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Російський священник розповів про китайця, який воював за Росію, помер, а потім воскрес. ВIДЕО

Російський священник в програмі на російському телебачення розповів про військового китайця, який був на стороні Росії. На фронті його було смертельно поранено у живіт, однак за словами попа, боєць помер, а потім воскрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у соцмережі.

Дивіться: Дрони-камікадзе атакували щонайменше 9 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

росія (65336) священник (159)


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Топ коментарі
+33
отличная трава "батюшка"
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28.05.2024 22:28
+21
забугорний ладан афганський !
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28.05.2024 22:30
+18
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28.05.2024 22:28
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отличная трава "батюшка"
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28.05.2024 22:28 Відповісти
забугорний ладан афганський !
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28.05.2024 22:30 Відповісти
То не трава. То вже порошок. Розчинений і введений шприцем у вену.
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28.05.2024 22:39 Відповісти
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28.05.2024 23:12 Відповісти
- Самые главные безбожники - попы!
- Почему?
- Потому что они точно знают - "почём опиум для народа"!
Мені цікаво - він справді вірить в те, про що бреше?
А щодо "принятия православия" - так він від того не перестане буть китайцем! Розріз очей не зміниться і його й далі будуть називать "чуркой нерусской"
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29.05.2024 04:19 Відповісти
Раніше китайські солдати (за офіційною версією) співали пісні про Сталіна.
А тепер, певно, "праваславния малітви чітают"... за здравіє *****. )))

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28.05.2024 22:54 Відповісти
"Москва-Пекин поют народы"
конфликт на Даманском 1969 р
цы воскресли ?

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29.05.2024 00:13 Відповісти
Китайська брошура про конфлікт на Даманському.

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29.05.2024 00:29 Відповісти
а морда хитрюща,хитрюща і глазьонки бігають ,бігають,**** д"явольська
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28.05.2024 23:04 Відповісти
Порівняй Вітхий Заповіт з Евангеліями: - БОГ не творить "ловців людей"=АФЕРИСТІВ та ще й з грішників=злочинців, і такого БОГ не казав: - "всі мною звабитесь". В дуальному світі ЗАКОН=ДОБРО, а БЕЗЗАКОННЯ з паханством - ЗЛО. Такий вигляд має ДУАЛІЗМ В Біблії. Якщо дві тисячі років вбивати тупому в голову Евангелія, без пляснення суті, то баранів та аферистів буде тьма. АРХ М
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29.05.2024 04:15 Відповісти
Там не "біганні глазьонок" головне Головне - у їх вирячуванні Характерні ознаки брехні - людина або швидко-швидко моргає очима, перед тим, як сказать брехню, або широко та неприродно їх вирячує на співрозмовника Це такий характерний аналог фізичного "притискання співрозмовника до стіни" в діалозі
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29.05.2024 04:26 Відповісти
Даун Хаус Как китайского писателя 2 раза казнили
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29.05.2024 00:04 Відповісти
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28.05.2024 22:28 Відповісти
А звали того китайца Мак Лаудзин.
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28.05.2024 22:29 Відповісти
очі божевільного
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28.05.2024 22:30 Відповісти
Кацапи таких *******. Цей ось - під час виступу вождя.

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28.05.2024 22:46 Відповісти
Капець...
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29.05.2024 07:55 Відповісти
Воставші із ада
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28.05.2024 22:30 Відповісти
підвезли якісний ладан
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28.05.2024 22:30 Відповісти
той китаєць просто був вампіром!
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28.05.2024 22:30 Відповісти
А може він прикинувся мертвим. Застосував якісь шаоліньські штучки.
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28.05.2024 22:31 Відповісти
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28.05.2024 22:33 Відповісти
"Закусивать надо!" (с)
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28.05.2024 22:34 Відповісти
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28.05.2024 22:39 Відповісти
Загадочна душа кацапська: то вони хочуть здохнути «за другі твоя» і «жізнь слішком пєрєоценєна», то вони радіють, коли якесь опудало воскресає.
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28.05.2024 22:35 Відповісти
бо китайця можна вбити тільки китайськими кулями.
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28.05.2024 22:39 Відповісти
Ні, він безсмертний, і як би поряд був Коннор МакЛауд, то відтяв би йому голову і все було б добре.)
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29.05.2024 07:28 Відповісти
Всім рашистским кітайцям по «пулі» й щасливого «воскресенія»
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28.05.2024 22:37 Відповісти
Тепер кацапи будуть стрілятися не в голову а в пузо в надії воскреснути як той китаєць.
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28.05.2024 22:37 Відповісти
Это тот самый поп,который про неопознанные летающие объедки рассказывал.
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28.05.2024 22:40 Відповісти
Не те грибы на стол Святому Отцу поставили, Ватикан об этом слышал? Папа Римский, как тебе такое? Пора Инквизиции взяться за дело!
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28.05.2024 22:43 Відповісти
Геббельс в рясе.
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28.05.2024 22:47 Відповісти
Та Геббельс уже нормальний чувак на фоні...
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28.05.2024 23:27 Відповісти
- Чим попи РПЦ від священників інших церков відрізняються?
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"

