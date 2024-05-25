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У Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці. ВIДЕО

Напередодні у соцмережі активно поширювали відео, на якому, як заявлялося, зафіксовано побиття чоловіка правоохоронцями та представниками ТЦК у Сумах. Його автор запевняв, що нібито побили ухилянта.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Сумський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент та запевнив, що події, зображені на відео, не пов’язані з заходами оповіщення.

Що кажуть у Сумському обласному ТЦК та СП про подію?

Як зазначають у ТЦК, під час моніторингу інформаційного простору, було знайдено відео в соціальній мережі TikTok з дописом у вигляді заголовка "полювання на ухилянтів в Сумах".

"На відео відображено, як представники поліції застосовували фізичну силу до водія транспортного засобу і в цьому допомагають люди у військовій формі. Після проведення службової перевірки було з’ясовано, що подія відбулась за участю військовослужбовців Сумського міського ТЦК та СП, 23.05.2024 в районі Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7, але події, що відображені на відео не пов’язані з заходами оповіщення, а заголовок під відео "полювання на ухилянтів в Сумах" не відповідає дійсності та був використаний заради хайпу, щоб вчергове дискредитувати військовослужбовців ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Бійка у Харкові: у ТЦК заявили, що цивільні провокували напади на військових

Що вдалося встановити? 

Також встановлено, що до патрульних звернулися небайдужі громадяни та повідомили про водія транспортного засобу ЗАЗ Daewoo, який, ймовірно, керує автівкою у стані сп'яніння.

Перевіряючи інформацію, біля магазину, патрульні дійсно виявили вказаний транспортний засіб, за кермо якого саме сідав громадянин. Коли ж інспектор підійшов до автівки, водій почав рух. Вимогу інспектора зупинитися керманич проігнорував та поїхав далі. За кількасот метрів його зупинили.

"Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з автівки та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, та спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з автівки", - пояснюють у ТЦК.

Також дивіться: Чоловік у військовій формі у присутності двох поліцейських нецензурно лає жінку і б’є чоловіка у Харкові. ВIДЕО

Чи дійсно водій мав ознаки алкогольного сп’яніння?

Також зазначається, що 40-річний керманич дійсно мав ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я він категорично відмовився.

Службове розслідування щодо інциденту 

Командуванням Сумського обласного ТЦК та СП, з приводу даної події, ініційоване і проводиться службове розслідування, під час якого буде надана оцінка діям військовослужбовців Сумського міського ТЦК та СП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині працівники ТЦК за 3 тис. дол. знімали ухилянтів з розшуку, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

побиття (935) Суми (884) ТЦК та СП (571)


