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Башту російського танка Т-80БВ від вибуху підкинуло високо вгору. ВIДЕО

У ворожий танк  Т-80БВ влучив FPV-дрон українських бійців в районі села Новомихайлівка Донецької області.

В результаті цього відбулася детонація боєкомплекту російської техніки, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 38 ОБрМП ліквідували групу десантників у Кринках на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7243)


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Топ коментарі
+8
Може пряху від реміня років через 100 знайдуть
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01.06.2024 14:33
+8
Он как на позицию виезжает , и Всьо ... (С) *****
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01.06.2024 14:42
+7
Закон земного тяжіння працює. Башта падає в правильному напрямку.
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01.06.2024 14:43
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од "кувалди" в цей раз хоч шось осталось? )))
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01.06.2024 14:23 Відповісти
ЗиП)
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01.06.2024 14:25 Відповісти
переведи или на украинский или на вражеский
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01.06.2024 14:25 Відповісти
)) о ! граммнацики підвалили)) давно вас не випускали )))
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01.06.2024 14:39 Відповісти
Може пряху від реміня років через 100 знайдуть
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01.06.2024 14:33 Відповісти
Мехвод уцелел? Башнеры хоть катапультировались из эпицентра...
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01.06.2024 14:27 Відповісти
Мехвод тоже катапультировался(молекулярно), крышка его люка встряла в землю ребром намного позже башни.
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02.06.2024 08:32 Відповісти
Он как на позицию виезжает , и Всьо ... (С) *****
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01.06.2024 14:42 Відповісти
Закон земного тяжіння працює. Башта падає в правильному напрямку.
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01.06.2024 14:43 Відповісти
В советских танках иначе не бывает ,ведь весь комплект снарядов хронится под сидением наводчика . А в западных за башней ,но не внутри танка и непод сидением танкистов.
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01.06.2024 17:08 Відповісти
Башня под влиянием дрона повела сама с собой референдум и решила отсоединится от корпуса танка. Мнение танкистов при этом не учитывалось.
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01.06.2024 17:09 Відповісти
Катапультирование па-русски.
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01.06.2024 18:58 Відповісти
Что бы башню не срывало избыточным давлением из нутрей - кацапам нужно ездить с открытыми люками. 👌
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01.06.2024 20:39 Відповісти
Стопэ, они и так открыты(кацапы) для дронового боезапаса, влетает в башню беспрепятственно. Открытый люк при взрыве БК - это как для вас детская бутылочка из соской, для приема жбана пива, ее разве шо разыграть у вас аппетит..
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02.06.2024 08:37 Відповісти
Прошу прощения за неудачную попытку пошутить.
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02.06.2024 12:37 Відповісти
жаль,але мабуть танк вже був без екіпажу
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01.06.2024 21:42 Відповісти
Кацапський екіпаж в пеклі! від народження
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02.06.2024 01:47 Відповісти
Ванька зробив що хотів, напугав усе навкруги своїм стволом.
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01.06.2024 21:51 Відповісти
На это можно смотреть вечно!
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02.06.2024 01:19 Відповісти
А я бы сказал, шо этим можно восхищаться вечно.
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02.06.2024 08:39 Відповісти
Надеюсь с єкипажем😁
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02.06.2024 12:57 Відповісти
 
 