війною в Україні та репресіями в РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Злам системи Smart TV стався в Омській та Іркутській областях, а також у Башкортостані. Замість параду на Красній площі глядачі там побачили відео із заголовками опозиційних ЗМІ, кадри "Російського маршу" та історій колишніх ув'язнених, які брали участь у війні проти України. Крім того, показали кадри теракту у "Крокусі", відео фальсифікації російських виборів та фото учасників війни в Україні з написом "вбивця" на кожному.

Дивіться: Російські хакери зламали сигнал StarLightMedia та "Інтера" й транслювали парад у Москві. ВIДЕО

При цьому невідомі, які вдерлися в ефір телепровайдера "Уфанет" (обслуговую 600 міст і селищ) "оголосили імпічмент" Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, "розв'язуванні війни з найближчим народом", а також у бездіяльності під час великих терактів.

Також читайте: Окупанти поскаржилися на злам платформи для телетрансляцій в Криму

В Орську Оренбурзької області, яке потерпало від повені, показували затоплений Орськ, розповідали про розкрадання грошей на дамбу. Такий ефір хвилин 40 був на всіх каналах користувачів цифрових телевізійних приставок SberBox і Уфанет-тв.

Злам українських телеканалів в Україні та в окупованому Криму зокрема

Як повідомлялося, 9 травня російські хакери зламали кабельне мовлення телеканалів "Інтер" та групи StarLightMedia. Протягом близько 20 хвилин вони транслювали в ефірі телеканалів парад на Красній площі в Москві.

Також на злам платформи для телетрансляції скаржилися представники окупаційної адміністрації в Криму.

Автор: 

росія (65146) хакер (1347) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+20
Це звичайно добре, але...
Кожний сраний кацап, кожна самка кацапа прекрасно знають що витворяє їхня "країна". І підтримують.
Там нема емпатії, там відсутні, вивернуті навзнак, базові поняття християнства - не вбий, не кради.
Все одно як щось доводити цеглині...
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10.05.2024 09:13
+8
а ти не чекай на міст, піди та вбий хоч 1-го кацапа, або краще кількох...
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10.05.2024 09:37
+7
Може цей Інтер ніхто і не ламав.....
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10.05.2024 09:07
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Може цей Інтер ніхто і не ламав.....
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10.05.2024 09:07 Відповісти
Це звичайно добре, але...
Кожний сраний кацап, кожна самка кацапа прекрасно знають що витворяє їхня "країна". І підтримують.
Там нема емпатії, там відсутні, вивернуті навзнак, базові поняття християнства - не вбий, не кради.
Все одно як щось доводити цеглині...
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10.05.2024 09:13 Відповісти
Всі чекали на міст, а отримали пук в диван.
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10.05.2024 09:28 Відповісти
а ти не чекай на міст, піди та вбий хоч 1-го кацапа, або краще кількох...
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10.05.2024 09:37 Відповісти
..а банда зрадників-мародерів Зєлєнскага зламали телеканали прямий 5й еспресо по усих українських регіонах, окупували увесь інфопростір телелайнофоном, посадила за правду Червінського, військовополоненого персонально дермака і Зєлі, і продовжують усією своєю дермаківсько-портновсько-татаровською шайкою розвалювати Україну зсередини..
наївні, дебіли та ждуни наголосували Вирок-2019 на нашу голову
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10.05.2024 09:48 Відповісти
Воїни які зараз боронять неньку Україну та те щоб ти спокійно сидів і патякав на дивані, по твоєму теж ждуни?
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10.05.2024 09:57 Відповісти
Хто, от ці: "банда зрадників-мародерів Зєлєнскага"?
Ага, вони "захищають" так, що щоб вони здохли. Разом з тобою.
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10.05.2024 10:09 Відповісти
А з чого ти взяв, що я захищаю зелебобів?
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10.05.2024 12:15 Відповісти
Sharikoff, тобі личить твоє погоняло
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10.05.2024 11:10 Відповісти
ужас!!!!
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10.05.2024 10:22 Відповісти
Молодці хакери , браво 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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10.05.2024 11:22 Відповісти
 
 