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Топ коментарі
+48
У ТЦКшників нові повноваження боротися з п'яними за кермом?
Що я пропустив?
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25.05.2024 11:56
+40
Звичайно! Усі добре знають, що це соціальна підтримка ментами військових. Бо витягувати п'яних із автівок мають саме військові. Обов'язки ментів - просто стояти, курити, ахранять парядак,бо бєспарядак не їх парафія.
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25.05.2024 11:56
+25
Мені особисто цікаво, найвеличнішого так само шукали 4 рази, коли вручали повістну? З поліцаями? А лупцювали чи ні? Може, мама Рімма спасала бубочку всі чотири рази і він ховався у нею під спідницею?
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25.05.2024 11:59
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мене завжди вражали гниди, що мали кошти на власного водія, але сідали самі за кермо і вбивали (ну не спеціально ж, а за недбалістю) невинну людину. це і димінський, і мер Києва (забув вже). якого ти падло не взяло водія?
Іншим же є і послуга, коли приїзджає водій і відвозить тебе бухого додому на місці пасажира. Не повинно бути ані співчуття, ані поблажки таким - позбавлення волі беззаперечно. Є ж випадки ненавмисного наїзду з різних причин. але коли наїзд під наркотиками - як навмисне вбитство мусить розглядатися.
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25.05.2024 13:35 Відповісти
Омельченко..а от Черновецький завжди під кайфом був, тому його одного не пускали ніде..
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25.05.2024 17:54 Відповісти
Лише один раз з вами погоджуся. Хоч це і дуже суб'єктивно, але сам звертав увагу, що на ланосах часто "відморожені" їздять. Правда, це ж стосується і водіїв шкоди октавії (старої) і тойоти кемрі.
Нікого не хочу образити, так здалося.
Можливо, тому, що цих авто багато в % від загальної кількості.
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25.05.2024 13:54 Відповісти
легко спирать ,но должна быть межа, почему мои дети воюют за Харьков, а они все переселенцы? до бою так до бою
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25.05.2024 12:57 Відповісти
До чого тут це? Там п'яного затримали? Чи ви про те, що агресивні нероби в зеленому з відео повинні бути на фронті? З цим згоден. Там з них більше толку буде.
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25.05.2024 13:26 Відповісти
Отмазки тцк все более интересные, скоро им можно будет фантастику писать
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25.05.2024 12:57 Відповісти
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25.05.2024 13:12 Відповісти
Блін. Це ж корупційна схема. Один ПМ проти 8х2=16 тис. доларів. Колись діти хотіли бути космонавтами. А зараз прикордонниками?
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25.05.2024 14:17 Відповісти
Хєровий прикордонник.
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25.05.2024 16:17 Відповісти
Дивна річ.Це не ухилянт,це п"яний водій - каже поліція.Бо бити ухилянта не можна,за нього відразу заступиться ціле море інших ухилянтів.І я згоден - бити не можна.А от до стінки відвести і розстріляти - можна і треба.Всього-навсього 0,8 відсотка від загальної кількості розстріляти (цифра детально прорахована) щоб всі інші перестали бути ухилянтами...
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25.05.2024 13:13 Відповісти
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25.05.2024 13:25 Відповісти
Лікуватися не пробував?
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25.05.2024 13:27 Відповісти
От таке як ти, веде країну до громадянської війни, чим ти кращий кацапа? Мало того що ти ухилянт, так ще й закликаєш розстрілювати просто так цивільних.
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25.05.2024 16:04 Відповісти
Ця підорня може розказувати що завгодно, факт той що їх уже вважають гіршими од кацапів.
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25.05.2024 13:19 Відповісти
Вважати когось "гірше кацапів" можуть хіба що або самі кацапи, або кловуни, які кацапа ніколи не бачили поруч.
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25.05.2024 13:25 Відповісти
Не звизди, бо є клоуни, які гірші кацапів. Самі мерзенні потвори для всіх народів, як свідчить історія людства і історія війн в першу чергу, це "свої" гниди.
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26.05.2024 00:38 Відповісти
Якщо я живу по законам Бога так, що у мене немає ворогів, бо роблю тільки добро. То хто мене може примусити воювати і з ким?
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25.05.2024 13:39 Відповісти
Хіба закони Бога не проповідують захищати сірих немічних убогих? Ось в тебе й є шанс стати на захист порушеної країни.
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25.05.2024 14:19 Відповісти
Багачі і чиновники світових держав ведуть убогих на бойню і забій. Як я можу їх захистити, якщо вони самі ідуть вбивати один другого?
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25.05.2024 14:45 Відповісти
Світові лідери всі однакові хижаки по своїй суті. А вас я прощаю і благасоловляю.
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25.05.2024 18:44 Відповісти
ідіот...
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26.05.2024 06:07 Відповісти
Пів Маріуполя було таких як ти.
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25.05.2024 16:18 Відповісти
Якщо б всі були такі як ми то воєн в світі б не було.
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25.05.2024 18:46 Відповісти
На жаль світ не без "добрих" людей
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25.05.2024 19:07 Відповісти
Якщо в світі президенти різних країн мають ворогів, бо живуть негідним життям, тоді чому вони самі не воюють зі своїми ворогами, а примушують інших воювати?
