Український бронеавтомобіль MaxxPro під ворожим вогнем повертається з бойового завдання у Часовому Яру. ВIДЕО

Український бронеавтомобіль MRAP "MaxxPro" під мінометним вогнем та щільним обстрілом ворожих дронів повертається бойового завдання у Часовому Яру у Донецької області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Перехрестя, схоже, добре пристріляне ворогом, але навіть це не стає на заваді екіпажу машини.

MaxxPro – бронетранспортер, прийнятий на озброєння США в 2007 році. Виробник зазначає, що MaxxPro здатний захистити екіпаж від підриву на міні потужністю до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Загальна маса машини - 13 тонн.

У бронемашині розміщується три члени екіпажу (водій, командир та навідник) та до шести десантників. На даху бронеавтомобіля розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів калібром 7,62-мм або 12,7-мм або автоматичного гранатомету Mk.19.

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