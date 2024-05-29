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Двоє окупантів в Запорізькій області сидять цілодобово у бліндажі поруч з трупами росіян. ВIДЕО

Двоє російських військовослужбовців зі 70-го мотострілецького полку під Роботино в Запорізькій області, сидячи у масках, розповіли, що вони вимушені цілодобово сидіти у бліндажі, де розкладаються трупи їхніх товаришів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівля з окупантами розлітається на друзки після прильоту українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) Запорізька область (3642)


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Топ коментарі
+22
Оці двоє побудували класичний руський мир!
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29.05.2024 22:32
+21
Хай нюхають, їдять та кохаються - їм не звикати
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29.05.2024 22:31
+21
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29.05.2024 22:55
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Хай нюхають, їдять та кохаються - їм не звикати
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29.05.2024 22:31 Відповісти
шахтеры
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30.05.2024 01:35 Відповісти
Оці двоє побудували класичний руський мир!
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29.05.2024 22:32 Відповісти
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29.05.2024 22:55 Відповісти
російський, не руський.
В українській мові прикметник руський означає приналежність до Русі. А московіти - не руські, а росіяни!
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29.05.2024 22:59 Відповісти
Лица, не обезображенные интеллектом..
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29.05.2024 22:38 Відповісти
Ну цигарки ж є - шикують
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29.05.2024 22:39 Відповісти
Ці два блатних придурка ждуть поки їм пришлють з зони опущеного щоб трупи прибрав. "Правільниє пацани" бояться "законтачіться"...
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29.05.2024 22:43 Відповісти
Служба ідет, лада каліна вже виїхала!
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29.05.2024 22:44 Відповісти
То в нас калина...а в них калінка-малінка.
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29.05.2024 22:52 Відповісти
Граматний...шо па русскаму язику била?
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29.05.2024 23:11 Відповісти
некрофіли їбучі....
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29.05.2024 22:45 Відповісти
Російськомовні...
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29.05.2024 22:45 Відповісти
"то руцкій дух!
парашой пахнєт!" ))
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29.05.2024 22:47 Відповісти
десантура, **** 🤣
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29.05.2024 22:49 Відповісти
миються раз в пятилетку, і з трупотнею рядком покурити - звикли вони....
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29.05.2024 22:58 Відповісти
Цивілізація опаришей давно вже поглинула і розчинила лопатоїдів, а головний ботоксний опариш сидить в бункері на валізці.
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29.05.2024 22:57 Відповісти
Чорти якісь. Тьху 🤢
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29.05.2024 22:58 Відповісти
Скоро і ці розкладуться ..
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29.05.2024 23:28 Відповісти
Вот оно кацапское счастье!
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29.05.2024 23:40 Відповісти
точно не так романтично, як в кацапських фільмах про війну
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30.05.2024 01:11 Відповісти
Живые трупы рядом с мёртвыми трупами. Но это ненадолго.
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30.05.2024 01:34 Відповісти
Эти мрази будут жить везде, где не выживет ни один здравый человек , это не космос, как сказал Орк , это не земной биомусор России , попавший на землю Украины , и от него нужно избовлятся ..
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30.05.2024 02:48 Відповісти
"русские своих не бросают" - бажаю всі падлюкам таку долю
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30.05.2024 05:52 Відповісти
Вони самі вже як трупаки
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30.05.2024 07:50 Відповісти
Русня усра- сь:Влада Санкт-Петербурга заплатить жителям міста за ремонт житла, пошкодженого внаслідок атак безпілотників, випливає з указу, підписаного губернатором Олександром Бєгловим. У випадках, коли нерухомість пошкоджена в результаті впливу вибухової хвилі, документ також передбачає допомогу.
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30.05.2024 07:56 Відповісти
Хробаки-иуды
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30.05.2024 10:20 Відповісти
 
 