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29.05.2024 04:28 Відповісти
а можно цей самий трюк та з ****** повторить? ))) такого вєрующого як він це ж ще пошукать! гуйндяй, та й той рядом бухим не валявся ))
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28.05.2024 22:49 Відповісти
Ох и черт в рясе
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28.05.2024 22:58 Відповісти
Там усі - *******! Крапка!(,
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28.05.2024 23:01 Відповісти
якийсь ладан крєпкій був у москвопопа
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28.05.2024 23:02 Відповісти
Топінамбура з хрящами захавав китаєць і воскрес.
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28.05.2024 23:09 Відповісти
І саме цікаве, що будуть московіти, які в це повірять...Край казкових дов...бів.
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28.05.2024 23:14 Відповісти
У попа была свинособака
Он ее закопал
Закопал и надпись написал
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28.05.2024 23:16 Відповісти
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28.05.2024 23:21 Відповісти
Ну этот встеб, чисто для дыбилоидов кацапаской мрази , перед военкоматом,чисто все **** заговореные ,не убиеные , как омерзительна , кацапская мразь , нет границ....
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28.05.2024 23:22 Відповісти
Тепер зрозуміло чого вони стріляються пллкопах. Їх потім Лазарь Кримській воскрешає.
Доволі логічно...
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28.05.2024 23:25 Відповісти
Буддист, і воскрес? Уявляю як розсердився!
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28.05.2024 23:25 Відповісти
Більшість китайців сповідують даосизм Це трохи інше!
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29.05.2024 04:29 Відповісти
Головна релігія в Китаї - синкретична. Це - суміш дзен-буддизму (китайський буддизм), конфуціанства і даосизму.
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29.05.2024 10:26 Відповісти
Це щось міняє?
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29.05.2024 10:29 Відповісти
Звичайно нічого. Основа "буддизм".
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29.05.2024 10:39 Відповісти
У мормонів - суміш юдаїзму християнства та протоісламу Хто мормони за віросповіданням? Те ж саме що ти пишеш про "китайський буддизм"
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29.05.2024 12:16 Відповісти
Господи, як же нецікаво спілкуватись з занудами... Ти, напевно, член секти РПЦ? Чи саме той китаєць? Коли нема, що сказати по темі, починають старатись відволікти спробами знайти щось не так в орфографії, або чи відповідав той придуманий міфічний китаєць на 100% буддизму. Ти при своєму розумі? Ну кому це крім тебе цікаво? Тролизм, або недолугість. Навіть не читатиму, що ще ти сюди накакаєш в спробі школоти породити щось для самозатвердження.
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29.05.2024 12:32 Відповісти
Та "школоту" у тебе в дзеркалі видно! Просто я в цьому трішки більше тебе тямлю! А тебе "заїло"?
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29.05.2024 12:34 Відповісти
Больной
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28.05.2024 23:32 Відповісти
Хотя нет, просто ловкий пропагандистдон, за долю расскажет и не такие байки.
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28.05.2024 23:35 Відповісти
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28.05.2024 23:39 Відповісти
Це хворі люди.
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28.05.2024 23:52 Відповісти
Дід мені розповідав про китайський фільм часів початку великої дрючьби між совком та Пекіном. Там китаєць- комуніст біжить в атаку і йому відриває голову ворожим осколком. Китаєць нагнувся, взяв голову в руку і побіг дальше в атаку. Так що скрєпні попи нічого не вигадували. Подібну галіматью вигадали ще до них. Вони тільки її розповсюджують.
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28.05.2024 23:56 Відповісти
Є підозри, що відтепер Іісус на какцапських іконах буде мати вузькі очі та кіску.
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29.05.2024 00:03 Відповісти
Лєнін у китайському фільмі 1960 року "В ім'я революції".
Правда, батько Лєніна був наполовину калмиком.