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25.05.2024 13:45 Відповісти
Та як що він був в нетверезому стані,то це татаровські мусора(заброньовані) мають право його бити.Тим більш втягувати в це військових тцкашників.
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25.05.2024 13:48 Відповісти
Я вже всі ці зелені замашки вивчив. Або ухилянт, або п'яний. Іншого в них не буває. Щоб колись працівник ТЦК, або поліціянт був неправий, да боже збав
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25.05.2024 14:04 Відповісти
Досить скиглити. Нам потрібні вибори, а не зелений хаос
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25.05.2024 14:08 Відповісти
И еще интересно, в ТЦК все время говорят что типа провокационные видео, не полные, и т.д. но у полиции обязаны были быть боди камеры , да и у тцк тоже. выложите видео где этот водила отказывался от теста на алкоголь, и вообще все от начала и до конца. И все станет сразу ясно. но почему то не выкладывают видео. видимо потому что будет только хуже для них
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25.05.2024 14:25 Відповісти
Він так хотів отримати соціальну підтримку, що сам заскочив до автівки, довелось його витягувати!
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25.05.2024 14:25 Відповісти
Набігло ботів офісних, як ще Пороха не приплели...,
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25.05.2024 14:27 Відповісти
Ну так ти перщий це зробив))
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25.05.2024 14:30 Відповісти
А це що--найважливіша новина? А все інше --хорошо?
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25.05.2024 15:00 Відповісти
Я не розумію, хіба у війскових є право витягувати і бити водія, навітьякщо він п'яний, при тому, щовже поліція працює? І чому жоден війсковий не побив головУ війскової адміністрації Броварів? Це що, дискремінація?
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25.05.2024 15:06 Відповісти
Козаки воювали не за Гетьманщину , а за козацькі вольності . А людина ,яку під примусом брали на військову службу - називалася москаль. Кожен сам може зробити висновки - які воїни потрбні цій владі - козаки чи москалі ....
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25.05.2024 15:22 Відповісти
Хіба не країні, а владі?
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25.05.2024 16:20 Відповісти
владі
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25.05.2024 16:36 Відповісти
Тобто по Вашому на фронті зараз люди воюють за владу?
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25.05.2024 17:30 Відповісти
Добровольці за країну. А примусовомобілізовані за владу. Влада ж забронювала себе ж від війнт
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25.05.2024 17:46 Відповісти
Хіба "примусовомобілізовані не в країні живуть?
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25.05.2024 17:50 Відповісти
Країна і влада це не одне й те саме
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25.05.2024 18:03 Відповісти
Так а я ж про що? Люди воюють не за владу, а за країну! Зелі приходять (тьху-тьху) і відходять, а Україна була, є і буде.
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25.05.2024 19:10 Відповісти
Люди воюють за рідних та близьких і за свободи . А не за держави . Держави тимчасові доки народи вважають за доцільне їх існування.
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25.05.2024 19:57 Відповісти
Я взагалі то про державу не писав, а про країну. Люди це теж, в тому числі і країна. А держава - це по суті влада і є.
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25.05.2024 20:10 Відповісти
Козаки воювали за панщину, щоб селяни пахали на них а не на польську шляхту. Але про панщину в Гетьманщині савєтскі підручники не пишуть, тому що єто било асвабаждєниє ат ляхов
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26.05.2024 08:18 Відповісти
П'ятеро заброньованих тягнуть одного не заброньованого - гарна назва для картини якогось художника
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25.05.2024 16:15 Відповісти
Якщо то п'яний водій, то не зрозуміло що там робило ТЦК? Адже я не вірю що поліція в Україні така слабка що не може впоратися з 1 (одним) пияком.
Отже брешуть, знову БРЕШУТЬ!
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25.05.2024 16:43 Відповісти
Ну раз так,то тогда тцкашнику можно бить человека по голове,это же не тандыр,а простолюдинка.
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25.05.2024 17:02 Відповісти
смілі стали , це ті що в лютому 2022 року повтікали в Черкаси , а тепер показують що гозподарі міста вернулися
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25.05.2024 19:03 Відповісти
Сумно спостерігати ... Про яке дотримання законів в цій країні може бути мова. І лайна - накшталт цього мусорского-тцкашного дочорта, бо ладні хоч якимось боком примазатись до вертухаїв, аби когось іншого замість себе виштовхати на фронт. Уроди. Не дивно, що гундосе стало тут президентом,
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25.05.2024 22:30 Відповісти
До чого тут:нетверезий і тцк?Це гниляк від можновладців.Пакують кого хочуть та як хочуть,законом там не пахло.
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26.05.2024 00:55 Відповісти
ТЦКашникам які проходили мимо і допомогли правоохоронцям потрібно дати ..герой України!
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26.05.2024 09:33 Відповісти
До речі майже всі менти з Сум в перший же день війни втікли на машинах в Черкаси!!! Тобто словами нашої преси ..зайняли більш вигілні позиції для оборони міста Суми!!!
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26.05.2024 09:37 Відповісти
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