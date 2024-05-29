Двоє окупантів в Запорізькій області сидять цілодобово у бліндажі поруч з трупами росіян. ВIДЕО

Двоє російських військовослужбовців зі 70-го мотострілецького полку під Роботино в Запорізькій області, сидячи у масках, розповіли, що вони вимушені цілодобово сидіти у бліндажі, де розкладаються трупи їхніх товаришів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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