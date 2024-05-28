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Новини Відео Війна
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Евакуація бійцями "Хартії" пораненого побратима під щільним обстрілом ворога за 30 кілометрів від центра Харкова. ВIДЕО

На цьому відео бійці нещодавно створеної 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія" під лютим обстрілом артилерійськими снарядами евакуювали товариша із села Липці на Харківському напрямі фронту. До центру головного міста області – 30 кілометрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду: 59-річний росіянин, — єдиний, хто вижив серед групи окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2318)


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Топ коментарі
+17
Молимось за Вас, дорогі наші визволителі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.05.2024 20:16
+14
хай вам Бог допомогає !!!!
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28.05.2024 20:18
+5
Герої! 🫡🇺🇦
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28.05.2024 20:34
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Молимось за Вас, дорогі наші визволителі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.05.2024 20:16 Відповісти
хай вам Бог допомогає !!!!
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28.05.2024 20:18 Відповісти
30 км это что мало что прям акцентировать?чтоб 30 км пройти кацам надо будет полгода год с их кпд и тем паче чтоб что то мутить на этом направлении фарша очень мало 30-40к это уровень разве что авдеевки
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28.05.2024 20:22 Відповісти
Не пишіть маячню!
Харків в діаметрі в середньому - 22 км. Від центру Харкова до П,ятихаток 12 км. А це як раз напрямок на Липці, під якими йдуть бої. 30 - 12 = 18 км. Це вже можуть діставати і Урагани, і 152-мм гармати.

Тож не треба тут вечірні колисанки зеленського дублювати.
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28.05.2024 22:29 Відповісти
30 км км це дальність стрільби гарної гаубіці

а в Харкові в Епіцентрі обої купують....

.
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29.05.2024 00:23 Відповісти
Водій таки "топить"!!!!!!
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28.05.2024 20:25 Відповісти
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28.05.2024 20:38 Відповісти
А 30 км це як Старі Петрівці під Києвом....
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28.05.2024 20:32 Відповісти
Герої! 🫡🇺🇦
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28.05.2024 20:34 Відповісти
В мене в Харкові родич співробітника 35р., - сидить на попі, побухує від початку війни., брат правда воює, - в Чернівцях....
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28.05.2024 20:40 Відповісти
А ти де побухуєш? Теж в Чернівцях?
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28.05.2024 22:30 Відповісти
Мені в приципі то....., я дрінкаю у Вільсдруффі, це логічніше.
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29.05.2024 09:03 Відповісти
Воно й видно, що ти "нікому нічого не должєн" в точності, як зеленський.
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29.05.2024 13:49 Відповісти
И шо с того что обои.жизнь везде продолжаеться.когда кацы в 10 км от киева стояли.и ашаны полные были и епики не пустые.может всем за лиху долю камлать. И причитать,ну звыняй не всем обосранными ходить.
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29.05.2024 05:06 Відповісти
так схоже вони двох забирали, бо на відео дві зупинки
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29.05.2024 10:57 Відповісти
 
 