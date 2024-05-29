Двоє окупантів в Запорізькій області сидять цілодобово у бліндажі поруч з трупами росіян. ВIДЕО
Двоє російських військовослужбовців зі 70-го мотострілецького полку під Роботино в Запорізькій області, сидячи у масках, розповіли, що вони вимушені цілодобово сидіти у бліндажі, де розкладаються трупи їхніх товаришів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+22 Михаил Сергиенко #582158
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+21 Алексей #549257
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+21 kergudu barbambiya
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В українській мові прикметник руський означає приналежність до Русі. А московіти - не руські, а росіяни!
парашой пахнєт!" ))