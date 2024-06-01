Башту російського танка Т-80БВ від вибуху підкинуло високо вгору. ВIДЕО
У ворожий танк Т-80БВ влучив FPV-дрон українських бійців в районі села Новомихайлівка Донецької області.
В результаті цього відбулася детонація боєкомплекту російської техніки, інформує Цензор.НЕТ.
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