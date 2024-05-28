Евакуація бійцями "Хартії" пораненого побратима під щільним обстрілом ворога за 30 кілометрів від центра Харкова. ВIДЕО
На цьому відео бійці нещодавно створеної 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" під лютим обстрілом артилерійськими снарядами евакуювали товариша із села Липці на Харківському напрямі фронту. До центру головного міста області – 30 кілометрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+17 Amber
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+14 мыкола дрон
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Харків в діаметрі в середньому - 22 км. Від центру Харкова до П,ятихаток 12 км. А це як раз напрямок на Липці, під якими йдуть бої. 30 - 12 = 18 км. Це вже можуть діставати і Урагани, і 152-мм гармати.
Тож не треба тут вечірні колисанки зеленського дублювати.
а в Харкові в Епіцентрі обої купують....
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