Евакуація бійцями "Хартії" пораненого побратима під щільним обстрілом ворога за 30 кілометрів від центра Харкова. ВIДЕО

На цьому відео бійці нещодавно створеної 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" під лютим обстрілом артилерійськими снарядами евакуювали товариша із села Липці на Харківському напрямі фронту. До центру головного міста області – 30 кілометрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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