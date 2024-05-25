У Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці. ВIДЕО
Напередодні у соцмережі активно поширювали відео, на якому, як заявлялося, зафіксовано побиття чоловіка правоохоронцями та представниками ТЦК у Сумах. Його автор запевняв, що нібито побили ухилянта.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Сумський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент та запевнив, що події, зображені на відео, не пов’язані з заходами оповіщення.
Що кажуть у Сумському обласному ТЦК та СП про подію?
Як зазначають у ТЦК, під час моніторингу інформаційного простору, було знайдено відео в соціальній мережі TikTok з дописом у вигляді заголовка "полювання на ухилянтів в Сумах".
"На відео відображено, як представники поліції застосовували фізичну силу до водія транспортного засобу і в цьому допомагають люди у військовій формі. Після проведення службової перевірки було з’ясовано, що подія відбулась за участю військовослужбовців Сумського міського ТЦК та СП, 23.05.2024 в районі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7, але події, що відображені на відео не пов’язані з заходами оповіщення, а заголовок під відео "полювання на ухилянтів в Сумах" не відповідає дійсності та був використаний заради хайпу, щоб вчергове дискредитувати військовослужбовців ТЦК", - йдеться у повідомленні.
Що вдалося встановити?
Також встановлено, що до патрульних звернулися небайдужі громадяни та повідомили про водія транспортного засобу ЗАЗ Daewoo, який, ймовірно, керує автівкою у стані сп'яніння.
Перевіряючи інформацію, біля магазину, патрульні дійсно виявили вказаний транспортний засіб, за кермо якого саме сідав громадянин. Коли ж інспектор підійшов до автівки, водій почав рух. Вимогу інспектора зупинитися керманич проігнорував та поїхав далі. За кількасот метрів його зупинили.
"Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з автівки та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, та спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з автівки", - пояснюють у ТЦК.
Чи дійсно водій мав ознаки алкогольного сп’яніння?
Також зазначається, що 40-річний керманич дійсно мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я він категорично відмовився.
Службове розслідування щодо інциденту
Командуванням Сумського обласного ТЦК та СП, з приводу даної події, ініційоване і проводиться службове розслідування, під час якого буде надана оцінка діям військовослужбовців Сумського міського ТЦК та СП.
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Іншим же є і послуга, коли приїзджає водій і відвозить тебе бухого додому на місці пасажира. Не повинно бути ані співчуття, ані поблажки таким - позбавлення волі беззаперечно. Є ж випадки ненавмисного наїзду з різних причин. але коли наїзд під наркотиками - як навмисне вбитство мусить розглядатися.
Нікого не хочу образити, так здалося.
Можливо, тому, що цих авто багато в % від загальної кількості.
Отже брешуть, знову БРЕШУТЬ!