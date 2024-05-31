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Український бронеавтомобіль MaxxPro під ворожим вогнем повертається з бойового завдання у Часовому Яру. ВIДЕО

Український бронеавтомобіль MRAP "MaxxPro" під мінометним вогнем та щільним обстрілом ворожих дронів повертається бойового завдання у Часовому Яру у Донецької області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Перехрестя, схоже, добре пристріляне ворогом, але навіть це не стає на заваді екіпажу машини.

MaxxPro – бронетранспортер, прийнятий на озброєння США в 2007 році. Виробник зазначає, що MaxxPro здатний захистити екіпаж від підриву на міні потужністю до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Загальна маса машини - 13 тонн. 

У бронемашині розміщується три члени екіпажу (водій, командир та навідник) та до шести десантників. На даху бронеавтомобіля розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів калібром 7,62-мм або 12,7-мм або автоматичного гранатомету Mk.19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники Часового Яру спалили російські танки Т-90М "Прорив" і Т-72Б3М. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8467) Часів Яр (331)


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Бережи Бог наших воїнів.
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31.05.2024 22:20 Відповісти
Мощна бронемашина,вміють американці робити, молодці!!! А наші воїни молодці що вміють так класно володіти цією машиною!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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31.05.2024 22:40 Відповісти
Отличная машина. Она делает главное - сохраняет жизни наших ребят в таких условиях.
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31.05.2024 22:49 Відповісти
Не гольфкар звісно. Трохи менше вітерцю, і відсіку для клюшок немає.

Але загалом піде👍
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31.05.2024 23:01 Відповісти
13 тон...обстріли...і такі вихиляси на швидкості! Водій - чаклун! Респектище!
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31.05.2024 23:45 Відповісти
Якщо місце пристрілене кацапами,то чиї вже підбиті
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31.05.2024 23:57 Відповісти
А з ліва, не доїхав. Доля.
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01.06.2024 00:39 Відповісти
Слава США!
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01.06.2024 11:05 Відповісти
Приблуд95 так і знайшли на фронті, як і шиферів - недостріляних… узкоізичних…
Десь сидять в радних ******…
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01.06.2024 11:35 Відповісти
 
 