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29.05.2024 00:36 Відповісти
Не на половину,а чистим калмиком вродився,то вже "ілліч" полукровний...
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29.05.2024 07:03 Відповісти
Батько Лєніна Ілля Ульянов походив від змішаного шлюбу мордвина (ерзя) і калмички.
Матір Лєніна Марія Бланк також була змішаного походження, - її батько Сруль Мойшевич Бланк був житомирським євреєм, який перейшов у православну віру, щоб мати змогу вчитися на лікаря. Після прийняття православ'я став Олександром Дмитровичем. Матір Марії Бланк - німецько-шведського походження.

Батько Лєніна Ілля Ульянов. Виразно видно монголоїдні риси обличчя.

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29.05.2024 15:32 Відповісти
Скоро на болотах напишуть Євангіліє від ху@ла де Ісус Христос буде не єврей з Назарету,а китаєть з Гуанджоу,а 12-ть апостолів-це зеки з Шторм-зет.
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29.05.2024 00:10 Відповісти
Дурнуватих попів бачив.
Попів-пияків бачив.
Бачив навіть попа-нарколигу.
Але таке ротом говорити... Дурнуваті, пияки і навіть нарколиги зависнуть хором. Тут тільки лихі парфуми тішаться.
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29.05.2024 04:36 Відповісти
Опять с китая какая то херня пришла, китаец воскрес и начал кусать срусских, но перестал это делать когда понял что зомби вирус на них ни как не влияет!
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29.05.2024 06:14 Відповісти
ничего удивительного . главный рашист ***** в.в. сказал что УКРАИНУ придумал ленин . что крым исторически русский . что жители лугандона провели ..рехверендум.. --- жидофашист соловьев напялил пиджак мао-дзе дуня и брызгая слюной визжит что ..русский мир.. это польша литва эстония латвия финляндия короче границы 1914 года --- они все там просто ******** как этот ***** в рясе
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29.05.2024 06:48 Відповісти
Це вже не покурив!!!
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29.05.2024 06:56 Відповісти
Хворі чорти в рясах....
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29.05.2024 07:14 Відповісти
опиум для болот
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29.05.2024 07:53 Відповісти
Безнадійний
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29.05.2024 07:56 Відповісти
Спочатку Лазарь, потім Ісус. Зараз китаєць в разі воскрес. Мабуть це підтвердження що Раша- третій Рим.
Але чому китаєць а не мордва,
чува,або на крайняк бурят,?.
Вони ж всі руцькі а тут китаєць.
Мабуть це вже Китайська Автономна область а не раша.
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29.05.2024 08:27 Відповісти
Так понятно: китаец был хунвейбином!
И кроме того, они с путиным начинаются на "ху"....
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29.05.2024 08:30 Відповісти
Цей "феномен" легко пояснити!
Моя племінниця до цих пір думає, що подарований мною хом'як прожив у неї більше десяти років.
Секрет цього довголіття дуже простий - купуйте білого хом'яка, а коли воно через два роки здохне, купуєте такого самого...
Китайці теж всі на одне лице...)))
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29.05.2024 08:43 Відповісти
Старый анекдот про чукчей, но к китайцам тоже походит. Поэтому национальность в данном случае изменена
Решили в россии китайцам выдать паспорта. Учитывая, что их очень много, но они все на одно лицо, чтобы время не терять, сфотографировали только одного.
Через время в паспортный стол приходит возмущенный китаец и говорит:
- Это не моя фотография.
- Как не ваша, - испугались в паспортном столе.
- Лицо мое, фуфайка не моя.

P.S. Для них мы тоже на одно лицо
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29.05.2024 10:14 Відповісти
Зрозуміло, що китайці - святі у порівнянні з кацапнею.
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29.05.2024 09:20 Відповісти
А с Цензора ему супруга ролики не присылает?
Интересно, сколько времени и денег он потратил на барбера?
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29.05.2024 10:17 Відповісти
Кацап починає звиздіти як тільки промовляє перші слова. А РПЦ до релігії має відношення тільки назвою.
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29.05.2024 10:23 Відповісти
Гарячий, слюшай, совсем белий...
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29.05.2024 11:20 Відповісти
так розумію, що в рпц вже друге пришестя сталося
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29.05.2024 12:08 Відповісти
Новий Иерусалим в рашци нови христоси навидь
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29.05.2024 14:48 Відповісти
Попик ладана явно не кадилку зарядил!
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29.05.2024 16:02 Відповісти
 
 