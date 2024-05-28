Російський священник розповів про китайця, який воював за Росію, помер, а потім воскрес. ВIДЕО

Російський священник в програмі на російському телебачення розповів про військового китайця, який був на стороні Росії. На фронті його було смертельно поранено у живіт, однак за словами попа, боєць помер, а потім воскрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Дивіться: Дрони-камікадзе атакували щонайменше 9 окупантів. ВIДЕО